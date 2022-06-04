 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 05.06.2022
01:06  МИД Таджикистана обвинило киргизских военных в очередном конфликте на границе
00:47  Сердар Бердымухамедов выделил на продовольственную безопасность Туркмении 300 миллионов долларов
00:12  Путин открыл новый фронт борьбы с Западом - сенегальский, - М.Ростовский
00:04  Пакистанская игра Эрдогана, - Ст.Тарасов
Суббота, 04.06.2022
21:23  П.В. Густерин: Как Сталин отомстил бандеровцам за Ватутина…
21:14  Амеры вздрючили санкциями обитавших на Западе жен и детей РосПсакина
21:01  Бандеровцы при отступлении подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской

18:05  Старый Евросоюз сломался, несите новый, - К.Карасев
16:06  Из Узбекистана в Россию вновь запускаются поезда
16:04  Как Каз-металлурги переживают кризис, - А.Бектенова
15:38  Казахстан из-за санкций... переименует свою нефть
15:31  Друзья, но не союзники: Китай и Россия противостоят угрозам в Евразии
13:59  Объявленный в межгосударственный розыск Казбизнесмен Ануарбек Джексенгалиев задержан
13:01  Хитрый план Байдена: президент США идиот в вопросах нефти? - "СП"
12:57  У родственников премьера Киргизии А.Жапарова расследователи нашли 18 гектаров земли в Бишкеке
09:57  Новым главой Минздрава Киргизии назначен действующий фигурант уголовного дела пропажи средств Общества слепых Жаркын Касымбеков
09:14  Уволено все!!! руководство Минздрава Киргизии. По совокупности идиотских "подвигов"
09:00  Зулушев временно? отстранен от должности Генпрокурора Киргизии
08:55  Особо жирный крыс. Экс-премьер Касьянов сбежал из России
08:49  В Испании найден труп катарской шейхини Казии (экс-красотки)
08:47  Перспективы антироссийской сделки между США и Саудовской Аравией, - М.Дудаков
08:32  Компании Узбекистана столкнулись с заморозкой платежей при взаиморасчетах с партнерами из РФ и Беларуси
08:30  Девочки в Каракалпакстане получат препараты для профилактики анемии
00:45  "Символ сума". В Узбекистане утвердили графический символ национальной валюты
00:40  Пакистан. Имран Хан выходит из отставки
00:33  Махаллинский "Бурдж-Халифа". Снесут ли в Самарканде высотный самострой
00:20  Война Турции и Греции перестает быть умозрительным сценарием, - А.Желенин
00:19  Украинский конфликт – шанс для многополярного мира, - Э.Леруа
00:08  Для узбекистанских паломников увеличили квоту и стоимость хаджа
00:06  Турция расшатывает НАТО
00:02  New York Times: США придумали, как наказать ОПЕК. Все из-за России и цен на бензин
Пятница, 03.06.2022
22:14  Революция в Казахстане: после референдума по Конституции власть радикально поменяется, - "МК"
21:48  Что, кого и как спасает Назарбаев, - Ирина Джорбенадзе
21:29  Надо создавать не языковые патрули, а добровольные патрули по запрещению антиказахских образцов национальной одежды, - Н.Нуртазина
21:19  Дерзайте творить будущее по-русски, - Эдуард Биров
16:06  Годный ковчег в глубинах Евразии. Эксперты ищут национальную идею и российскую мечту
14:20  Булак-Башы. Опять перестрелка на тадж-кыргызской границе - есть пострадавшие
14:15  Токаев предупредил о проверке Казахстана грядущим референдумом, - "МК"
13:12  Программа импортозамещенияKZ: маразм крепчал
13:01  Журналист Невзоров с женой стали гражданами Украины
13:00  Снизит ли референдумKZ протестный потенциал?
12:56  П.В. Густерин: Арабские корни "Робинзона Крузо"
12:40  Загадка природы: почему гибнут тюлени на Каспии
12:37  Нефть и газ не главное. Россия получила экономическое супероружие
12:33  Бежал и заявлен в розыск экс-глава АО "КазТрансГаз" Ибулла Серди (клиентелла Назарбаевых)
12:31  Экономика будущего: государственный контроль и частная инициатива, - А.Школьников
12:30  Верховный комиссар по правам человека: в Синьцзяне нет никаких репрессий
11:35  Прокурор Абдикаримов возглавил Агентство культурного наследия Узбекистана
10:56  Ташкентский кенгаш предупредил 4 депутатов за непосещение собраний
10:54  УзбПравительство создает "частный цифровой университет IT-Park University"
10:50  Большая тройка. Кто окажется "мудрой обезьяной"? - Николай Коньков
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   Таджикистан   | 
МИД Таджикистана обвинило киргизских военных в очередном конфликте на границе
01:06 05.06.2022

