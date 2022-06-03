У родственников премьера Киргизии А.Жапарова расследователи нашли 18 гектаров земли в Бишкеке

12:57 04.06.2022

Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ



У родственников главы кабмина расследователи нашли 18 гектаров земли в Бишкеке



Журналисты провели расследование и рассказали, как родственники нынешнего главы кабинета министров трансформировали 18 гектаров в южной части Бишкека для индивидуального жилого строительства в бытность Акылбека Жапарова министром экономического развития и торговли.



В редакции ссылаются на постановление правительства от 2009 года, которым произведена трансформация 28,1 гектара орошаемой пашни в Кок-Джарском айыльном округе Аламединского района из категории "Земли селькохозяйственного назначения" в категорию "Земли населенных пунктов". Из них 18 гектаров принадлежат Бегайым Саринжиевой и 10,1 гектара - Зуурабубу Осмоновой.



По данным журналистов, Бегайым Саринжиева приходится матерью Акылбеку Жапарову, а Зуурабубу Осмонова - сестрой жены Акылбека Жапарова Анары.



"ПолитКлиники"

Фото "ПолитКлиники". Перевод земель матери и сестре жены Акылбека Жапарова

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Им не удалось выяснить, каким образом женщины получили в собственность эти участки - купили, безвозмездно или стали владельцами иным способом.



Постановление подписано премьер-министром Игорем Чудиновым. Редакция предполагает, что они с Акылбеком Жапаровым давно сотрудничают. Оба избирались в депутаты Жогорку Кенеша от партии "Бир Бол" в 2015-м. Сын Игоря Чудинова и двоюродная сестра жены Акылбека Жапарова Чолпон Абдрахманова совместно владеют компанией "Женил Бетон".



По данным расследователей, Чолпон Абдрахманова также владеет акциями ЗАО "МИС" и земельным участком, на котором находится отель "Дамас".



Игорь Чудинов по этим фактам был фигурантом уголовных дел. По делу о незаконной трансформации земель его признали виновным и оштрафовали на 5 миллионов сомов. Против него также возбуждали уголовное дело по факту незаконного выделения и нецелевого использования с 2009 по 2015 год бюджетной ссуды в размере 200 миллионов сомов ОАО "Машиноиспытательная станция". Позже обвинения сняли.



Ранее Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями сообщала о неуплате налогов "Кантской МИС", речь шла и об акционерах компании. Указывались жена Акылбека Жапарова Анара и мальтийская офшорная компания Eurasia Capital Limited. По сведениям Госфиннадзора на 10 марта 2021-го, компании Eurasia Capital Limited принадлежало 98,3 процента акций МИС. При этом в базе данных Минюста такой фирмы нет. Но ее название значится в базе данных офшоров Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).