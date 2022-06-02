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Война Турции и Греции перестает быть умозрительным сценарием, - А.Желенин
00:20 04.06.2022

Война Турции и Греции перестает быть умозрительным сценарием

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Эрдогану может показаться мало атак против курдов в Сирии и Ираке, и он решится на конфликт с членом НАТО.

В условиях внутреннего кризиса Анкара наращивает активность сразу на нескольких внешних направлениях.

Александр Желенин
Журналист
ИА "Росбалт"

В чьи игры играет Реджеп Эрдоган? Ответ на этот вопрос может быть очень простым - нынешний президент Турции всегда играет в свои игры. Этот тезис хорошо подтверждается его позицией по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Как известно, Анкара заблокировала этот процесс, но не потому, что плохо относится к самой идее расширения Альянса на север Европы, а исключительно для того, чтобы выторговать себе то, что турецкое руководство считает правильным.

Это и запрет на предоставление убежища (в первую очередь, в Швеции) и поддержки представителям Рабочей партии Курдистана (РПК), которую в Турции официально считают террористической организацией, и подключение Анкары к программе поставок в страну американских истребителей-"невидимок" пятого поколения F-35, и одновременно снятие запрета на покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

И если при президенте Дональде Трампе США отказали Эрдогану в праве на участие его страны в программе F-35 именно из-за его намерения купить у России С-400, теперь, при Джо Байдене, турецкий лидер, судя по всему, намерен получить и то, и другое.

Точно так же играет Эрдоган за себя и в отношении российской специальной военной операцией на Украине. Как известно, Турция устами своих руководителей неоднократно заявляла, что поддерживает территориальную целостность Украины и поставляет ей свои ударные беспилотники Bayraktar. Одновременно Анкара пытается играть роль миротворца и посредника между Киевом и Москвой, желая, видимо, сохранить в качестве торговых партнеров и Россию, и Украину.

Как стало известно в четверг, уже ближайшее время в Стамбуле пройдет встреча представителей России, Турции, Украины и ООН с целью обсудить вывоз зерна из украинских портов.

Помимо этого, Турция проявляет растущую активность еще на нескольких внешнеполитических направлениях. В последнее время вновь обострились турецко-греческие отношения. 1 июня на заседании фракции правящей в Турции "Партии справедливости и развития" Эрдоган заявил, что Анкара денонсировала соглашение с Афинами по Стратегическому совету высокого уровня. Это произошло потому, что Турция требует отказаться от размещения оружия на греческих островах в Эгейском море, а в Афинах с таким подходом не согласны.

В начале этой недели глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу вновь обвинил Грецию в нарушении статуса демилитаризации островов в Эгейском море. При этом из его уст прозвучала недвусмысленная угроза: "острова следует демилитаризировать, в противном случае в повестку станет вопрос об их принадлежности".

Слова подкрепляются военными учениями, которые турецкие вооруженные силы проводят одно за одним. В эти дни в районе Измира начинается очередной этап маневров Efes-2022 с участием 10 тысяч военнослужащих из 37 стран мира. Наблюдатели отмечают, что все более заметным игроком становится военный союзник Турции - Азербайджан, причем военно-политическое сближение Анкары и Баку все больше настораживает власти в Греции и Армении.

В Афинах уже полагают, что турецкие власти всерьез готовят свой народ к возможности греко-турецкой войны. В частности, издание Capital в связи с этим пишет, что "паранойя достигла опасного уровня в турецкой политике, на телевидении и, следовательно, в турецком обществе".

Нужна ли реальная война Эрдогану со своим пусть и номинальным, но тем не менее союзником по НАТО Грецией - это пока вопрос. Однако Турция уже стала головной болью для руководства Североатлантического альянса. Как отмечает Die Welt, сразу три недавних решения турецкого руководства "противоречат интересам НАТО и создают предлоги для споров с союзниками".

Помимо обострения отношений с Грецией и препятствий для вступления в Альянс Швеции и Финляндии, это еще и начало новой военной операции против курдов на севере Сирии, которая "таит в себе потенциал эскалации разногласий между Турцией и ее западными партнерами".

Здесь нельзя обойти вниманием внутриполитический фон, на котором развивается растущая международная активность Эрдогана. Всего через год, в июне 2023-го, в Турции пройдут всеобщие (президентские и парламентские) выборы, а дела в экономике страны оставляет желать лучшего. Турецкая лира обесценивается, с начала года она стала дешевле на 20%, в то время как инфляция в апреле по сравнению с ее показателями годом раньше выросла на 70%. Продолжают серьезно сокращаться золотовалютные резервы страны.

Опросы показывают падение популярности и правящей партии Турции, и самого Эрдогана. В этих условиях от него можно ожидать самых разных новых сюрпризов на внешнеполитической арене для поднятия рейтингов внутри страны.

Так что возникает большой вопрос - ограничится ли турецкий лидер в этой ситуации привычными атаками северной Сирии и Ирака или решится на "маленькую победоносную операцию", например, в Эгейском море, невзирая на членство Греции в НАТО.

Александр Желенин

Источник - Росбалт
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654291200


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