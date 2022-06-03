Как Каз-металлурги переживают кризис, - А.Бектенова

16:04 04.06.2022 Развитие отечественной металлургической отрасли продолжается, однако некоторые предприятия оказались в эпицентре скандалов



Алма Бектенова, turanpress.kz, 2 июня



Новые заводы

Отметим, что правительство в отношении развития отрасли настроено оптимистично. В апреле этого года государство в лице Министерства индустрии и инфраструктурного развития предложило предпринимателям финансовую помощь в строительстве заводов, способствующих импортозамещению. МИИР летом 2022 года запустит программу государственного стимулирования бизнеса, сообщили в ведомстве. Программа предусматривает меры льготного финансирования, развития инфраструктуры и кадрового потенциала. Новшество коснется инвестпроектов в сферах машиностроения, химпрома, металлургии, легпрома и производства стройматериалов.

По данным министра индустрии и инфраструктурного развития Кайрбека Ускенбаева, в Казахстане импорт в обрабатывающей промышленности составляет 38,4 млрд. долларов.

Ежегодно, пояснил Кайрбек Ускенбаев, Казахстан выпускает железорудный концентрат в объеме 24,5 млн. тонн: из них 12 млн. тонн перерабатывается внутри страны, 12,5 млн. тонн отправляется на экспорт – 9 млн. тонн в Россию и 3,5 млн. тонн в Китай.

"Одна из ключевых задач – направить наше сырье на внутреннюю переработку и реализовать новые предприятия, которые могли бы использовать наше сырье для выпуска готовой продукции. Для этого активно ищем инвесторов и разговариваем с людьми, которые бы хотели отстроить новый сталелитейный завод на 1 млн. тонн стали с последующей переработкой для производства арматуры и закрытия полностью импорта арматуры из-за рубежа. Это позволит импортозаместить 700 тысяч тонн арматуры и наладить выпуск производства автолиста", – заявил министр.

По словам Кайрбека Ускенбаева, в министерстве планируется закрыть весь импорт стали к 2025 году. Кроме того, уже запланировано строительство четырех сталелитейных заводов совокупной мощностью 1,8 млн. тонн продукции в год.

В сфере черной металлургии планируется строительство пяти ферросплавных заводов. Один будет готов уже в этом году, второй – в 2023 году, остальные три – в 2024–2025 годах. Это даст возможность экспортировать ферросплавы на 3 млрд. долларов. В отрасли цветной металлургии до 2025 года также планируют реализовать 12 ключевых проектов.

"Один из важнейших проектов – строительство нового электролизного завода, который сможет ежегодно перерабатывать 830 тысяч тонн глинозема. Его запуск позволит увеличить объемы экспорта первичного алюминия в четыре раза – до 1,2 млрд. долларов в год", – сообщил Кайрбек Ускенбаев.



Тайна санкций

Что касается антироссийских санкций, то эксперты затрудняются сказать, предпринимает ли Казахстан какие-либо действия в этом направлении. Например, в конце апреля этого года в стране ввели запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов. В связи с этим министр индустрии и инфраструктурного развития подписал приказ "О некоторых вопросах транспортировки лома и отходов черных и цветных металлов". Запрет вводится на шесть месяцев, он касается вывоза отходов и лома медных, алюминиевых, свинцовых, а также отработавших свинцовых аккумуляторов, отходов и лома аккумуляторов, а также лома и отходов черных металлов.

В мае пресса со ссылкой на западные источники сообщила о том, что горнометаллургический гигант ERGостановил поставки сырья на Магнитогорский металлургический комбинат. Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение до начала специальной военной операции на Украине закрывало до 70% потребностей российской Магнитки, таковы данные СМИ северного соседа. Разделяет оба предприятия около 350 км, теперь же Магнитка нашла поставщиков за 2000 км.

