Амеры вздрючили санкциями обитавших на Западе жен и детей РосПсакина

21:14 04.06.2022

Медведев вспомнил про "детей врагов народа" из-за санкций против семьи Пескова



Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал новый объемный пост в своем телеграм-канале, в котором высказал свое видение ситуации с санкциями, вводимыми против России из-за спецоперации в Украине. Медведев высказал негативную оценку решению ЕС, который в своем шестом пакете ограничительных мер ввел санкции против членов семей некоторых высокопоставленных россиян. В частности, под санкции попали дочь, сын и жена пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Санкции также были введены в отношении жен Алексея Мордашова и Андрея Мельниченко, сына Евгения Пригожина. В список также была внесена председатель совета директоров "Национальной медиагруппы" Алина Кабаева.



tvil.ru



1-комн. Квартира, 18 кв.м. На 2 человека



РЕКЛАМА

Медведев пишет, что принцип распространения ответственности на членов семей применялся как в древности, так и в СССР - где родственники "врагов народа" также подвергались гонениям.



"На Западе решили воспроизвести лучшие практики прошлого, - пишет Медведев. - Теперь за мифические, придуманные на Западе нарушения по их модели отвечают не только участники политических событий [...] но и их семьи, которые никак не способны повлиять на своих родственников".



Теперь, по мнению Медведева, западным странам следует продвинуться дальше и начать применять принцип "око за око, зуб за зуб" в отношении родственников.



"Ну а потом там смогут и суды Линча восстановить. Одновременно с легализацией Ку-клукс-клана, - заключил он. - У американцев здесь богатая история".