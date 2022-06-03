Слався Елбасы Касым! За поправки в конституцию Казахстана проголосовали 76,7% граждан

22:03 05.06.2022

За поправки в конституцию Казахстана проголосовали 76,7% граждан



Появились первые данные казахстанского экзитпола. Директор Центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг" Алибек Тажибаев сообщил, что 1,5 тысячи интервьюеров на 315 избирательных участках опросили примерно 350 тысяч казахстанцев.



По их данным, 76,7% избирателей высказались за внесение поправок в основной закон республики. Против – 23,3%.



Ранее международные наблюдатели сообщили, что не заметили нарушений в ходе проведения конституционного референдума.



Анастасия Кукова