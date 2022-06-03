Три эшелона геополитических смертников, - Ю.Борисов

21:58 05.06.2022 ЮРИЙ БОРИСОВ | 03.06.2022 |



Опыт реконструкции теневой реальности современного мира



Ожидать, что кто-то когда-то расскажет нам о подлинных планах Запада на текущий момент и на ближайшую перспективу, было бы верхом нелепости. Запад до сих пор не раскрыл тайные пружины и глубинные механизмы двух планетарных войн двадцатого века, к организации которых он был причастен.



Вспомним о более чем странном визите Рудольфа Гесса в Англию 15 мая 1941 года, подробности которого англичане хранят в тайне уже много десятилетий. От итогов этого визита, вполне возможно, зависел дальнейших ход мировых событий. Так мы "знаем" мировую историю.



Поэтому нынешним пытливым умам, желающим вникнуть в тайны нынешнего этапа исторического развития, не остается ничего иного, кроме как совершать открытия "на кончике пера", выстраивая на основе мозаики разнокалиберных фактов относительно логичную и не слишком противоречивую картину событий.



А поскольку точка отсчета нового геополитического летоисчисления, каковой, несомненно, является 24 февраля 2022 года, уже отдалилась во времени и породила кометный шлейф самых разнообразных последствий, пришла пора попытаться сложить эти фрагменты в некую целостную комбинацию.



Присмотримся к возможной геополитической логике Запада с учетом его исторического опыта, к повторению наиболее успешных эпизодов коего склонен тяготеющий к шаблону западный менталитет. В самом общем смысле этот опыт сводится к перманентной экспансии, которую Запад осуществляет на протяжении многих сотен лет. Фактически со времен Древнего Рима, на стандарты которого до сих пор ориентируются США.



Частным случаем реализации этой извечной стратегии Запада стала история ХХ века с его неоднократными насильственными переделами мира в пользу англосаксонского блока. Обе мировые войны оказались вполне успешными для этого блока в плане достигнутого геополитического эффекта. И потому рассматриваются нынешними западными стратегами как оправдавший себя шаблон для разработки очередных планов в той же парадигме глобальной экспансии.



У нас есть достаточные основания рассматривать нынешний этап западного стратегического планирования как адаптацию к новым геополитическим условиям старых, но неоднократно оправдавших себя стратегических подходов. Неизменно основанных на принципе "Разделяй и властвуй!" и на ведении войны чужими руками.



Применительно к Русской цивилизации осуществление этих принципов на практике началось с разрушения сначала Российской империи, затем СССР с противопоставлением осколков последнего друг против друга и с созданием на части этих осколков квазигосударственных образований в формате проекта "анти-Россия".



При этом конкретные военно-политические решения в рамках этой стратегии явным образом базируются на опыте предшествующих мировых войн. В частности, на опыте Второй мировой войны, возникшей главным образом из настойчивого стремления сокрушить СССР, основным орудием чего стала в руках Запада Германия – страна, получившая по итогам Первой мировой войны такой колоссальный реваншистский импульс, что ее, как говорится, дважды просить не пришлось.



В современном мире концептуально все выглядит схожим образом, хотя и с некоторыми существенными отличиями. Прежде всего, эти отличия заключаются в том, что сегодня в Европе отсутствует жесткий объединяющий центр, подобный нацистскому Третьему рейху, способный стать "точкой сборки" механизма большой европейской войны.



Поэтому в теневых штабах Запада вынуждены работать с достаточно аморфным набором государственных образований, используя таковые сообразно их возможностям и максимально содействуя их скорейшему оформлению в более эффективные военно-политические структуры.



В качестве базовой основы для таких усилий был выбран европейский фашизм с его неотъемлемой функцией русофобии. Именно это течение европейской политической мысли сегодня поощряется все более очевидным образом одновременно со сворачиванием традиционной западной демократии как не отвечающей требованиям момента.



Происходит военно-стратегическое эшелонирование имеющихся в распоряжении Запада сил с учетом их недостаточности каждой в отдельности для самостоятельного решения больших геополитических задач.



Логично предположить, что ввиду отсутствия системообразующего геополитического центра по типу Третьего рейха и маловероятности его появления в обозримом будущем эшелонирование Европы на общей антирусской основе может выглядеть следующим образом.



Первый эшелон – Украина



Время реализации – настоящее. Задача – ведение войны с РФ до полного исчерпания всех ресурсов данной территории. Цель – максимально возможное военно-политическое ослабление России и всего Русского мира.



Второй эшелон – Восточная Европа во главе с Польшей



Время реализации – одновременно с утилизацией Украины, но после определенного ослабления России. Указанный эшелон также не способен к окончательному решению "русского вопроса" и будет неизбежно перемолот в течение вполне обозримого срока.



Третий эшелон – Большая Европа



Сверхзадачей двух первых эшелонов является максимальный выигрыш времени для подготовки к стратегическому развертыванию и к психологической мобилизации "европейских грандов" – Германии, Франции, Италии. Все эти страны находятся в настоящий момент на низшем уровне военно-психологической готовности к большой европейской войне, и требуется время (от одного года до трех лет) для их достаточной политической консолидации и военно-промышленной мобилизации. Это время будет максимально сокращаться. В том числе самыми болевыми способами, вплоть до отключения Европы от российских энергоносителей и разжигания на этой почве самой дикой и агрессивной русофобии. Что уже происходит.



Четвертый эшелон



Это сам англосаксонский Запад и те теневые транснациональные структуры, которые им манипулируют. Его основная задача, по сути, списана с истории предыдущих мировых войн. И заключается в прибытии этого блока на "пир победителей" в том момент, когда все другие участвующие в конфронтации силы будут предельно ослаблены.



Именно так решались вопросы глобального мироустройства после 1918 и 1945 годов. С той лишь разницей, что по итогам первой войны Западу удалось направить Германию против СССР, по итогам второй ему пришлось потратить почти полвека на устранение нежелательного "геополитического флюса" в виде непомерно с точки зрения Запада разросшегося Советского Союза.



А в третьем случае на пиру победителей Запад рассчитывает остаться один и не делиться добычей ни с кем. Источник - фонд стратегической культуры

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