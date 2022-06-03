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Путин рассказал об уничтоженных на Украине "Байрактарах"
13:24 05.06.2022

Не летного десятка: Путин рассказал об уничтоженных на Украине "Байрактарах"
Пытаясь замедлить наступление ВС России, Киев подготовил провокацию с использованием химических веществ

Антон Лавров
Андрей Федоров

Российские ПВО уничтожили десятки беспилотников противника над Украиной, "щелкают их как орехи", рассказал 4 июня президент России Владимир Путин. Только за прошедшие сутки, по сообщению Минобороны, сбито 17 беспилотников, в том числе два разведывательно-ударных "Байрактар-ТБ2". Успешно развивается российское наступление в Донбассе: украинские формирования отступают из Северодонецка, бои развернулись и за город Святогорск. Там националисты сожгли деревянный скит Свято-Успенской Святогорской лавры. Одновременно ВСУ нанесли массированный удар реактивными системами залпового огня по центру Донецка.

Зоны поражения

Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1" рассказал об иностранных поставках вооружений для украинских формирований и о том, насколько успешно российская армия нейтрализует вражеские беспилотники. "Их наши системы ПВО щелкают как орехи, уничтожены десятки", - заявил президент.

По сообщению Минобороны России, в течение только последних суток уничтожено 17 беспилотников. "В том числе в районе Каменка Николаевской области российскими средствами ПВО сбито два беспилотных летательных аппарата "Байрактар-ТБ2", - рассказали в военном ведомстве. Кроме того, в районе Одессы сбит доставлявший вооружение и боеприпасы самолет военно-транспортной авиации воздушных сил Украины, добавили в Минобороны.

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Население страны выражает недовольство ситуацией

Российские войска продолжают активные действия по освобождению территории ДНР и ЛНР.

- Подразделения ВСУ, понеся критические потери в ходе боев за Северодонецк, отступают в направлении Лисичанска, - заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По распоряжению киевских властей сводная тактическая группа из уцелевшего личного состава 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, 117-го и 118-го отдельных батальонов 111-й бригады территориальной обороны заминировали на Северодонецком предприятии "Азот" емкости с селитрой и азотной кислотой, общий объем которых превышает 100 т. Созданием зоны химического заражения они хотят задержать наступление подразделений Вооруженных сил России, рассказал генерал.

- В Северодонецке украинские подразделения после сдачи жилых районов укрылись в промышленной зоне, и ситуация там не менее сложная, чем была в Мариуполе, - рассказал "Известиям" военный эксперт Владислав Шурыгин. - На предприятии огромные запасы опасных химикатов. Использовать артиллерию и авиацию приходится крайне осторожно. Это мешает быстро выбить националистов с их позиций. Сами же украинцы, утратив надежду удержать город, в средствах не стесняются и активно его обстреливают.

Эксперт отметил, что ответственность за любое происшествие из-за подрыва химикатов или попадания в них украинских снарядов автоматически возложат на Россию, в том числе в западных СМИ. Это уже отработанный сценарий. Киев 4 июня уже цинично обвинил нашу армию в обстреле центра Донецка из установок залпового огня и уничтожении храма Московского патриархата под Святогорском. Это сознательная информационная политика Украины и ее союзников, резюмировал Владислав Шурыгин.

Вечером 4 июня под огонь попал центр Донецка. Там разорвалось несколько десятков реактивных снарядов. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил предварительную информацию о 10 раненых мирных жителях, разрушениях и горящих машинах. В то же время в пресс-службе Народной милиции ДНР заявили, что с начала спецоперации освобождено уже 226 населенных пунктов республики, начались бои за город Святогорск.

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В российском Минобороны сообщили, что при отступлении из Святогорска 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ украинские националисты подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры.

В деревянные стены подкупольного пространства выстрелили очередью зажигательных боеприпасов из крупнокалиберного пулемета, установленного на украинском бронеавтомобиле "Козак". После совершенного поджога украинские националисты на большой скорости уехали в южном направлении, в сторону подконтрольного украинским войскам населенного пункта Сидорово, заявили в Минобороны.

В результате поджога построенный в 2009 году на месте взорванного в 1947 году Всехсвятского храма деревянный скит полностью сгорел.

Инструктаж закончен

Вооруженные силы России 4 июня продолжали наносить удары по объектам военной и транспортной инфраструктуры Украины.

- Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ в районе населенного пункта Стецковка Сумской области. Там прибывшими иностранными инструкторами осуществлялось практическое обучение украинских военнослужащих эксплуатации и управлению огнем 155-миллиметровых гаубиц М777, - заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, в результате ракетных ударов уничтожено 27 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, два пункта управления, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего, а также пункт дислокации иностранных наемников в Одесской области.

Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация поразила 54 района сосредоточения войск техники ВСУ. Всего авиацией уничтожено более 400 националистов, 20 танков и бронемашин, четыре установки реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", девять артиллерийских орудий и 29 автомобилей различного назначения, сообщили в Минобороны.

Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 33 пункта управления, 131 огневую позицию артиллерийских подразделений и 542 района сосредоточения войск.

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- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 187 самолетов, 129 вертолетов, 1104 беспилотных летательных аппарата, 328 зенитных ракетных комплексов, 3406 танков и других боевых бронированных машин, 466 установок реактивных систем залпового огня, 1769 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3405 единиц специальной военной автомобильной техники, - перечислил Игорь Конашенков.

Наградной список

В Минобороны рассказали о солдатах и офицерах, совершивших подвиги в ходе военной операции и представленных к наградам.

Минометный взвод старшего сержанта Ивана Саксонова выполнял задачи по захвату стратегически важного аэродрома, контролируемого украинскими националистами. В ходе боя Иван, несмотря на непрерывный огонь противника, уничтожил группу пехоты и минометную батарею. Смелость, мужество и отвага старшего сержанта способствовали капитуляции противника, рассказали в Минобороны.

Батальонно-тактическая группа сержанта Эдуарда Ооржака освобождала населенный пункт от вооруженных формирований украинских радикалов. Националисты организовали возле поселка эшелонированную оборону. В ходе наступления на их позиции Эдуард уничтожил два опорных пункта, боевую машину пехоты и более 15 националистов.

Благодаря смелым и решительным действиям сержанта Эдуарда Ооржака удалось создать брешь в обороне противника и освободить населенный пункт, рассказали в оборонном ведомстве.

Подразделение старшего лейтенанта Мирлана Джумагалиева в ходе наступления на хорошо укрепленные позиции националистов возле города Красный Лиман выполняло доразведку местности. Продвигаясь, Мирлан обнаружил пять долговременных огневых точек противника. Оценив ситуацию, он оперативно передал их координаты в вышестоящий штаб, после чего скрытно расположился на местности и приступил к корректировке артиллерийского огня.

Решительные действия Мирлана Джумагалиева позволили без потерь уничтожить огневые точки противника вместе с личным составом и боеприпасами.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654424640


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