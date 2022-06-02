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Махаллинский Бурдж-Халифа . Снесут ли в Самарканде высотный самостройМахаллинский "Бурдж-Халифа". Снесут ли в Самарканде высотный самострой
00:33 04.06.2022

АЛЕКСАНДР ТРОИЦКИЙ

Проект высотки (фото из соцсетей) и здание сегодня (фото "Ферганы")

Недавно волну позитивных эмоций в социальных сетях вызвало постановление властей о сносе 12-этажного самостроя за $3 млн, так называемого "дома-монстра" в Самарканде. Однако спустя некоторое время оказалось, что все не так однозначно: многим стало жаль уничтожать высотку. Появились предложения сохранить здание. Корреспондент "Ферганы" посмотрел на необычное сооружение воочию и оценил перспективы проекта.

Здание расположено недалеко от строящегося туристического центра Silk Road у гребного канала и махалли (общины) "Конигил", где находится еще одна туристическая жемчужина города - бумажная фабрика "Мерос". Места действительно живописные и достойные внимания общественности. Любопытно, но чтобы добраться до высотки, не являясь автолюбителем и знатоком города, потребуется приложить определенные усилия.

В сторону гребного канала ходит автобус от железнодорожного вокзала, но об этом мы с коллегой Александром Рыбиным узнали только на обратном пути. Туда же добирались с приключениями.

Сначала сели на автобус, который довез нас до остановки "Кафтархона". Водитель сказал, что канал где-то рядом, и определил наш последующий вектор движения, махнув рукой в сторону трассы. Вдоль нее по велосипедным дорожкам и тротуарам мы двигались полчаса в гордом одиночестве, не встречая ни велосипедистов, ни пешеходов. Наблюдали в мареве, поднимавшемся от горячего асфальта, очертания туристического центра, но высотки, которая нас интересовала в первую очередь, почему-то видно не было. Хотя в СМИ уверяют, будто здание видно еще с дороги.

Решили проведать стройку Silk Road, раз уж забрались в такую даль. Обнаружили, что строительство идет, вода в канале голубая, деревья зеленые, солнце светит. Успокоившись, побрели к махалле "Конигил". Наша высотка на горизонте все еще отсутствовала. Возможно, дело было в неровности ландшафта или обычной невнимательности.

Махаллю "Конигил" отстраивают на современный манер. Ровные дороги, фонарные столбы, облагороженные кирпичом под один манер стены придорожных домов, витрины магазинов. Только очень мало жителей, лишь изредка мимо проезжают детишки на роликовых коньках. Почти все витрины в ожидании толп туристов пока пустые.

Идем по махалле четверть часа. Высотки все еще не видно. Возможно, дома расположены слишком близко и обзор недостаточен? Непонятно. Мы в "одноэтажном Самарканде" и не замечаем небоскреба, который, если верить карте, находится на одном с нами квадратном километре.

За советом решили зайти в мечеть, в которой, к слову, тоже идут строительные работы. Пожилой прихожанин, услышав, что мы ищем "униккинчиэтажку" (двенадцатиэтажка), засмеялся и повел нас через двор к другому выходу. Оказалось, что здание находится в нескольких сотнях метров от мечети, а нам, чтобы его увидеть, всего лишь нужно было уйти с центральной улицы.

Соседняя махалля "Жойсой", где находится злополучная высотка, - более живая, чем "Конигил". Вдоль дороги растут фруктовые деревья, бегают дети, аксакалы сидят на скамеечках и деловито разговаривают, кто-то чистит ковер, из парикмахерской слышен лязг ножниц, пахнет самсой. При этом дома в районе крепкие и ладные, с большими дворами и аккуратными воротами. Идти - одно удовольствие. Видно, что живут здесь люди не в одном поколении, работящие, состоявшиеся.

На фоне махаллинской застройки и сельхозугодий 12-этажная громадина действительно выглядит нелепо. И явно не так, как Бурдж-Халифа на берегу Персидского залива. Высотка больше похожа на здание Тенпенни-Тауэр из компьютерной игры Fallout 3 про жизнь после ядерного апокалипсиса.

