Объявленный в межгосударственный розыск Казбизнесмен Ануарбек Джексенгалиев задержан

13:59 04.06.2022

Сотрудниками территориального Департамента АФМ по городу Алматы задержан объявленный в межгосударственный розыск Ануарбек Джексенгалиев, сообщает Zakon.kz.

25 апреля Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск предпринимателей Ануарбека Джексенгалиева и Еркина Медетбекова. Их подозревают в хищении из госбюджета 1,1 млрд тенге в виде возврата КПН.



За информацию об их местонахождении было предусмотрено денежное вознаграждение и анонимность.



Константин Вноровский