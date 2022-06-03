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Как создать область на полу-пустом месте, - Данияр Ашимбаев
08:48 05.06.2022

Создание новых областей, которое должно произойти во вторник, это не только вопрос символизма, но и огромный организационно-кадровый вопрос.

Во-первых, нужно разделить маслихаты. Действующие составы избирались не по округам, а по партийным спискам, вследствие чего депутатов придется делить не территориально, а в соответствии с итогам последних выборов, причем сделать их одинаковыми по каждой новой и старой области. ЦИК должен будет утвердить численность маслихатов, определить партийные квоты, а партии - оперативно утвердить новых депутатов из прежних списков. Кроме того, встанет вопрос о том, как разделить действующий депутатский корпус, юридически никак не привязанный к местности - ни к старой, ни к новой.

Во-вторых, после раздела маслихатов президент должен будет внести кандидатуры новых акимов, причем на альтернативной основе.

В-третьих, после определения первых руководителей регионов им предстоит сформировать новый аппарат управления - 3-4 заместителя, руководитель аппарата, сформировать структуру и назначать около двух десятков руководителей управлений. Маслихат должны сформировать свой аппарат и ревизионную комиссию.

В-четвертых, аналогичные решения должны быть приняты центральными госорганами. На основании указов президента и постановлений правительства предстоит создать местные департаменты полиции, финансового мониторинга, антикоррупционной службы, по делам госслужбы, по защите и развитию конкуренции, национальной безопасности, государственных доходов, юстиции, ЧС, санэпидконтроля, медицинского и фармацевтического контроля, по управлению земельными ресурсами, внутреннего госаудита, казначейства, госимущества и приватизации, экологии, инспекции лесного хозяйства и животного мира, департаменты Комитета труда, социальной защиты и миграции, территориальные инспекции Комитета госинспекции в АПК, прокуратуру, суды и собственные СПК.

В-пятых, нужно утвердить структуру и положения о всех вышеупомянутых департаментах, управлениях и инспекциях, обеспечить всех помещениями, техникой, связью, транспортом, кадрами, подключить их к базам данных, порталам электронного правительства, создать сайты и прочие информационные каналы.

В-шестых, нужно будет - на уровне закона, постановлений правительства и решений маслихатов провести разделение бюджетов и бюджетных программ, утвердить новые бюджеты.

И все это нужно сделать быстро и желательно хорошо.

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора

Автор:
Ашимбаев Данияр
03.06.2022

Источник - turanpress.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654408080


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