|В боях за освобождение Украины погиб русский генерал Кутузов
23:01 05.06.2022
БОЙ ЗА ДОНБАСС: КАК ПОГИБ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР РОМАН КУТУЗОВ
Генерал-майор Роман Кутузов погиб сегодня в боях за освобождение Донбасса. Царьград рассказывает все, что известно о его кончине.
Генерал-майор Роман Кутузов погиб сегодня на передовой в зоне проведения специальной военной операции в Донбассе. Кутузов был командиром 1-го армейского корпуса ДНР. В боях за освобождение Донбасса Кутузов принимал участие с позывным "Туман". Источники сообщают, что смертельные ранения он получил в поселке Николаевка Попаснянского района Луганской Народной Республики (ЛНР).
Военный корреспондент Александр Сладков написал, что Роман Кутузов повел в атаку подчиненных. Военкор подчеркивает, что Кутузов всегда был именно тем командиром, что не прятался за спины ребят. Он лично командовал всеми операциями.
Военный корреспондент Юрий Котенок также подтверждает сведения о гибели, отмечая, что есть две версии касаемо точки, где генерал мог получить смертельные ранения.
Проект WarGonzo Семена Пегова сообщает, что Роман Кутузов был одним из самых авторитетных командиров нашей группировки в Сирии.
Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказывает, что последний раз виделся с генералом Романом Кутузовым перед началом спецоперации. А когда начались бои, довелось только созваниваться. Кроме того, Ходаковский поделился пронзительной историей: незадолго до гибели генерал Кутузов успел побывать в церкви - вероятно, чувствовал что-то, предполагает комбат.
Не называя полных личных данных, о гибели друга в Донбассе говорит и депутат Дмитрий Саблин. Нет сомнений, что речь идет именно о генерале Кутузове.
В Министерстве обороны России пока не комментировали информацию. Сведений о месте и времени прощания с генералом Романом Кутузовым к этой минуте нет.