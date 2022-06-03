Кыргызский экономический университет открыл специальность обучения "Шахматное искусство".. А домино, асыки..?

10:01 05.06.2022

05 июня 2022, Бишкек - 24.kg

Программу по шахматам намерены ввести в Кыргызском экономическом университете



Кыргызский экономический университет планирует в 2022 году запустить подготовку по программе "Шахматное искусство". Об этом сообщил ректор вуза Алмаз Кадыралиев на пресс-конференции в Уральском информационном центре.



"В Уральском экономическом университете есть специальность, которая нас очень заинтересовала, и мы хотим уже с этого года ее внедрить, - по искусству шахмат и компьютерной математике, которой заведует сам гроссмейстер Карпов", - сказал он и отметил, что университет изучает программы российских вузов по бизнесу экосистем, также интересны новые программы в области IT.



"Когда мы будем с коллегами из Кыргызстана обсуждать подробно перспективы сотрудничества, конечно, мы предложим наши программы. Сегодня мы активно работаем в области искусственного интеллекта: у нас четыре магистерские программы подготовлены, и они реализуются не только у нас в университете, но и в целом ряде партнерских университетов России", - сказал ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.



В Екатеринбурге 8 июня состоится II Форум ректоров университетов России и Кыргызстана, в нем примут участие руководители 30 вузов КР.