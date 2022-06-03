Из Узбекистана в Россию вновь запускаются поезда

16:06 04.06.2022

Россия с 14 июня снимает ограничения на въезд граждан Узбекистана железнодорожным транспортом. Такое решение принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории России, сообщается на сайте правительства РФ.



"Принято решение о возобновлении с 14 июня железнодорожного сообщения по маршрутам „Ташкент - Самара" и „Ташкент - Волгоград" с частотой один раз в неделю", - говорится в сообщении.



С этой же даты Россия снимает эпидемиологические ограничения на въезд иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом и через морские пункты пропуска, введенные в марте 2020 года.



В апреле прошлого года Россия возобновила авиасообщение с Узбекистаном и разрешила студентам из Узбекистана вернуться в страну для продолжения обучения, а осенью - лицам, прибывающим для работы в сферах строительства и агропромышленного комплекса (по спискам).



Прошлым летом премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным предлагал российской стороне увеличить число регулярных авиарейсов между странами и поэтапно возобновить пассажирское железнодорожное сообщение.