В боях за освобождение Украины погиб русский генерал Кутузов

23:01 05.06.2022

БОЙ ЗА ДОНБАСС: КАК ПОГИБ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР РОМАН КУТУЗОВ



Генерал-майор Роман Кутузов погиб сегодня в боях за освобождение Донбасса. Царьград рассказывает все, что известно о его кончине.



Генерал-майор Роман Кутузов погиб сегодня на передовой в зоне проведения специальной военной операции в Донбассе. Кутузов был командиром 1-го армейского корпуса ДНР. В боях за освобождение Донбасса Кутузов принимал участие с позывным "Туман". Источники сообщают, что смертельные ранения он получил в поселке Николаевка Попаснянского района Луганской Народной Республики (ЛНР).



Военный корреспондент Александр Сладков написал, что Роман Кутузов повел в атаку подчиненных. Военкор подчеркивает, что Кутузов всегда был именно тем командиром, что не прятался за спины ребят. Он лично командовал всеми операциями.



