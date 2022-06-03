Хитрый план Байдена: президент США идиот в вопросах нефти? - "СП"

13:01 04.06.2022 Хитрый план Байдена: Песков деликатно объяснил, что президент США идиот в вопросах нефти

Самый "крутой" человек на планете обсуждает с европейцами, как заставить Россию продавать сырье по ценам ниже рыночных



Анна Седова

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Станислав Митрахович



Россия не будет продавать нефть себе в убыток, заявил Дмитрий Песков, комментируя очередную "блестящую" инициативу президента США Джо Байдена, который предположил, что Европа может продолжать покупать нефть у РФ, но по цене ниже рыночной.



"Это вопрос экономики, дело в том, что логистические проблемы продолжаются, что ведет к дестабилизации энергетического рынка общемирового. Поэтому в любом случае все регулирует рынок, несмотря даже на те искусственные сложности, которые спровоцированы санкциями", - объяснил Песков.



3 июня шестой пакет санкций Евросоюза против России, который включает частичное эмбарго на поставки российской нефти, вступил в силу. До конца года поставки должны сократиться на 90%, исключение будет сделано только для Венгрии, Чехии и Словакии, которые не могут получать альтернативные энергоресурсы по морю.



Джо Байден предположил, что раз Россия оказалась в ситуации, когда вынуждена продавать нефть в условиях санкционного давления на страну, ее сырье можно будет закупить "по значительно более низкой цене, чем сейчас генерирует рынок". По словам Байдена, это поможет сдержать растущие цены, которые стали "проблемой". План, конечно, "отличный", но ведь и сам Байден понимает, что рынок работает не совсем так, и России проще не продавать нефть Европу вовсе, чем по фиксированной цене. Хотя сегодня российское сырье, действительно, продается с дисконтом около 30 долларов к рыночной цене на фоне котировок, которые доходят до 120 долларов за баррель, это не так чувствительно.



Сами США ввели эмбарго на поставки нефти и газа из России в начале марта. Как написала 1 июня газета The Wall Street Journal, нефтяные трейдеры находят способы обойти запрет на поставки нефти из РФ, привозя ее в страну в переработанном виде. Российская нефть-сырец использовалась в бензине, дизельном топливе или других продуктах переработки, произведенных в других странах, например, в Индии, которая в последние месяцы нарастила импорт российского "черного золота".



Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович считает, что все попытки заставить Россию продавать нефть по фиксированной цене приведут к тем же последствиям, что и эмбарго.



- Западные политики, в том числе и окружение Байдена, осознают, что экономический блицкриг против России не удается, и решений Евросоюза прекратить закупки российской нефти до конца года мало, нужно действовать здесь и сейчас. Отсюда возникают идеи о том, чтобы ввести предельную цену на российскую нефть.



На самом деле, это обходной путь к тому же эмбарго со всеми вытекающими последствиями не только для России, но и для западных стран. Россия просто не будет продавать нефть по цене, которую объявит Евросоюз.



Одно дело, когда Россия готова продавать нефть со скидкой, чтобы трейдеры, посредники, судовладельцы и страховщики соглашались работать с "токсичным" товаром, это нормально. Но просто продавать нефть по цене Х долларов просто потому, что ее назначил Евросоюз, а завтра он может назначить цену еще в два раза меньше, ни Россия, никто в мире не будет. Думаю, эта идея не сработает, но сам факт ее появления симптоматичен. На Западе растет понимание того, что быстро и полностью убрать российскую нефть с мирового рынка не получается.



"СП": - А если США попытаются уговорить назначать фиксированную цену и других покупателей российской нефти?



- Они могут пытаться давить на Индию, но создать некий картель потребителей у них не получится. Индия - самостоятельная страна, для нее важна стратегическая независимость, а для Китая - тем более. А, значит, они будут самостоятельно договариваться с Россией, попробуют маневрировать и будут ждать дальнейшего развития событий. В любом случае, давить на Китай и Индию так же, как на условную Болгарию, которой США могут управлять, у них не получится.



"СП": - Что будет дальше с ценами на нефть на фоне эмбарго, и как с этим справятся Европа и США?



