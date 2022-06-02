|Уволено все!!! руководство Минздрава Киргизии. По совокупности идиотских "подвигов"
09:14 04.06.2022
4 июня 2022, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ
Сюжет: Скандалы с чиновниками
Акылбек Жапаров освободил от должностей еще двух замов министра здравоохранения
Жалалидин Рахматуллаев и Жапаркул Ташиев освобождены от должностей заместителей министра здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
По ее данным, соответствующее решение подписал председатель кабмина Акылбек Жапаров. Ранее от этой же должности освободили Улук-Бека Бектурганова.
Напомним, ранее на пресс-конференции Улук-Бек Бектурганов, Жалалидин Рахматуллаев и Жапаркул Ташиев выступили с обращением на имя президента Садыра Жапарова и главы кабмина Акылбека Жапарова. Медики просили рассмотреть соответствие Алымкадыра Бейшеналиева занимаемой должности.
Генеральная прокуратура возбудила семь уголовных дел в отношении министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева. Одно уголовное дело возбуждено по статье о коррупции, два - о вымогательстве взятки и четыре - по статьям о злоупотреблении должностным положением и заключении заведомо невыгодного контракта.
Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев вымогал 1 миллион сомов у своего заместителя Улук-Бека Бектурганова, ранее информировала пресс-служба Генпрокуратуры.
В рамках дела также задержаны директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова и заведующий отделом лекарственных средств и медицинских изделий Султан Сатарбеков.
Сегодня президент своим решением отстранил от работы главу Минздрава и генпрокурора на время следствия.
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04 июня 2022, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ
Замминистра здравоохранения Улук-Бек Бектурганов освобожден от должности
Заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Улук-Бека Бектурганова освободили от должности. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
По ее данным, соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.
Напомним, что Улук-Бека Бектурганова задержали 2 июня в рамках уголовного дела о коррупции при закупке вакцин от COVID-19.
Генеральная прокуратура возбудила семь уголовных дел в отношении министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева. Одно уголовное дело возбуждено по статье о коррупции, два - о вымогательстве взятки и четыре - по статьям о злоупотреблении должностным положением и заключении заведомо невыгодного контракта.
Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев вымогал 1 миллион сомов у своего заместителя Улук-Бека Бектурганова, ранее информировала пресс-служба Генпрокуратуры.
В рамках дела также задержаны директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова и заведующий отделом лекарственных средств и медицинских изделий Султан Сатарбеков.