Находиться рядом страшновато. Надстройки, которые расширяются ближе к верхним этажам, угнетают. Пустые глазницы безжизненных окон смотрят неприветливо. Облицовки нет, потому видна каждая трещинка в бетоне. Воображение дорисовывает не самые приятные картины. Интересно, как владельцы соседних домов разрешили строительство?

Как сообщают СМИ, именно одобрение соседей - единственный гарант, который оказался в наличии у владельца здания Фурката Халилова. По словам предпринимателя, проект здания подготовили японцы, а строительство началось в 2012 году. Сначала планировалось построить девять этажей, затем решили пристроить трехэтажную мансарду. В итоге здание выросло до 35 метров.

Но владелец по каким-то причинам не учел, что для строительства высотки нужно оформить уйму документов и получить с десяток согласований. Он не стал разводить бюрократию и ограничился согласием соседей. Сам Халилов объясняет свои действия незнанием законодательства и уверенностью, что для строительства на своей земле никакой дополнительной документации не требуется.

В то же время, по данным Минстроя, сотрудники территориальной инспекции по контролю в сфере строительства неоднократно давали предписания об остановке возведения здания, однако владелец их игнорировал.

"Администрация Самаркандского района и владелец высотки судятся с 2015 года. Отсутствует решение хокима (главы администрации) района о выдаче разрешения на строительство или разрешения районного управления строительства и других документов. По нашему мнению, при возведении объекта существующие требования и нормы были нарушены. Подвал и первый этаж здания гражданин намерен использовать под холодильные склады, второй, третий и четвертый этажи – под магазины, а верхний этаж – под гостиницу. Это нормам не соответствует", - сказал начальник Самаркандской областной строительно-контрольной инспекции Садулла Зиедуллаев.

Ко всему прочему в начале мая этого года появилось заключение о неподобающем сейсмическом состоянии здания. "Узогирсаноатлойиха" ("Узтяжпромпроект") и инспекция по контролю в сфере строительства обнаружили в колоннах трещины.

Сносить здание или нет, безусловно, будет решать суд. Однако вокруг возможного уничтожения высотки разгорелась дискуссия. Не высказался только ленивый. Некоторые узбекские СМИ подали как новость даже комментарий "главного специалиста" по Самарканду, российского блогера-урбаниста Ильи Варламова, который призвал сохранить здание "как памятник эпохи дурновкусия и вседозволенности". Выводы о вседозволенности в Самарканде блогер успел сделать после того, как в 2020 году побывал на Регистане, поел плова в ресторане и споткнулся о бордюр.

Так или иначе, в социальных сетях некоторые горожане согласны с российским урбанистом, что здание следовало бы сохранить. Называются разные варианты использования: оставить в назидание горе-бизнесменам, включить недострой в туристический маршрут, переселить туда чиновников. Кто-то даже увидел в здании памятник современному узбекскому ренессансу.

Но есть и другие мнения, например, что после исправления недочетов и подготовки необходимой документации здание действительно можно оставить, поскольку в итоговом варианте высотка выглядела бы достаточно симпатично и абсолютно не портила бы вид города. Кроме того, с высоты мансарды, наверняка, открываются прекрасные виды на Silk Road, гребной канал, махаллю "Конигил" и старый город. Есть мнение, что гостиница составила бы конкуренцию тому же туристическому комплексу, вследствие чего, возможно, росло бы качество обслуживания, снижались цены. Появились бы дополнительные рабочие места.

Однако за снос здания сегодня выступает большинство горожан. Они призывают оставить в стороне эмоции и сослагательное наклонение и сосредоточиться на букве закона. Остается вопрос: как сносить 35-метровое здание, которое буквально облеплено соседскими домами? Ответ, по всей видимости, на него дадут те, кто примет решение о сносе.

Александр Троицкий

Источник - fergana.site
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654291980


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