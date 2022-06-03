Бандеровцы при отступлении подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской

21:01 04.06.2022

ВСУ при отступлении подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской



4 июня 2022, Кристина Цыцура

При отступлении из города Святогорск Донецкой Народной Республики военные 79-й десантно-штурмовой бригады украинской армии подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры.



По словам местных жителей, в деревянные стены подкупольного пространства пустили очередь из зажигательных боеприпасов из крупнокалиберного пулемета, установленного на украинском бронеавтомобиле "Козак", рассказали в министерстве обороны России в Telegram-канале.



После поджога украинские националисты на большой скорости уехали в южном направлении, в сторону подконтрольного населенного пункта Сидорово.



В ведомстве отметили, что ВС РФ не ведут боевых действий в этом районе и не обстреливают территорию Святогорского историко-архитектурного заповедника.



Напомним, мощный пожар начался в результате боевых действий во Всехсвятском скиту Свято-Успенской Святогорской Лавры в ДНР, о пострадавших и погибших не сообщалось.



