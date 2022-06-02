|Особо жирный крыс. Экс-премьер Касьянов сбежал из России
08:55 04.06.2022
Касьянов подтвердил свой отъезд из России: "Надеюсь, ненадолго"
Бывший премьер-министр, председатель ПАРНАСа Михаил Касьянов подтвердил, что находится за пределами России.
"Да, я выехал за границу, - заявил он ТАСС. - Надеюсь, что ненадолго".
Причину своего отъезда политик не назвал.
Об отъезде Касьянова стало известно накануне - об этом сообщил член бюро политсовета ПАРНАСа Константин Мерзликин. При этом он указал, что ему "неизвестны его местонахождение и дата возвращения", и отказался от дальнейших комментариев.
Касьянов возглавлял правительство в 2000-2004 годах, во время первого президентского срока Владимира Путина. После отставки он присоединился к оппозиции..
Марта Петрова