В Испании найден труп катарской шейхини Казии (экс-красотки)

08:49 04.06.2022

В Испании нашли тело бывшей принцессы Катара

Полиция не обнаружила признаков насильственной смерти



Казия Гальяно, которую пресса называет бывшей принцессой Катара, была найдена мертвой в своем доме в Испании. Об этом ТАСС сообщили в среду в национальной полиции королевства.



"В воскресенье в жилом доме была найдена умершая женщина", - отметили в правоохранительных органах. "Предполагается, что это та женщина (бывшая принцесса - прим. ТАСС)", - уточнили в полиции, подтвердив ее имя. Полиция не обнаружила признаков насильственной смерти, будет проведено вскрытие.



Как сообщило агентство EFE, 46-летняя женщина была найдена мертвой в своем доме в Марбелье (автономное сообщество Андалусия). Дочь бывшей принцессы, проживающая во Франции, обратилась в правоохранительные органы королевства, поскольку ее мать не отвечала на звонки в течение нескольких дней.



Гальанио являлась бывшей супругой Абделя Азиза бен Халифа Аль Тани - дяди эмира Катара. Пара распалась в 2012 году.



Имеющей польские корни Касии Гальяно было 45 лет. В 2004 году она вышла замуж за Абдельазиза бен Халифа Аль Тани, являющегося дядей эмира Катара и ранее занимавший пост министра обороны. После развода Гальяно долгие годы ведет судебные тяжбы по поводу опеки над тремя дочерьми. К слову, в рамках процесса она обвиняла мужа даже в насилии над одной из них. Однако так и не смогла ничего доказать.



Некоторые издания отмечали. что из-за проигрыша в суде Гальяно впала в глубокую депрессию и в последнее время заявляла о том, что опасается за жизнь своих дочерей.



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фото шейхини смотрим тут -

https://www.5-tv.ru/news/388640/byvsaa-princessa-katara-najdena-mertvoj-vsvoem-dome-vispanii/