Как сообщил сайт Eurasianet, основной владелец и председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников попал под санкции Запада, которые компания назвала "необоснованными". Англоязычные журналисты писали, что казахстанские компании "не обязаны применять международные санкции к физическим или юридическим лицам в России, но многие опасаются, что работа с российской компанией нанесет ущерб их репутации или торговым связям с зарубежными покупателями". Комментарии ССГПО обнаружить не удалось.

По данным российских изданий, ранее ССГПО продавало Магнитке 7–8 млн. тонн руды в год, что составляет около четверти объема, добываемого компанией. Теперь необходимо искать других покупателей. Напомним, что этот казахстанский гигант принадлежит Евразийской группе (ERG), в совете директоров которой находятся Александр Машкевич, Патох Шодиев и Шухрат Ибрагимов (сын Алиджана Ибрагимова, умершего в прошлом году).

Кроме того, системный кризис, вызванный санкциями, ставит перед металлургической отраслью Казахстана проблему технического осуществления импортозамещения и модернизации производств, так как комплектующие резко подорожали, нарушились логистические цепочки.



Отрасль на подъеме

Портал energyprom.kz, подводя итоги 2021 года отметил, что объемы производства в сфере добычи металлических руд достигли 3,3 трлн. тенге, против 2,2 трлн. тенге в аналогичном периоде 2020 года. В сегменте переработки объемы выпуска металлургической промышленности в денежном эквиваленте составили 7,7 трлн. тенге, против 5,7 трлн. тенге в предыдущем году.

В структуре добычи металлических руд 70,4% выпуска обеспечено добычей руд цветных металлов, 29,6% – добычей железной руды. В структуре металлургической промышленности 62,2% пришлось на производство основных благородных и цветных металлов, 37,6% – на черную металлургию (и еще 0,2% на литье металлов).

Добыча металлических руд обеспечила 18,4% выпуска в сфере горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, и 8,8% от всего промышленного производства по стране, указывается в обзоре. Вес металлургии в обрабатывающей промышленности составил 45,7%, в общем объеме промышленного производства – 20,7%. То есть отрасль обеспечила около 30% совокупных объемов промышленного производства Казахстана, в денежном выражении это 11 трлн. тенге.

Кроме того, отмечает портал, сфера металлургии – крупнейший работодатель республики. В четвертом квартале прошлого года численность работников в сегменте добычи металлических руд составляла 84,2 тыс. человек, в металлургической промышленности – 86,7 тыс. человек. Это 26,8% от всех работников промышленности по РК, против 26,4% годом ранее и 22,1% – в 2015-м. Роль ГМК на рынке труда возрастает, сообщается в обзоре. Указывается также на дефицит квалифицированных кадров в отрасли, в связи с чем некоторые предприятия, в частности, ERG и "Казахмыс" внедряют программу подготовки специалистов за счет предприятия.



"Казахмыс" – уверенный рост

В апреле ТОО "Казахмыс Холдинг" обнародовал показатели за первый квартал 2022 года. Согласно отчету, рост отмечается не только в производственной деятельности, но также в добыче и переработке. В первых месяцах года добыто почти на 800 тонн больше руды, чем за аналогичный период прошлого года. Если с января по апрель 2021 года медному гиганту удалось добыть 7 млн. 090 тыс. тонн руды, то в этом году – уже 7 млн. 915 тыс. тонн.

Кроме того, с начала года на обогатительных фабриках "Казахмыса" в городах Жезказган и Балхаш переработано 7,651 млн. тонн руды, тогда как за первый квартал 2021 года – 7, 481 млн. тонн руды. Регистрируются и увеличение в производственной сфере. В прошлом году за первые три месяца компания произвела 61,32 тыс. тонн меди в концентрате, а за аналогичный период нынешнего – 62,943 тыс. тонн.