- Сейчас в ситуации слишком много неизвестных. Эмбарго ввели с отсрочкой, поэтому цены выросли только на несколько долларов. Дальше все будет зависеть от множества обстоятельств: будет ли ЕС пытаться ускорить введение эмбарго, удастся ли уговорить Саудовскую Аравию масштабно ее нарастить, что будет с коронавирусом в Китае (если власти снимут локдаун, это сразу увеличит потребление на миллион баррелей в сутки) и так далее.



Еще один фактор - падение российской добычи. Александр Новак говорит о том, что по итогам года она сократится на 8%. Но в апреле по отношению к февралю сокращению составило уже 10%. В отчетах Минфина и Минэкономразвития РФ фигурирует цифра в 17%, а Международное энергетическое агентство предполагало, что по итогам мая наша добыча упадет на треть. Соответственно, в зависимости от этого будут меняться и цены на мировом рынке. На текущем уровне цены для нас приемлемые, даже при сокращенной добыче.



Если европейцы начнут ускорять эмбарго или играться с индикативными ценами, стоимость нефти на мировом рынке будет расти намного быстрее. Она может дойти и до 150−200 долларов за баррель. Если же они не будут предпринимать таких попыток, нынешние уровни могут сохраниться до конца года. Если же Саудовская Аравия при этом существенно нарастит добычу, возможно снижение до 100 долларов и ниже.



"СП": - США и сами продолжают получать российскую нефть в виде переработанных материалов, это не противоречит санкциям?



- Минфин США официально объявил, что в текущем варианте такие поставки не являются нарушением санкций. Если 25% сырья российского происхождения оказывается в конечном товаре, например, дизеле, его можно импортировать в США. Но у нас нет гарантии, что через полгода Америка не примет новое регулирование, где будут запрещены и такие поставки, если Вашингтон решит бороться с Россией. Хотя еще вопрос, получится ли это - мир большой, торговых потоков, портов и танкеров много, и все контролировать не так просто.



Руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Вячеслав Мищенко также считает, что Запад не сможет диктовать цены на российскую нефть, но считает необходимым разработать собственные ценовые индикаторы, а не пользоваться западными.



- Тема цен на нефть сейчас очень политизирована, но не политики определяют стоимость на рынке, к сожалению для них и к счастью для рынка. Полномочия политиков западного сообщества в этих вопросах крайне ограничены, им порой не хватает ресурсов, чтобы изменить какие-то экономические параметры внутри своих стран, а уж тем более, чтобы повлиять на крупнейший в мире сырьевой рынок - рынок нефти.



Цена на международном рынке нефти определяется на ключевых торговых точках. Это региональные рыночные эталоны, по которым происходит контрактование с определением цены. Если это касается ключевого рынка сбыта для России - европейского, это происходит по эталонному сорту Brent, который формируется на Северном море, в том числе и с участием российской нефти.



При формировании цены учитывается множество параметров - доступность инфраструктуры, доступность объема ресурса и так далее. Попытка политически вмешаться в этот процесс ни к чему не приведет. Дмитрий Песков сказал, что мы не будем торговать себе в убыток. Но мы этого никогда и не делали. В таком случае можно в принципе не добывать нефть или сократить объемы добычи.



"СП": - То есть США не могут повлиять на цену российской нефти?



- Нет, но западные страны могут ограничить доступ к инфраструктуре и объем нефти, поступающей на тот или иной рынок. Просто запретить танкерам разгружаться в порту или перекрыть трубу. Таким образом можно повлиять на рынок нефти. Хотя есть масса решений, которые помогают это обойти. Если вы не покупаете российскую нефть, которая пришла к вам напрямую из российского порта, вы будете закупать ее же, но более сложным путем. Она будет где-то перегружаться, где-то менять владельца, где-то - наименование, смешиваться в другой нефтью. Но физический объем нефти из России будет поступать на европейский рынок, и никакие санкции, запреты и политики на это не повлияют.



Что касается ценообразования, в российской сегменте назрела необходимость формирования собственных ценовых индексов, номинированных в рублях. Пора перестать следовать западной, глобалистической парадигме, которая сложилась за последние 30 лет. Мы используем те индикаторы, которые формируются за пределами нашего рынка, и никак не можем на них влиять, поскольку нас исключают из этого процесса по политическим причинам. Источник - СвободнаяПресса

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