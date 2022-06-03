Взлетел китайский "Шэньчжоу-14"

06:46 05.06.2022

К ОРБИТАЛЬНОЙ СТАНЦИИ КНР ЗАПУСТИЛИ КОРАБЛЬ "ШЭНЬЧЖОУ-14" С ТРЕМЯ ТАЙКОНАВТАМИ НА БОРТУ



С космодрома Цзюцюань к Национальной орбитальной станции "Тяньгун" отправился китайский космический корабль "Шэньчжоу-14". На его борту находятся три тайконавта, сообщает "Интерфакс".



Запуск был осуществлен в 05:44 мск с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F". Командиром корабля стал Чэнь Дун. Также в состав экипажа вошли Цай Цзючжэ и Лю Ян - первая женщина-космонавт Китая.



Отмечается, что космический корабль успешно вышел на орбиту. Ожидается, что тайконавты проведут на станции полгода. Экипажу необходимо будет настроить оборудование, выполнить научные исследования и другие задачи.



Тем временем "Роскосмос" планирует в этом году провести около 20 космических пусков после отказа от запусков спутников OneWeb и консервации космодрома Куру. Как рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, изначально планировалось 32 пуска.