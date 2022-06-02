 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 04.06.2022
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08:30  Девочки в Каракалпакстане получат препараты для профилактики анемии
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Пятница, 03.06.2022
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14:15  Токаев предупредил о проверке Казахстана грядущим референдумом, - "МК"
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12:40  Загадка природы: почему гибнут тюлени на Каспии
12:37  Нефть и газ не главное. Россия получила экономическое супероружие
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12:31  Экономика будущего: государственный контроль и частная инициатива, - А.Школьников
12:30  Верховный комиссар по правам человека: в Синьцзяне нет никаких репрессий
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10:56  Ташкентский кенгаш предупредил 4 депутатов за непосещение собраний
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10:09  В Киргизии решили не назначать врио министра здравоохранения вместо арестованного. Однохренственно...
08:53  Обыкновенный хохлизм, - Галина Иванкина
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08:35  Дырявое эмбарго дорого обойдется Евросоюзу, - В.Михеев
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Четверг, 02.06.2022
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Особо жирный крыс. Экс-премьер Касьянов сбежал из России
08:55 04.06.2022

Касьянов подтвердил свой отъезд из России: "Надеюсь, ненадолго"

Бывший премьер-министр, председатель ПАРНАСа Михаил Касьянов подтвердил, что находится за пределами России.

"Да, я выехал за границу, - заявил он ТАСС. - Надеюсь, что ненадолго".

Причину своего отъезда политик не назвал.

Об отъезде Касьянова стало известно накануне - об этом сообщил член бюро политсовета ПАРНАСа Константин Мерзликин. При этом он указал, что ему "неизвестны его местонахождение и дата возвращения", и отказался от дальнейших комментариев.

Касьянов возглавлял правительство в 2000-2004 годах, во время первого президентского срока Владимира Путина. После отставки он присоединился к оппозиции..

Марта Петрова

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654322100


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