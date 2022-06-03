Эрдоган назвал паникой миграционный кризис в Европе

00:05 06.06.2022

Эрдоган назвал паникой миграционный кризис в Европе, вызванный конфликтом вокруг Украины



Ситуация вокруг Украины спровоцировала панику в странах Европы из-за потоков беженцев. Такое заявление сделал в воскресенье, 5 июня, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на съезде правящей Партии справедливости и развития.



В активном поясе: Турция начала военную операцию на севере Сирии

На этом фоне курдские формирования сблизились с Дамаском и провели первый совместный патруль



Эрдоган отметил, что Турция на протяжении 11 лет успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии, в то время как Европе из-за спецоперации по защите Донбасса наблюдается паника.



"Мы молимся, чтобы мир как можно скорее вышел из переживаемого им критического периода", - сказал он в ходе выступления, трансляцию которого вело турецкое агентство Anadoly на своем YouTube-канале.



Также Эрдоган отметил, что система, созданная Западом для обеспечения собственной безопасности и благополучия, разрушается.



13 апреля турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар заявил, что Турция выделила корабли для эвакуации людей из Мариуполя и ожидает положительных подвижек в этом вопросе в ближайшее время. Министр подчеркнул, что турецкая сторона сделала все необходимое для безопасной эвакуации, включая выделение кораблей.



Ранее в тот же день корреспондент "Известий" Александр Морозов, который побывал на одной из пограничных зон российско-украинской границы, рассказал, что многие беженцы с Украины добираются до РФ по два-три дня: кто-то на автомобилях, кто-то пешком. Эрдоган также заявлял, что страна способна помочь в достижении прогресса между Украиной и Россией.



31 мая премьер-министр Болгарии Кирил Петков подчеркнул, что Болгария не может бесконечно поддерживать роскошный отдых беженцев из Украины и предоставлять им люксовые условия содержания. Он отметил, что страна на протяжении трех месяцев предоставляла беспрецедентную поддержку в виде проживания в одних из лучших отелей в своей стране.



2 июня стало известно, что Польша прекратит выплачивать пособия большей части украинских беженцев с 1 июля. Данное решение принято для того, чтобы стимулировать беженцев начать самостоятельно зарабатывать. Пособие продолжат получать лишь те, кто в нем нуждается, - инвалиды, а также беременные и многодетные женщины.



В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.