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Компании Узбекистана столкнулись с заморозкой платежей при взаиморасчетах с партнерами из РФ и Беларуси
08:32 04.06.2022

Несколько компаний Узбекистана сообщили, что столкнулись с конфискацией или заморозкой средств при оплате товаров и услуг партнерам из России и Беларуси. Некоторые смогли вернуть средства через несколько недель. Бизнес начал менять свои банки-корреспонденты или переходить на взаиморасчеты в рублях.

Предприниматель Шухрат Рахманов 18 мая сообщил в группе "Потребитель.уз" в Facebook о том, что с недавних пор американские банки начали конфисковывать денежные средства юридических лиц из Узбекистана, оплачивающих товары и услуги российским и белорусским партнерам.

По его словам, его компания является импортером, и проводила платежи транспортным фирмам за железнодорожные услуги и поставщикам сырья.

"Только у нашей фирмы конфисковали более 200 тысяч долларов, и таких фирм по всей стране десятки. С проблемой заморозки или конфискации денежных средств Управлением по контролю за иностранными активами США столкнулись клиенты всех банков республики без исключения", - написал он.

По его словам, неоднократные обращения в Центральный банк, Министерство инвестиций и внешней торговли и Министерство иностранных дел "игнорируются".

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"Банки разводят руками, все, что они могут - бесконечно писать в свой корреспондентский банк „Азия-инвест". Бизнес снова остался наедине со своими проблемами. Спустя почти три месяца войны наш ЦБ так и не озвучил безопасные схемы переводов или руководство по оплате для узбекских юрлиц. Мы сами ведем переписку с подразделением Министерства финансов США с просьбой вернуть наши средства, без участия ЦБ, банков или представителей министерств", - сообщил он.

Шухрат Рахманов дополнил пост 23 мая, рассказав, что с ним связались Министерство инвестиций и внешней торговли и Министерство юстиции. По его словам, теперь банки начали давать клиентам письма о том, что риски по оплате клиенты берут на себя. "Без подписания таких писем оплаты не производятся", - сообщил он.

В комментариях к посту Шухрат Рахманов прикрепил фотографию с ответом американского Bank of New York Mellon, где говорится, что "средства не могут быть возвращены из-за санкций против России согласно EO 14024" (административный указ, который предусматривает санкции против России за ее вредоносную зарубежную деятельность, включая нарушение устоявшихся принципов международного права, таких как уважение суверенитета и территориальной целостности других государств).

Он сообщил, что такие сообщения пришли многим фирмам в ответ на аннулирование платежей, даже если компании-партнеры не находятся под санкциями.

Пользователи рекомендовали ему перейти на взаиморасчеты в рублях. "Сложно перевести несколько сотен активных валютных контрактов в рубли за короткий период времени, но мы работаем в этом направлении… Мы уже перевели 80% наших контрактов в рубли и переведем остальные, высокий курс рубля нам не выгоден, но это по крайней мере безопасно", - ответил Шухрат Рахманов.

Предприниматель Олег Цой в комментариях также сообщил о проблемах с платежом.

"Наша компания два месяца назад оплатила российской компании-перевозчику услуги по перевозке в долларах США, и эти деньги два месяца висели в Нью-Йорке на проверке. Сегодня деньги согласно нашему запросу в наш банк вернулись", - отметил он.

Зебинисо Арипова также заявила, что деньги ее компании вернулись в течение недели со счета российской транспортной компании, из-за чего пришлось заново оплачивать в рублях за перевозку. В беседе с корреспондентом "Газеты.uz" она отметила, что российская компания обслуживалась в банке, который попал под санкции. "Соответственно валюту банк отклонил, и нам пришлось оплачивать в российских рублях", - сказала она.

"Газета.uz" связалась еще с двумя компаниями, которые столкнулись с временной заморозкой средств в банке Нью-Йорка.

Главный бухгалтер предприятия по продаже картонно-бумажной продукции Alfa Karton Savdo Лобар Хакимова сообщила, что 5 мая компания провела оплату в 38,1 тысячи долларов для поставщика "Завод газетной бумаги" из Беларуси.

"Банк поставщика тогда был „Беларусбанк". Находится ли эта компания под санкциями или под санкциями банк - у нас такой информации не было", - заявила она.

Оплата была проведена через Hamkorbank. Средства должны были попасть на счет поставщика в "Беларусбанке" через американский банк-посредник Bank of New York Mellon. Но последний заморозил перевод.

Компании удалось вернуть средства только в начале июня. После первой задержки Alfa Karton Savdo переводила деньги через белорусский "Приорбанк", через который оплата проходила.

Бухгалтер фармацевтической компании Елена Колесникова также сообщила о заморозке платежа со стороны Bank of New York Mellon.

"Мы столкнулись с проблемой перечисления валюты в ОАЭ буквально больше месяца назад. Банком-корреспондентом выступал российский банк Asia Invest. При переводе из Узбекистана Россия валюту приняла. Но банк Нью-Йорка заморозил платеж и ни в какую не хотел переводить платеж банку поставщика, филиал которого также находился в Нью-Йорке, чтобы тот смог отправить деньги по назначению в ОАЭ", - сообщила она.

По ее словам, "деньги висели в неизвестном состоянии" больше двух недель, хотя по законодательству Узбекистана валюту должны были вернуть до востребования на валютный счет плательщика в течение 10 дней.

"В итоге пришлось заказать расследование через „Капиталбанк", в котором мы обслуживаемся, и деньги нашлись, попали на счет нашего банка. Перевод осуществили, минуя наш валютный счет, через казахстанский банк. Нью-Йорк деньги принял, поставщик перевод получил. Пришлось побегать, но спасибо нашему банку, который нашел грамотное решение проблемы", - отметила она.

"Газета.uz" 23 мая попросила Центральный банк прокомментировать ситуацию, но не получила ответ. В "Капиталбанке" также не ответили.

Напомним, в конце марта по итогам поручений на заседании правительственной комиссии банки Узбекистана начали рекомендовать своим клиентам перевести международные расчеты с зарубежными партнерами из российских банков, попавших под санкции, в другие, чтобы предотвратить нежелательную блокировку средств. Сами банки привлекли международных консультантов, чтобы избежать риска вторичных санкций при погашении кредитов перед российскими санкционными банками.

Источник - gazeta.uz
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