В Нигерии 5 джихадистов перебили в католической церкви более 50 прихожан

20:01 05.06.2022

Боевики в Нигерии убили более 50 человек в католической церкви



В Нигерии пятью боевиками были убиты свыше 50 верующих, собравшихся на утреннюю службу в католической церкви Святого Франциска на юго-западе Нигерии.



Местная газета Nigerian Tribune со ссылкой медиков сообщила, что погибших может быть больше, так как многие раненые находятся в очень тяжелом состоянии.



Очевидцы рассказали, что боевики открыли огонь по молившимся и попытались захватить пастора. Им оказали сопротивление, после чего нападавшие бросили в прихожан бомбу.



Христиане в Нигерии проживают в основном на юге страны и составляют 47% населения. Мусульмане селятся в центре и на севере государства. Их доля составляет 51%.



Ранее стало известно, что в результате стрельбы около бара в Теннеси (США) погибли три человек и были ранены еще 17.



Авторы: АНАСТАСИЯ КУКОВА