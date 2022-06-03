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Друзья, но не союзники: Китай и Россия противостоят угрозам в Евразии
15:31 04.06.2022

Что могут сделать страны перед лицом общих вызовов безопасности

Ксения Логинова

В Москве прошла VII международная конференция "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху", организованная Российским советом по международным делам совместно с Китайской академией общественных наук. В России и КНР обеспокоены обострением многочисленных угроз глобальной и региональной безопасности, затрагивающих интересы двух стран. Нестабильность в сопредельных регионах, обострение отношений Москвы и Пекина с Западом требуют совместных мер. Каких именно - разбирались "Известия".

Евразия как пространство для сотрудничества

"Тектонические сдвиги в современном геополитическом ландшафте служат дополнительным катализатором углубления внешнеполитической координации Москвы и Пекина. Вместе с китайскими друзьями придерживаемся конструктивного подхода к выстраиванию отношений с третьими государствами. При этом наши позиции по абсолютному большинству актуальных вопросов глобальной и региональной повестки совпадают или весьма близки", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии VII международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху", организованной Российским советом по международным делам (РСМД) и Китайской академией общественных наук (КАОН).

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Его китайский коллега Ван И отметил, что безопасность - предпосылка развития, а развитие - это и есть основа безопасности: только координируя развитие безопасности, Россия и Китай могут достичь прочного мира и общего процветания. Наибольшее внимание было приковано к сессии, посвященной теме "Россия, Китай и общие вызовы безопасности в Евразии".

"Евразия - общее пространство для сотрудничества и развития России и Китая. У двух государств есть свои образы будущего в Евразии. Для КНР этот образ воплощен в инициативе "Один пояс - один путь". У России тоже есть евразийская повестка - Евразийский экономический союз - большое евразийское партнерство", - начал свое выступление старший научный сотрудник ИДВ РАН, старший научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС ИМИ МГИМО МИД России Игорь Денисов.

В последнее время обстановка в Евразии накалилась, признали все участники встречи. Если раньше отношения Китая со странами ЕС были довольно спокойными и предсказуемыми, то сейчас ситуация изменилась. Брюссель требует от Пекина встать на сторону Запада в украинском конфликте.

С одной стороны, Китай - крупнейший торговый партнер Европейского союза, готовый все больше инвестировать за рубеж, с другой - Пекин всегда придерживался нейтралитета и не намерен менять политику, тем более под давлением или угрозами Брюсселя. Подлило масла в огонь и то, что в марте прошлого года ЕС ввел санкции против Пекина "за систематические нарушения прав человека". Китай, в свою очередь, огрызнулся черным списком в отношении 10 европейских парламентариев, политиков и ученых, а также четырех юридических лиц ЕС "за вмешательство во внутренние дела Синьцзян-Уйгурского автономного района" (СУАР).

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К тому же стороны отложили подписание договора об инвестициях, который активно готовили последние несколько лет. Он был важен как для Брюсселя, так и для Пекина - он бы предоставил ЕС расширенный доступ на китайский рынок. Литва, отозвавшая посла из Китая, лишь еще больше обострила ситуацию. Пекин начал в ответ сворачивать торговые отношения с Вильнюсом.

Главный зачинщик кризиса

В Китае сразу заявили, что виновником и зачинщиком украинского кризиса были США, которые и сейчас "наживаются на хаосе". Пекин подчеркнул, что именно противоречия в сфере европейской безопасности, копившиеся долгое время, и привели к украинскому кризису.

В КНР не раз призывали создать систему безопасности, которая бы учитывала и российские интересы. Об этом же говорили и эксперты на встрече РСМД и КАОН.

"Холодная война, с одной стороны, окончилась, с другой - НАТО - продукт холодной войны - так и не было распущено. В мире доминирует альянс во главе с США, Россия всегда относилась к этому с большим подозрением. США привели НАТО к пяти раундам расширения на восток за последние два десятилетия после 1999 года, лишь усиливая напряженность между сторонами", - заявил директор Института европейских исследований КАОН Фэн Чжунпин.