При плане 74,508 тыс. тонн катодной меди произведено 79,084 тыс. тонн. Золота в слитках с начала года произведено в объеме 1879 кг, за аналогичный период прошлого года – 1758 кг. Прирост составил 121 кг (+6,9%). Серебра в слитках и гранулах – 75 708 кг, за аналогичный период прошлого года – 68 334 кг, увеличение на 7374 кг (+10,79%). Во втором квартале 2022 года "Казахмыс" планирует произвести 65,865 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте.

По информации пресс-службы предприятия, "Казахмыс" продолжает реализовывать стратегию на увеличение добычи и переработки руды. В Шатыркуль-Жайсанском кластере ведется строительство новой обогатительной фабрики с вахтовым городком и соответствующими коммуникациями. Планируемая производительность фабрики – 1,2 млн. тонн медно-молибденовой руды в год.

На сегодня группа компаний "Казахмыс" – лидирующий производитель меди в Казахстане. В составе компании геолого-разведывательный комплекс, тринадцать рудников, четыре обогатительных фабрики, два медеплавильных завода, два угольных разреза и энергетические комплексы. Корпорация добывает медную, медно-сульфидную и окисленную, а также полиметаллическую медно-цинковую руду. В 2021 году ТОО "Корпорация Казахмыс" было произведено 213 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте.

В январе этого года "Казахмыс" повысил заработную плату своим работникам в среднем на 30%. По данным прессы, с 2020 года годы процент повышения заработной платы постоянно растет. Два года назад рост в среднем составлял 13,6%, в 2021 году – 22,3%, в 2022 году – 33%. В текущем году повышение затронет свыше 50 тысяч человек.

В мае этого года на базе Карагандинского литейно-машиностроительного завода состоялся форум на тему "Развитие внутристрановой ценности в горно-металлургическом комплексе". В ходе мероприятия металлурги отчитались, в том числе о выполнении поручений президента Токаева.

"Для создания внутристрановой ценности необходимо консолидировать закуп всех крупных недропользователей горно-металлургического комплекса, создать единую площадку для коммуникации с МСБ. Вопросы необходимо решать совместно, привлекать такие структуры, как QazIndustry, "Атамекен", АГМП, ФРП. Проведение форумов "Создаем казахстанское" использовать более практично и качественно", – сказал генеральный директор ТОО "Казахмыс Смэлтинг" Нурахмет Нуриев.

Отметим, что президент Касым-Жомарт Токаев поставил задачу по дальнейшему развитию горно-металлургической промышленности и созданию новых обрабатывающих производств с выпуском продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе по созданию пояса малого и среднего бизнеса вокруг крупных компаний горно-металлургического комплекса.

Выполняя поручение "Казахмыс" активно работает над программами импортозамещения. В частности, для создания кластера местных товаропроизводителей в "Казахмысе" задействованы ассоциация и союз предпринимателей Жезказгана и Балхаша, состоящие из 76 участников с товарооборотом в 17 млрд. тенге. Ежегодно отмечается стабильный рост показателей динамики местного содержания в закупках группы компаний "Казахмыс". Подобный вклад крупного бизнеса в развитие обрабатывающей промышленности будет способствовать подъему целого ряда смежных отраслей экономики, развитию экосистемы поставщиков, созданию новых рабочих мест в регионах, а также содействовать выпуску продукции, ориентированной на экспорт.



Евразийская группа: проблемы устранены?

В прошлом году эксперты прогнозировали нестабильность в "Eurasian Resources Group", связанную с кончиной Алиджана Ибрагимова. По официальным данным, 20.7% акций ERG находились у Александра Машкевича и покойного Алиджана Ибрагимова, 18.6% – у Патоха Шодиева, 40% – у правительства Казахстана. В Казахстане у группы множество предприятий: "Казхром", "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение", "Алюминий Казахстана", "Казахстанский электролизный завод", "Евроазиатская энергетическая корпорация", "Шубарколь комир", Транспортная группа "ТрансКом", "3-Энергоорталык" и ERG Service.

