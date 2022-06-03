 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 06.06.2022
00:38  Сирийская спецоперация Эрдогана разгневает Иран, - И.Субботин
00:07  США разрешили двум компаниям поставлять нефть из Венесуэлы в Европу
00:06  Пхеньян продолжит испытания гиперзвуковых ракет. Деэскалации на Корейском полуострове не предвидится
00:05  Эрдоган назвал паникой миграционный кризис в Европе
Воскресенье, 05.06.2022
23:01  В боях за освобождение Украины погиб русский генерал Кутузов
22:03  Слався Елбасы Касым! За поправки в конституцию Казахстана проголосовали 76,7% граждан
21:58  Три эшелона геополитических смертников, - Ю.Борисов

20:01  В Нигерии 5 джихадистов перебили в католической церкви более 50 прихожан
13:25  В какую цену обойдется семье отдых в Казахстане
13:24  Путин рассказал об уничтоженных на Украине "Байрактарах"
10:01  Кыргызский экономический университет открыл специальность обучения "Шахматное искусство".. А домино, асыки..?
09:24  У КырГКНБ появился новый Учебно-тренировочный центр (близ Бишкека)
08:56  Новым Генпрокурором Киргизии (временно) стал Молдокматов из северного племени "бугу"
08:48  Как создать область на полу-пустом месте, - Данияр Ашимбаев
08:38  Токаев проголосовал на республиканском референдуме
08:34  За голову скрывающегося генерала казполиции Масимова объявлена награда - 12 млн тенге
06:46  Взлетел китайский "Шэньчжоу-14"
01:06  МИД Таджикистана обвинило киргизских военных в очередном конфликте на границе
00:47  Сердар Бердымухамедов выделил на продовольственную безопасность Туркмении 300 миллионов долларов
00:12  Путин открыл новый фронт борьбы с Западом - сенегальский, - М.Ростовский
00:04  Пакистанская игра Эрдогана, - Ст.Тарасов
Суббота, 04.06.2022
21:23  П.В. Густерин: Как Сталин отомстил бандеровцам за Ватутина…
21:14  Амеры вздрючили санкциями обитавших на Западе жен и детей РосПсакина
21:01  Бандеровцы при отступлении подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской
18:05  Старый Евросоюз сломался, несите новый, - К.Карасев
16:06  Из Узбекистана в Россию вновь запускаются поезда
16:04  Как Каз-металлурги переживают кризис, - А.Бектенова
15:38  Казахстан из-за санкций... переименует свою нефть
15:31  Друзья, но не союзники: Китай и Россия противостоят угрозам в Евразии
13:59  Объявленный в межгосударственный розыск Казбизнесмен Ануарбек Джексенгалиев задержан
13:01  Хитрый план Байдена: президент США идиот в вопросах нефти? - "СП"
12:57  У родственников премьера Киргизии А.Жапарова расследователи нашли 18 гектаров земли в Бишкеке
09:57  Новым главой Минздрава Киргизии назначен действующий фигурант уголовного дела пропажи средств Общества слепых Жаркын Касымбеков
09:14  Уволено все!!! руководство Минздрава Киргизии. По совокупности идиотских "подвигов"
09:00  Зулушев временно? отстранен от должности Генпрокурора Киргизии
08:55  Особо жирный крыс. Экс-премьер Касьянов сбежал из России
08:49  В Испании найден труп катарской шейхини Казии (экс-красотки)
08:47  Перспективы антироссийской сделки между США и Саудовской Аравией, - М.Дудаков
08:32  Компании Узбекистана столкнулись с заморозкой платежей при взаиморасчетах с партнерами из РФ и Беларуси
08:30  Девочки в Каракалпакстане получат препараты для профилактики анемии
00:45  "Символ сума". В Узбекистане утвердили графический символ национальной валюты
00:40  Пакистан. Имран Хан выходит из отставки
00:33  Махаллинский "Бурдж-Халифа". Снесут ли в Самарканде высотный самострой
00:20  Война Турции и Греции перестает быть умозрительным сценарием, - А.Желенин
00:19  Украинский конфликт – шанс для многополярного мира, - Э.Леруа
00:08  Для узбекистанских паломников увеличили квоту и стоимость хаджа
00:06  Турция расшатывает НАТО
00:02  New York Times: США придумали, как наказать ОПЕК. Все из-за России и цен на бензин
Пятница, 03.06.2022
22:14  Революция в Казахстане: после референдума по Конституции власть радикально поменяется, - "МК"
21:48  Что, кого и как спасает Назарбаев, - Ирина Джорбенадзе
21:29  Надо создавать не языковые патрули, а добровольные патрули по запрещению антиказахских образцов национальной одежды, - Н.Нуртазина
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Эрдоган назвал паникой миграционный кризис в Европе
00:05 06.06.2022

Эрдоган назвал паникой миграционный кризис в Европе, вызванный конфликтом вокруг Украины

Ситуация вокруг Украины спровоцировала панику в странах Европы из-за потоков беженцев. Такое заявление сделал в воскресенье, 5 июня, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на съезде правящей Партии справедливости и развития.

В активном поясе: Турция начала военную операцию на севере Сирии
На этом фоне курдские формирования сблизились с Дамаском и провели первый совместный патруль

Эрдоган отметил, что Турция на протяжении 11 лет успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии, в то время как Европе из-за спецоперации по защите Донбасса наблюдается паника.

"Мы молимся, чтобы мир как можно скорее вышел из переживаемого им критического периода", - сказал он в ходе выступления, трансляцию которого вело турецкое агентство Anadoly на своем YouTube-канале.

Также Эрдоган отметил, что система, созданная Западом для обеспечения собственной безопасности и благополучия, разрушается.

13 апреля турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар заявил, что Турция выделила корабли для эвакуации людей из Мариуполя и ожидает положительных подвижек в этом вопросе в ближайшее время. Министр подчеркнул, что турецкая сторона сделала все необходимое для безопасной эвакуации, включая выделение кораблей.

Ранее в тот же день корреспондент "Известий" Александр Морозов, который побывал на одной из пограничных зон российско-украинской границы, рассказал, что многие беженцы с Украины добираются до РФ по два-три дня: кто-то на автомобилях, кто-то пешком. Эрдоган также заявлял, что страна способна помочь в достижении прогресса между Украиной и Россией.

31 мая премьер-министр Болгарии Кирил Петков подчеркнул, что Болгария не может бесконечно поддерживать роскошный отдых беженцев из Украины и предоставлять им люксовые условия содержания. Он отметил, что страна на протяжении трех месяцев предоставляла беспрецедентную поддержку в виде проживания в одних из лучших отелей в своей стране.

2 июня стало известно, что Польша прекратит выплачивать пособия большей части украинских беженцев с 1 июля. Данное решение принято для того, чтобы стимулировать беженцев начать самостоятельно зарабатывать. Пособие продолжат получать лишь те, кто в нем нуждается, - инвалиды, а также беременные и многодетные женщины.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654463100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы приняли Закон об интеллектуальной собственности
- Маулен Ашимбаев: Конституционная реформа не ограничивается поправками в Конституцию
- Казахстан высоко ценит стратегическое партнерство с МВФ - Алихан Смаилов
- О "кантарской" мифологии
- Ералы Тугжанов встретился с молодыми казахстанцами
- Кадровые перестановки
- Об усилении требований к детским садам
- Азат Перуашев посетил ряд передовых предприятий Костанайской области и обсудил приоритеты реформы Конституции
- Как металлурги переживают кризис
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  