 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 04.06.2022
21:23  П.В. Густерин: Как Сталин отомстил бандеровцам за Ватутина…
21:14  Амеры вздрючили санкциями обитавших на Западе жен и детей РосПсакина
21:01  Бандеровцы при отступлении подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской
18:05  Старый Евросоюз сломался, несите новый, - К.Карасев
16:06  Из Узбекистана в Россию вновь запускаются поезда
16:04  Как Каз-металлурги переживают кризис, - А.Бектенова
15:38  Казахстан из-за санкций... переименует свою нефть

15:31  Друзья, но не союзники: Китай и Россия противостоят угрозам в Евразии
13:59  Объявленный в межгосударственный розыск Казбизнесмен Ануарбек Джексенгалиев задержан
13:01  Хитрый план Байдена: президент США идиот в вопросах нефти? - "СП"
12:57  У родственников премьера Киргизии А.Жапарова расследователи нашли 18 гектаров земли в Бишкеке
09:57  Новым главой Минздрава Киргизии назначен действующий фигурант уголовного дела пропажи средств Общества слепых Жаркын Касымбеков
09:14  Уволено все!!! руководство Минздрава Киргизии. По совокупности идиотских "подвигов"
09:00  Зулушев временно? отстранен от должности Генпрокурора Киргизии
08:55  Особо жирный крыс. Экс-премьер Касьянов сбежал из России
08:49  В Испании найден труп катарской шейхини Казии (экс-красотки)
08:47  Перспективы антироссийской сделки между США и Саудовской Аравией, - М.Дудаков
08:32  Компании Узбекистана столкнулись с заморозкой платежей при взаиморасчетах с партнерами из РФ и Беларуси
08:30  Девочки в Каракалпакстане получат препараты для профилактики анемии
00:45  "Символ сума". В Узбекистане утвердили графический символ национальной валюты
00:40  Пакистан. Имран Хан выходит из отставки
00:33  Махаллинский "Бурдж-Халифа". Снесут ли в Самарканде высотный самострой
00:20  Война Турции и Греции перестает быть умозрительным сценарием, - А.Желенин
00:19  Украинский конфликт – шанс для многополярного мира, - Э.Леруа
00:08  Для узбекистанских паломников увеличили квоту и стоимость хаджа
00:06  Турция расшатывает НАТО
00:02  New York Times: США придумали, как наказать ОПЕК. Все из-за России и цен на бензин
Пятница, 03.06.2022
22:14  Революция в Казахстане: после референдума по Конституции власть радикально поменяется, - "МК"
21:48  Что, кого и как спасает Назарбаев, - Ирина Джорбенадзе
21:29  Надо создавать не языковые патрули, а добровольные патрули по запрещению антиказахских образцов национальной одежды, - Н.Нуртазина
21:19  Дерзайте творить будущее по-русски, - Эдуард Биров
16:06  Годный ковчег в глубинах Евразии. Эксперты ищут национальную идею и российскую мечту
14:20  Булак-Башы. Опять перестрелка на тадж-кыргызской границе - есть пострадавшие
14:15  Токаев предупредил о проверке Казахстана грядущим референдумом, - "МК"
13:12  Программа импортозамещенияKZ: маразм крепчал
13:01  Журналист Невзоров с женой стали гражданами Украины
13:00  Снизит ли референдумKZ протестный потенциал?
12:56  П.В. Густерин: Арабские корни "Робинзона Крузо"
12:40  Загадка природы: почему гибнут тюлени на Каспии
12:37  Нефть и газ не главное. Россия получила экономическое супероружие
12:33  Бежал и заявлен в розыск экс-глава АО "КазТрансГаз" Ибулла Серди (клиентелла Назарбаевых)
12:31  Экономика будущего: государственный контроль и частная инициатива, - А.Школьников
12:30  Верховный комиссар по правам человека: в Синьцзяне нет никаких репрессий
11:35  Прокурор Абдикаримов возглавил Агентство культурного наследия Узбекистана
10:56  Ташкентский кенгаш предупредил 4 депутатов за непосещение собраний
10:54  УзбПравительство создает "частный цифровой университет IT-Park University"
10:50  Большая тройка. Кто окажется "мудрой обезьяной"? - Николай Коньков
10:09  В Киргизии решили не назначать врио министра здравоохранения вместо арестованного. Однохренственно...
08:53  Обыкновенный хохлизм, - Галина Иванкина
08:40  Сын депутата БритПарламента Грант хвастается как подбил БТР чеченского отряда Росгвардии
08:35  Дырявое эмбарго дорого обойдется Евросоюзу, - В.Михеев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Бандеровцы при отступлении подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской
21:01 04.06.2022

ВСУ при отступлении подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской

4 июня 2022, Кристина Цыцура
При отступлении из города Святогорск Донецкой Народной Республики военные 79-й десантно-штурмовой бригады украинской армии подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры.

По словам местных жителей, в деревянные стены подкупольного пространства пустили очередь из зажигательных боеприпасов из крупнокалиберного пулемета, установленного на украинском бронеавтомобиле "Козак", рассказали в министерстве обороны России в Telegram-канале.

После поджога украинские националисты на большой скорости уехали в южном направлении, в сторону подконтрольного населенного пункта Сидорово.

В ведомстве отметили, что ВС РФ не ведут боевых действий в этом районе и не обстреливают территорию Святогорского историко-архитектурного заповедника.

Напомним, мощный пожар начался в результате боевых действий во Всехсвятском скиту Свято-Успенской Святогорской Лавры в ДНР, о пострадавших и погибших не сообщалось.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654365660


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы приняли Закон об интеллектуальной собственности
- Маулен Ашимбаев: Конституционная реформа не ограничивается поправками в Конституцию
- Казахстан высоко ценит стратегическое партнерство с МВФ - Алихан Смаилов
- О "кантарской" мифологии
- Ералы Тугжанов встретился с молодыми казахстанцами
- Кадровые перестановки
- Об усилении требований к детским садам
- Азат Перуашев посетил ряд передовых предприятий Костанайской области и обсудил приоритеты реформы Конституции
- Как металлурги переживают кризис
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  