А в январе нынешнего года компанию настигли беспорядки иного рода. Из-за известных событий произошли временные перебои в производственном процессе на Донском ГОКе (Актюбинская область, АО "ТНК Казхром"). Перебои были вызваны митингами и достаточно быстро устранены, о чем сообщили представители ERG.

В марте 2022 года ERG Service объявила о расширении своих машиностроительных активов. В состав компании вошел ремонтно-механический металлопрокатный завод, расположенный в Рудном. Тем самым, заявили в компании, завершился третий этап централизации ремонтных и машиностроительных активов Евразийской группы.

"Мы долго работали над этим проектом. Ремонтно-механический металлопрокатный завод – мощное металлургическое предприятие, в прошлом году здесь возобновили выпуск вагонеток, хорошо поработали при выпуске шаров и стержней для предприятий группы. Поэтому я уверен, что с переходом в сервисную компанию РММЗ ждут большие перспективы, – отметил президент АО "ССГПО" Валерий Гриненко.



Смерти на производстве и претензии экологов

Между тем, на другую крупную компанию отрасли – "АрселорМиттал Темиртау" – обрушился шквал критики. Поводом для нее стало нарушение экологических стандартов и особенно цепь трагических происшествий.

Еще в декабре прошлого года министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев, заявил, что компания индийского бизнесмена может остаться без экологического разрешения, если не выполнит требования по снижению вредных выбросов. В ведомстве уточнили, что за год на предприятии выявили больше двух тысяч нарушений.

"Если коротко, мы сегодня перед "АрселорМиттал Темиртау" поставили конкретные условия: в случае невыполнения наших требований по снижению выбросов загрязняющих веществ данная компания может остаться без экологического разрешения на следующий год", – сказал министр.

По данным прессы, по итогам проверок в 2021 году компании были выписаны 24 административных штрафа на общую сумму почти 19 млн. тенге. Кроме того, специалисты направили в суд иски о приостановке эксплуатации 34 опасных производственных объектов и технических устройств, которые несли угрозу жизни и здоровью работников.

У министерства были весомые поводы для претензий. В ноябре из-за выброса метана на шахте в Абае погибли шесть человек. Позже министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин заявил, что вины погибших рабочих в ЧП на шахте "Абайская" нет, вся ответственность лежит на "АрселорМиттал Темиртау" как работодателе.

"В то же время хотел бы объяснить, что мероприятия, которые не проводились и могли привести к трагедии, они не проводились не только в этот период непосредственно, но не проводились на протяжении определенного времени, что в том числе могло спровоцировать образование подобных явлений", – подчеркнул Ильин.

В апреле нынешнего года на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" вновь погиб рабочий. Также в марте сообщалось о гибели шахтера при обвале горной массы на шахте "Саранская".

Еще в феврале президент Токаев призвал Лакшми Миттала обеспечить достойную зарплату работникам в Казахстане. В ходе встречи с индийским предпринимателем президент указал на необходимость сокращения вредных выбросов на 30% к 2024 году и на 50% – к 2030 году.

Нужно сказать, что большое внимание к положению на предприятии проявили отечественные депутаты. В прошлом году депутат Мажилиса Альберт Рау обратился с запросом к вице-премьеру Роману Скляру по поводу частых аварий на комбинатах "АрселорМиттал Темиртау".

"Депутаты фракции партии Nur Otan в Мажилисе неоднократно выражали озабоченность положением дел на системообразующем предприятии АО "АрселорМиттал Темиртау". У общественности региона и страны обостряются вопросы, связанные с техническим состоянием металлургического производства, аварийностью во всех подразделениях объединения, травматизмом и смертностью персонала", – заявил Рау.

На предприятии происходят регулярные аварии, нарушаются экологические нормативы и договоренности об улучшении окружающей среды. "Беспокоит также наших сограждан информация о том, что в ряде стран транснациональная компания, выжав из металлургических комбинатов все ресурсы, попросту отказывалась от них. Так произошло в Алжире, Тринидаде, Польше и ряде других стран", – отметил депутат.