Схожую точку зрения высказывал и президент Китайского института международных исследований Сюй Бу. По его мнению, угрозу безопасности создают США, проникая в разные страны региона и пытаясь настроить их на противодействие России и Китаю.

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"Вашингтон создает нестабильность в Евразии и других регионах мира. США намерены превратить Афганистан, кавказские страны, государства Средней Азии в пограничную зону для сдерживания Пекина и Москвы. Нестабильная ситуация в Афганистане, энергетический кризис, возникновение угрозы продовольственной безопасности, обострение геополитической конкуренции - все это создает угрозы. Мы должны взяться за руки и совместно им противостоять ради лучшего будущего. Китай и Россия, как крупные державы, должны определять конструкцию безопасности в регионе", - полагает специалист.

По мнению директора Центра евроазиатских исследований ИМИ МГИМО МИД России Ивана Сафранчука, проблемы безопасности на Евразийском пространстве возникают из-за того, что в региональные дела вмешиваются внешние силы. "Те, кто хочет через эти проблемы оказывать влияние на международных игроков. Чем больше мы отсекаем Запад - США от Европу - от таких проблем, тем лучше. У нас с Китаем здесь согласие, хотя Пекин в целом больше готов сотрудничать с западными странами в то время, как Россия относится к ним с большим подозрением", - считает специалист.

Взаимодействие на новом уровне

Российские и китайские политологи подчеркивали, что Пекин и Москва давно сближаются на международной арене, активно сотрудничают в сфере безопасности, торговли и энергетики. Так, 4 февраля российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали Совместное двусторонне заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. В документе впервые говорилось о том, что страны "выступают против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах". Имелись в виду государства Центральной Азии.

На конференции этим странам также уделялось особое значение.

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"Не только Россия, но и Китай довольно активно сотрудничает со странами Центральной Азии в сфере безопасности. Пекин смог стать крупным поставщиком военной техники во все центральноазиатские страны, Таджикистану и Киргизии он в каких-то случаях финансирует капитальное строительство, в каких-то - предоставляет оборудование и технику, идет подготовка военных кадров. В дальнейшем это будет развиваться еще активнее. Но не думаю, что можно говорить о каком-то соперничестве между РФ и КНР - военного присутствия России и масштабной помощи со стороны Москвы в регионе значительно больше", - заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, член РСМД Василий Кашин.

В январе 2021 года глава китайского МИДа Ван И заявил, что стратегическое сотрудничество Москвы и Пекина "не имеет конца, не имеет запретных зон, не имеет верхнего предела".

Общие усилия

Кашин полагает, что взаимодействие России и Китая нужно развивать на новом уровне. "Мы должны по-другому подходить к сотрудничеству со странами региона. Необходимо, не подвергая сомнению основы наших взаимоотношений и принципов, в числе которых лежит решение лидеров двух стран не создавать союз, фактически усилить практические составляющие нашего сотрудничества, доведя их до уровня формальных союзников", - уверен политолог.

Взаимодействие между странами растет, но государства нельзя назвать союзниками, поскольку у них все же разные региональные стратегические интересы, которые при этом могут совпадать. Например, КНР, для которой проблема Тайваня стоит наиболее остро, не признала и никогда не признает независимость Южной Осетии, Абхазии, ДНР и ЛНР.

Василий Кашин считает, что в будущем может возникнуть необходимость стандартизации в области вооружения и создания вооруженной техники. "Крупные конфликты требуют совместных усилий по поддержке союзников, по их снабжению. Нам потребуется вывести на новый уровень обмен информацией, в частности, разведданными, внимательно совместно наблюдать за экономико-политической ситуацией в соседних регионах, чтобы своевременно идентифицировать угрозы и реагировать на них. Мы должны быть готовы к тому, что роль Китая в этом будет все больше повышаться, учитывая наличие у КНР ресурсов в ряде сфер, которых нет у России. К тому же необходимо переходить к более тесной интеграции в технологичной и военной промышленной сферах, это повысит нашу готовность к угрозам нового типа", - уверен эксперт.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654345860


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