МИД Таджикистана обвинило киргизских военных в очередном конфликте на границе

01:06 05.06.2022

04.06.22



Здание МИД Таджикистана. Фото со страницы ведомства в Facebook

Министерство иностранных дел (МИД) Таджикистана обвинило Киргизию в перестрелке на границе двух государств, которая произошла 3 июня. Об этом сообщает 4 июня "Азия-плюс".



"Причиной вооруженного инцидента стало игнорирование кыргызскими военнослужащими законных требований таджикских пограничников покинуть территорию Таджикистана. В ответ на требования представителей Таджикистана кыргызские военнослужащие заняли огневые позиции и первыми открыли огонь в сторону пограничного поста "Кех" в селе Ворух города Исфара Таджикистана. Ситуация усугубилась вследствие стягивания кыргызской стороной дополнительных сил и техники", - говорится в заявлении МИД.



В ответ пограничники Таджикистана использовали исключительно стрелковое оружие, однако киргизские военнослужащие применили более мощное вооружение, в том числе минометы, а также задействовали силовиков, не входящих в пограничную службу, утверждают в министерстве.

"В 13:15 по местному времени в результате проведенных по инициативе таджикской стороны экстренных переговоров удалось достичь прекращения огня. Более того, в 14:15 в целях выяснения обстоятельств вооруженного инцидента таджикской стороной был организован переезд представителей Кыргызстана на место инцидента на территории Таджикистана", - отмечается в заявлении.



В МИД Таджикистана подчеркнули, что применение Киргизией подразделений силовых структур, не входящих в штатный состав Пограничной службы страны, "является недопустимым шагом, ведущим к резкой эскалации ситуации на линии государственной границы".



В свою очередь ранее киргизские власти заявляли, что перестрелка произошла из-за того, что военнослужащие Таджикистана зашли на территорию Киргизии.



Добавим, что в результате вооруженного инцидента пострадали двое киргизских солдат, со стороны Таджикистана получил ранения, как минимум, один военнослужащий.



В марте нынешнего года в ходе перестрелки между пограничниками на таджикско-киргизской границе погиб военнослужащий Таджикистана.



Последний крупный инцидент на границе Киргизии и Таджикистана произошел 28-29 апреля прошлого года. Тогда погибли 55 и были ранены около 300 человек с обеих сторон. В результате переговоров конфликт был улажен, после чего Таджикистан и Кыргызстан активизировали работу по делимитации общей границы. За последний год прошли несколько заседаний топографических рабочих групп двух стран, последнее состоялось в начале апреля. В середине того же месяца президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что две страны согласовали 663,7 из 987 километров, или 68,4% линии общей границы.