В декабре с аналогичными претензиями выступила депутат Мажилиса Гульнара Бижанова. По ее сведениям, за период с 1997 по 2021 год по причине высокой загазованности угольных пластов на контрактной территории "АрселорМиттал Темиртау" в шахтах погибли и получили травмы 130 человек.

"Особо отмечаем, что условия для аварийности вследствие высокой загазованности пластов остаются критическими. Так, из-за крайне неудовлетворительного состояния материально-технической базы по дегазации и не проведением работ по ее обновлению в процессе эксплуатации, между Министерством энергетики и "АрселорМиттал Темиртау" еще в 2016 году утверждена Дорожная карта, где компания иностранного инвестора приняла и не выполнила обязательства по строительству в 2018 году электростанций с использованием шахтного метана", – отметила Бижанова.

"Также в 2019 году уже Министерством индустрии и инфраструктурного развития утверждена совместная Дорожная карта с компанией о реализации инновационного проекта по утилизации шахтного метана за счет средств инвестора стоимостью 110 млн. долларов. Реализован проект должен быть в текущем году со сроком эксплуатации до 2041 года. Однако работы до сих пор не начаты. Более того, еще в 2009 году с участием МЧС утвержден пятилетний план по капитальному строительству, направленному на проветривание шахт, модернизацию горно-шахтного оборудования, в том числе буровых станков. Так вот, наиболее затратные мероприятия этого плана так и не выполнены", – добавила депутат.

Отметим, что на сегодняшний момент публичной реакции иностранного инвестора на эти заявления найти не удалось.



Розовый дым УК ТМК

Трудности с экологическими стандартами существуют и на Усть-Каменогорском титаномагниевом комбинате. В декабре прошлого года над городом заметили специфический розовый дым. Тогда же экологи зафиксировали превышение предельно-допустимой концентрации по хлору в Усть-Каменогорске в районе ТМК. Однако представители предприятия отрицали любые внештатные ситуации на комбинате.

В январе 2022 года АО "УК ТМК" оштрафовали на 4,6 млн. тенге. Как пояснили в департаменте экологи ВКО, причиной появления розового и красного окраса у дыма стало наличие железа в отвальном шламе предприятия во время чистки сразу четырех фурм технологического оборудования. По результатам измерений на границе санитарно-защитной зоны было обнаружено превышение ПДК по хлору в 4,5 раза. Кроме того, по результатам замеров на основной дымовой трубе цеха №2 газоочистки №5 предприятия экологи выявили превышение по оксиду углерода в 9 раз, по хлороводороду – в 2,1 раза.

Несмотря на принятые меры, общественность ВКО не спешит успокаиваться, поскольку подобные выбросы могут нанести огромный вред здоровью жителей. В частности, в сети появилось открытое письмо акиму Восточного Казахстана Даниалу Ахметову с предложением лишить депутатских полномочий президента АО "УК ТМК" Асем Мамутову. Активист и редактор одного из региональных изданий Денис Данилевский заявил в письме, что хотя появление розового дыма над территорией вызвало большой резонанс среди горожан, никаких оперативных разъяснений от руководства комбината не последовало. В соцсетях распространялись слухи об аварии на производстве и угрозе жизни граждан.

"В данной ситуации руководство ТМК не пожелало открыто объяснить жителям города причины произошедшего, степень влияния выброса на экологическое состояние и угрозу безопасности и здоровью горожан, избрало тактику молчания, что могло привести к непредсказуемым последствиям в случае нарастания панических настроений. Учитывая, что Асем Мамутова является депутатом ВК областного маслихата от партии Nur Otan, подобный стиль работы вообще является весьма странным. Поскольку Асем Мамутова избрана по партийному списку, то она является депутатом для всех избирателей города", – процитировали СМИ автора письма.

Между тем, в честь 30-летия Независимости РК Асем Мамутова была награждена орденом "Құрмет". Источник - turanpress.kz

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