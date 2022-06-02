Уволено все!!! руководство Минздрава Киргизии. По совокупности идиотских "подвигов"

09:14 04.06.2022

4 июня 2022, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ

Сюжет: Скандалы с чиновниками

Акылбек Жапаров освободил от должностей еще двух замов министра здравоохранения



Жалалидин Рахматуллаев и Жапаркул Ташиев освобождены от должностей заместителей министра здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.



По ее данным, соответствующее решение подписал председатель кабмина Акылбек Жапаров. Ранее от этой же должности освободили Улук-Бека Бектурганова.



Напомним, ранее на пресс-конференции Улук-Бек Бектурганов, Жалалидин Рахматуллаев и Жапаркул Ташиев выступили с обращением на имя президента Садыра Жапарова и главы кабмина Акылбека Жапарова. Медики просили рассмотреть соответствие Алымкадыра Бейшеналиева занимаемой должности.



Генеральная прокуратура возбудила семь уголовных дел в отношении министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева. Одно уголовное дело возбуждено по статье о коррупции, два - о вымогательстве взятки и четыре - по статьям о злоупотреблении должностным положением и заключении заведомо невыгодного контракта.



Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев вымогал 1 миллион сомов у своего заместителя Улук-Бека Бектурганова, ранее информировала пресс-служба Генпрокуратуры.



В рамках дела также задержаны директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова и заведующий отделом лекарственных средств и медицинских изделий Султан Сатарбеков.



Сегодня президент своим решением отстранил от работы главу Минздрава и генпрокурора на время следствия.



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04 июня 2022, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ



Замминистра здравоохранения Улук-Бек Бектурганов освобожден от должности



Заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Улук-Бека Бектурганова освободили от должности. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.



По ее данным, соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.



Напомним, что Улук-Бека Бектурганова задержали 2 июня в рамках уголовного дела о коррупции при закупке вакцин от COVID-19.



Генеральная прокуратура возбудила семь уголовных дел в отношении министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева. Одно уголовное дело возбуждено по статье о коррупции, два - о вымогательстве взятки и четыре - по статьям о злоупотреблении должностным положением и заключении заведомо невыгодного контракта.



Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев вымогал 1 миллион сомов у своего заместителя Улук-Бека Бектурганова, ранее информировала пресс-служба Генпрокуратуры.



В рамках дела также задержаны директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова и заведующий отделом лекарственных средств и медицинских изделий Султан Сатарбеков.