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Символ сума . В Узбекистане утвердили графический символ национальной валюты"Символ сума". В Узбекистане утвердили графический символ национальной валюты
00:45 04.06.2022

В Узбекистане подвели итоги Национального конкурса по разработке "Символа сума", проведенного Центральным банком страны с 8 февраля по 31 марта. Итоговое количество заявок на конкурс по разработке символа национальной валюты на 1 апреля превысило 17 тысяч, отметили в ЦБ.

Сообщается, что конкурс по разработке символа национальной валюты проводился в двух этапах.

В результате отобрали 508 творческих проектов, затем каждому из них был присвоен индивидуальный шифр для обеспечения конфиденциальности.

По итогам 54 зашифрованных проекта внесены на рассмотрение конкурсного жюри. Заключительный этап конкурса предусматривал оценку зашифрованных проектов представителями Центрального банка, Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода и Агентства по интеллектуальной собственности.

По итогам конкурса жюри выбрало графический символ, разработанный Сарваром Жумагалдиевым, как наиболее креативный проект, "который ярко выражает уникальность знака национальной валюты Узбекистана – сума".

Источник - centralasia.media
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