04.06.22

Здание МИД Таджикистана. Фото со страницы ведомства в Facebook
Министерство иностранных дел (МИД) Таджикистана обвинило Киргизию в перестрелке на границе двух государств, которая произошла 3 июня. Об этом сообщает 4 июня "Азия-плюс".

"Причиной вооруженного инцидента стало игнорирование кыргызскими военнослужащими законных требований таджикских пограничников покинуть территорию Таджикистана. В ответ на требования представителей Таджикистана кыргызские военнослужащие заняли огневые позиции и первыми открыли огонь в сторону пограничного поста "Кех" в селе Ворух города Исфара Таджикистана. Ситуация усугубилась вследствие стягивания кыргызской стороной дополнительных сил и техники", - говорится в заявлении МИД.

В ответ пограничники Таджикистана использовали исключительно стрелковое оружие, однако киргизские военнослужащие применили более мощное вооружение, в том числе минометы, а также задействовали силовиков, не входящих в пограничную службу, утверждают в министерстве.
"В 13:15 по местному времени в результате проведенных по инициативе таджикской стороны экстренных переговоров удалось достичь прекращения огня. Более того, в 14:15 в целях выяснения обстоятельств вооруженного инцидента таджикской стороной был организован переезд представителей Кыргызстана на место инцидента на территории Таджикистана", - отмечается в заявлении.

В МИД Таджикистана подчеркнули, что применение Киргизией подразделений силовых структур, не входящих в штатный состав Пограничной службы страны, "является недопустимым шагом, ведущим к резкой эскалации ситуации на линии государственной границы".

В свою очередь ранее киргизские власти заявляли, что перестрелка произошла из-за того, что военнослужащие Таджикистана зашли на территорию Киргизии.

Добавим, что в результате вооруженного инцидента пострадали двое киргизских солдат, со стороны Таджикистана получил ранения, как минимум, один военнослужащий.

В марте нынешнего года в ходе перестрелки между пограничниками на таджикско-киргизской границе погиб военнослужащий Таджикистана.

Последний крупный инцидент на границе Киргизии и Таджикистана произошел 28-29 апреля прошлого года. Тогда погибли 55 и были ранены около 300 человек с обеих сторон. В результате переговоров конфликт был улажен, после чего Таджикистан и Кыргызстан активизировали работу по делимитации общей границы. За последний год прошли несколько заседаний топографических рабочих групп двух стран, последнее состоялось в начале апреля. В середине того же месяца президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что две страны согласовали 663,7 из 987 километров, или 68,4% линии общей границы.

Источник - fergana.site
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654380360


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы приняли Закон об интеллектуальной собственности
- Маулен Ашимбаев: Конституционная реформа не ограничивается поправками в Конституцию
- Казахстан высоко ценит стратегическое партнерство с МВФ - Алихан Смаилов
- О "кантарской" мифологии
- Ералы Тугжанов встретился с молодыми казахстанцами
- Кадровые перестановки
- Об усилении требований к детским садам
- Азат Перуашев посетил ряд передовых предприятий Костанайской области и обсудил приоритеты реформы Конституции
- Как металлурги переживают кризис
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  