Особо жирный крыс. Экс-премьер Касьянов сбежал из России

08:55 04.06.2022

Касьянов подтвердил свой отъезд из России: "Надеюсь, ненадолго"



Бывший премьер-министр, председатель ПАРНАСа Михаил Касьянов подтвердил, что находится за пределами России.



"Да, я выехал за границу, - заявил он ТАСС. - Надеюсь, что ненадолго".



Причину своего отъезда политик не назвал.



Об отъезде Касьянова стало известно накануне - об этом сообщил член бюро политсовета ПАРНАСа Константин Мерзликин. При этом он указал, что ему "неизвестны его местонахождение и дата возвращения", и отказался от дальнейших комментариев.



Касьянов возглавлял правительство в 2000-2004 годах, во время первого президентского срока Владимира Путина. После отставки он присоединился к оппозиции..



Марта Петрова