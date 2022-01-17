За голову скрывающегося генерала казполиции Масимова объявлена награда - 12 млн тенге

08:34 05.06.2022

Розыск Нурлана Масимова: Антикор пообещал за информацию 12 миллионов тенге



Бывшего главу ДП Павлодарской области подозревают в совершении особо тяжкого коррупционного преступления, передает Zakon.kz.

За информацию о его местонахождении предусмотрено вознаграждение до 4 тыс. МРП, – говорится в сообщении.

Отметим, что разыскиваемый является родственником экс-главы КНБ Карима Масимова, которого подозревают в государственной измене.



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Нурлан Масимов родился 22 июля 1973 года в пос. Жансугурова Аксуского района Алматинской области.



Трудовой стаж:



оперуполномоченный отдела уголовного розыска УВД Карасайского района Алматинской области (2000-2003);



старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска УВД Карасайского района Алматинской области (2003-2004);



старший оперуполномоченный УБЭСТ, старший оперуполномоченный по борьбе с особо опасными преступлениями Управления по борьбе с организованной преступностью ГУВД Алматинской области (2004-2005);



заместитель начальника по оперативной работе ОВД Алакольского района ДВД Алматинской области (2005-2008);



начальник ОВД Алакольского района ДВД Алматинской области (2008-2010);



первый заместитель начальника ДВД Алматинской области (2010-2018);



первый заместитель начальника ДП города Алматы (2018-2019);



начальник Седьмого департамента МВД Республики Казахстан (05.2019-11.2019);



начальник Департамента полиции Павлодарской области (11.2019-17.01.2022).