У КырГКНБ появился новый Учебно-тренировочный центр (близ Бишкека)

09:24 05.06.2022

Близ Бишкека с участием С.Жапарова и К.Ташиева открылся учебно-тренировочный центр ГКНБ



Бишкек (АКИpress) – Президент Садыр Жапаров 4 июня принял участие в открытии учебно-тренировочного центра Государственного комитета национальной безопасности, сообщила пресс-служба главы государства.



Выступая перед собравшимися, Жапаров отметил, что сегодня каждая страна внимательно следит за международными событиями. Анализ ситуации в Центральной Азии и мире в целом показывает, что международные террористические, религиозно-экстремистские организации, наркоторговцы и транснациональные преступные группировки, стремящиеся дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Кыргызстане, могут представлять неожиданную угрозу безопасности страны.



Президент подчеркнул, что ситуация в регионе и в мире, современные вызовы и угрозы требуют от властей принятия решительных и последовательных мер по обеспечению национальной безопасности и социальной стабильности в стране. Поэтому уделяется особое внимание укреплению Вооруженных сил Кыргызстана, чтобы постоянно поддерживать боеготовность воинских частей и подразделений специального назначения.



Жапаров напомнил, что в целях укрепления обороноспособности страны закупается современное вооружение и военная техника.



Глава государства отметил, что назрела необходимость создать учебный центр, отвечающий всем международным стандартам, для повышения квалификации спецслужб в борьбе с терроризмом и другими преступлениями, а также для улучшения и усиления защиты страны от террористов.



"Как известно, такие центры существуют в спецслужбах зарубежных стран и стран ближнего зарубежья. В прошлом году с учетом вышеупомянутых вызовов и угроз современности по инициативе ГКНБ был заложен фундамент нового учебно-тренировочного центра. На сегодняшний день строительство центра завершено и он сдан в эксплуатацию", - сказал он, добавив, что в центре созданы необходимые условия для повышения квалификации кадров, их полной подготовки. Центр оснащен соответствующей материально-технической базой.



На территории центра были учтены все необходимые условия для обучения, повышения квалификации и длительного проживания и обслуживания сотрудников.



Президент поздравил с открытием нового учебно-тренировочного центра.



"Надеюсь, что органы национальной безопасности и впредь будут добросовестно выполнять свой долг перед Отечеством. Пусть в Кыргызстане и во всем мире всегда будет мир и развитие!" - заключил он.



Далее глава государства ознакомился с административным зданием учебно-тренировочного центра ГКНБ КР и посадил возле него дерево.



В ходе мероприятия Жапаров понаблюдал за тактическими действиями оперативно-боевых групп при уничтожении противников, освобождении заложников, захваченных террористами зданий и т.д.



После этого президень ознакомился с вооружением и казарменным помещением учебно-тренировочного центра.