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Старый Евросоюз сломался, несите новый, - К.Карасев
18:05 04.06.2022

Старый Евросоюз сломался, несите новый

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военная операция России на Украине стала фактором раскола в ЕС. "Поверх него" пытаются создать организацию, инициатором которой выступила Британия.

В коалицию также должны войти прибалты, конечно, Польша и, может быть, еще кто-то.

В последнюю неделю украинские СМИ начали на удивление активно продвигать идею британского премьера Бориса Джонсона о создании некой политической и военной организации, альтернативной ЕС, куда изначально будет включена Украина.

По предварительным наброскам, в такой "новый Евросоюз" могут войти страны, которые разочарованы слишком умеренной политикой Брюсселя: Великобритания, Польша, Украина, Прибалтика, очень вероятно - Словакия и Чехия, а позже - Турция. Этот союз будет действовать в экономической, политической и военной плоскостях. Ну и понятно, что за таким образованием с самого начала будет маячить мощный союзник в лице Великобритании - США.

Европа ставит санкции на паузу и ждет мира

Как пишут зарубежные СМИ (в частности, газета Corriere Della Sera), эту идею британский премьер впервые представил Владимиру Зеленскому во время их встречи в Киеве 9 апреля. Главное отличие нового европейского содружества от Европейского Союза в том, что это будет союз государств, ревностно относящихся к своей независомости, либеральных в экономике и достаточно нетерпимо относящихся к России. Что не вписывается в мерки ЕС, где страны должны поступаться значительной долей своего суверенитета, а также выстраивать квазисоциалистическую экономику не по своим собственным, а по общеевропейским правилам.

Официальный Киев поначалу не принял, но и не отверг идею Британии. Для Украины, конечно, предпочтительнее просто вступить в ЕС, чем ввязываться в авантюру с созданием нового союза. Тем более, что в начале "военной операции" европейцы сгоряча наобещали Киеву много всего, включая быстрое вступление в Евросоюз. Но потом - остыли. Как выяснилось, "старая Европа" совсем не горит желанием принимать к себе совсем небогатую страну, в которой, к тому же, идут военные действия. Ну, и еще больше ссориться с Москвой из-за этого в европейских столицах тоже не хотят. Например, Германия откровенно тормозит поставки в Украину оружия и введение санкций против РФ. А государственный секретарь по европейским делам МИД Франции Клеман Бон в своем выступлении и вовсе спрогнозировал вступление Украины в ЕС только через 15-20 лет. (Что вызвало в Киеве волну негодования.)

Теперь руководство Украины ждет 23 июня, когда на европейском саммите лидерам 27 стран ЕС будет предложено решить, предоставлять ли Украине статус кандидата, чтобы официально начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Но даже с кандидатством могут возникнуть проблемы: такое быстрое предоставление "почетного звания" для Украины вызовет протесты Албании и Северной Македонии, которые уже много лет ждут аналогичного статуса.

В итоге, очень вероятно, лидеры стран-членов ЕС могут ограничиться туманными заявлениями о "европейской перспективе" Киева. В европейской дипломатии это называется "Салоникская формула". Вот только Украине сейчас не до подобных формул и долгих процедур. Так что, очень вероятно, получив подобный завуалированный отказ, Киев начнет всерьез рассматривать предложение Британии.

Здесь принципиально важен еще военный фактор. Украина прямо сейчас хочет получить оружие, боеприпасы и деньги. Так что дружить она будет с теми, кто ей все это предоставляет. А по оценкам Арианны Антезза из Кильского института мировой экономики, начиная с 24 февраля, один только Лондон оказал Киеву экономическую и военную помощь в размере большем, чем весь Евросоюз. А Польша помогла Украине больше, чем Германия, Франция и Италия вместе взятые. Страны Прибалтики также очень сильно опустошили свои арсеналы в пользу Украины. Чехия прислала танки и БМП. А побывавшая на днях в Киеве президент Словакии Зузана Чапутова сообщила о передаче Украине систем ПВО С-300 и тяжелых самоходных гаубиц Zuzana 2.

Владимир Зеленский, в свою очередь, озвучил свой план - освобождение всей территории Украины. Понятно, что такой подход лишь увеличивает выявившиеся ранее политические трещины в Европе. По мнению украинцев, мир после 24 февраля необратимо изменился, а новая реальность нуждается в новых объединениях. Новые вызовы (и это не только военные конфликты в Восточной Европе) требуют новых подходов к противодействию существующим угрозам. Так что тут зерно в виде инициативы Бориса Джонсона вполне может упасть на благодатную почву.

Правда, остается открытым вопрос: насколько Польша или страны Балтии, или Чехия со Словакией готовы "скомпрометировать" свои отношения с Брюсселем? И не произойдет ли из-за Украины новый раскол Европы на "старую" и "новую"? И не это ли является реальной целью Лондона, а может - и Анкары?

Кирилл Карасев, Киев

Источник - Росбалт
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654355100


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