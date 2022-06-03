Казахстан из-за санкций... переименует свою нефть

15:38 04.06.2022

Казахстан переименует свою нефть из-за санкций



В Казахстане изменят название марки нефти, которую поставляют на экспорт через российские порты, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.



"Казахстанская нефтегазовая компания "СНПС-Актобемунайгаз" решила отделить свое сырье от российского "в связи с недавними значительными геополитическими изменениями… и чтобы избежать негативного влияния изменений на экспорт казахстанской нефти через российские порты", - сообщает Reuters, ссылаясь на официальный запрос.



С июня, по данным издания, казахстанская смесь носит название KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil, казахстанская экспортная смесь сырой нефти).



"Четыре источника в казахстанских нефтяных компаниях, осуществляющих транзит через российские морские порты, также подтвердили переименование своих баррелей и добавили, что изменение на KEBCO вступит в силу с понедельника для всех официальных документов.



Согласно одному источнику, Министерство энергетики Казахстана собирается запросить у правительства разрешение на официальное использование нового сорта.



В Минэнерго отказались комментировать этот вопрос", - пишет Reuters.



Ранее нефть, произведенная в Казахстане, смешивалась с российской для получения стандартизированных экспортных сортов - российской экспортной смеси сырой нефти (REBCO/Urals) и Siberian Light, писала The Washington Post.