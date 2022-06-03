Сердар Бердымухамедов выделил на продовольственную безопасность Туркмении 300 миллионов долларов

00:47 05.06.2022

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов принял решение направить 300 миллионов долларов на обеспечение продбезопасности. О решении сообщает Туркменское телевидение.



Глава государства заявил об этом на совместном заседании правительства и Совета безопасности. На заседании рассмотрены меры по улучшению снабжения населения продовольствием, созданию запасов в необходимых объемах и обеспечению товарного изобилия.



Было предложено обеспечить соответствующим структурам финансирование.



Президент Бердымухамедов одобрил представленные предложения и подписал соответствующее постановление.



Для обеспечения продовольственной безопасности страны глава государства принял решение выделить туркменским предпринимателям 150 миллионов долларов США. Они пойдут на организацию соответствующих производств. Еще 150 миллионов долларов получит министерство торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана. Эти средства выделены отдельно для закупки продовольственных товаров.



Александра Бурнашева