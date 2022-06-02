Пакистан. Имран Хан выходит из отставки

00:40 04.06.2022

Экс-премьер Пакистана идет в новый поход за власть



Оппозиция Пакистана готовит акции гражданского неповиновения после истечения объявленного на прошлой неделе шестидневного ультиматума действующему правительству страны. Протестующие требуют распустить парламент и назначить досрочные выборы на более ранний срок, чем предложенный избиркомом май 2023 года. Отстраненный от должности в апреле экс-премьер Имран Хан полон решимости взять реванш, опираясь на массовые протесты. В свою очередь, новый премьер Шахбаз Шариф отверг ультиматум оппозиции. Готовясь к решающему противостоянию с Имраном Ханом, власти ввели войска в столицу страны Исламабад.



Менее чем через два месяца после прихода к власти в стране правительства премьер-министра Шахбаза Шарифа, возглавившего Пакистан после распада правящей коалиции и вынесения парламентом вотума недоверия предыдущему премьеру Имрану Хану, одно из ядерных государств Южной Азии накрыла новая волна политического кризиса.



Очередные потрясения ждут 230-миллионный Пакистан уже в ближайшие дни, после истечения объявленного в прошлый четверг ультиматума, который экс-премьер, глава ведущей оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" Имран Хан выдвинул действующему правительству страны, требуя незамедлительно распустить парламент и назначить дату досрочных выборов.



"Мое послание импортированному (то есть якобы находящемуся под контролем США.- "Ъ") правительству - распустить Национальное собрание и объявить выборы, иначе я снова вернусь в Исламабад через шесть дней",- заявил Имран Хан, тысячи сторонников которого на прошлой неделе провели генеральную репетицию общенационального "Марша независимости", собравшись в столице из разных городов



"Правительство испробовало все методы, чтобы подавить наш "Марш независимости". Они применили слезоточивый газ во время мирных протестов, в наших домах провели обыски, наша личная жизнь была нарушена. Однако я видел, как нация освободилась от страха перед рабством",- заявил Имран Хан, призывая своих единомышленников не бояться бросить вызов новому Кабинету министров во главе с Шахбазом Шарифом.



На прошлой неделе участники многотысячного марша оппозиции во главе с Имраном Ханом в течение нескольких дней прошли колонной из города Пешавар (провинция Хайбер-Пахтунхва) до Исламабада, по ходу движения сметая заграждения и блокпосты, установленные полицией.



Сам Имран Хан прилетел в исходную точку протеста на вертолете, а затем пересел в грузовик с платформой, стилизованной под символику его партии, который двигался во главе колонны. В городе Лахор полиция попыталась остановить ее движение, применив слезоточивый газ и задержав нескольких активистов "Техрик-и-Инсаф".



Тем не менее вечером 25 мая оппозиция все же сумела прорваться в столицу и устроила сидячую забастовку на центральной площади Ди-Чоук. Протестующим удалось прорваться в "красную зону" - район, где расположены здания правительства, суда и парламента.



После этого Имран Хан и выдвинул ультиматум правительству, требуя назначить досрочные выборы, не дожидаясь мая будущего года, который Центризбирком ранее называл в качестве предполагаемого срока голосования. Изложив ультиматум властям, Имран Хан призвал своих сторонников разойтись и пригрозил "вернуться с протестами вместе со всем народом", если его требования не будут выполнены.



Однако реакция властей на наступление оппозиции показывает, что они не намерены уступать. Решение Имрана Хана на время приостановить уличную активность в правительстве расценили как проявление слабости лидера оппозиции.



Как заявил министр железных дорог Хаваджа Саад Рафик, экс-премьер "сбежал после распространения хаоса", а Кабинет министров "выполнил свою обязанность предотвратить мятеж".



С жестким заявлением накануне истечения ультиматума оппозиции выступил и главный политический противник Имрана Хана - действующий премьер Шахбаз Шариф. "Я хочу разъяснить лидеру "Техрик-и-Инсаф", что его диктат не сработает. Не он, а это собрание будет решать, когда проводить выборы",- предупредил, выступая в парламенте, Шахбаз Шариф, добавив, что "при желании шантажом можно заниматься у себя дома, но только не в Национальном собрании".



Как заявил глава МВД страны Рана Санаулла, на основании ст. 245 конституции Пакистана по распоряжению Кабинета министров в "красную зону" Исламабада введены армейские подразделения "для оказания помощи гражданской власти в защите важных правительственных зданий".



Несмотря на массовые аресты сторонников оппозиции, произошедшие в последние несколько дней, взять под стражу самого Имрана Хана правоохранительным органам так и не удалось.



На прошлой неделе Верховный суд Пакистана запретил его арест, а также потребовал освободить задержанных ранее около 300 руководителей и активистов возглавляемой экс-премьером партии "Техрик-и-Инсаф", прекратить обыски в их домах и "отказаться от ненужного применения силы".



Верховный суд призвал оппозицию "не прибегать к противоправным действиям, которые могли бы привести к столкновениям с полицией", и разрешил проведение манифестаций на площадках, согласованных с властями.



Скандальная отставка Имрана Хана произошла в начале апреля, когда вслед за неожиданным распадом правящей коалиции противники премьера сумели собрать необходимые голоса для вынесения ему вотума недоверия (за его отставку проголосовали 174 члена 324-местной Национальной ассамблеи).



Однако Имран Хан тогда заявил: его отстранение от власти стало результатом внешнего заговора, за которым якобы стоят США, недовольные его независимой внешней политикой и готовностью развивать отношения с Китаем и Россией. В связи с этим отстраненный от власти премьер стал добиваться роспуска парламента и призвал своих сторонников до победного конца бороться с правительством Шахбаза Шарифа, которое он называет "марионеточным" и "импортированным".



Сергей Строкань