Пхеньян продолжит испытания гиперзвуковых ракет. Деэскалации на Корейском полуострове не предвидится

00:06 06.06.2022

Данила Моисеев



кндр, ракетные испытания, гиперзвуковые ракеты В Южной Корее запуски ракет от соседей не могут не вызвать беспокойства.

Восемь баллистических ракет малой дальности были испытаны Северной Кореей в воскресенье, сообщает JapanToday со ссылкой на южнокорейских военных. Это уже 18-е испытание ракет с начала этого года. Реалии таковы, что Пхеньян не собирается сворачивать программу перевооружения, а Сеул и Вашингтон на уступки идти не готовы и лишь способствуют гонке вооружений на полуострове.

Ракеты были запущены по меньшей мере из четырех разных точек за 35 минут и пролетели от 110 до 670 км, пишет Guardian. При этом министр обороны Японии Нобуо Киси заявил о запуске не восьми, но как минимум шести ракет.



Оценку испытаний уже дали в Пентагоне. Там уверяют, что запуск ракет никакой опасности для США и их тихоокеанских союзников якобы не представлял. Впрочем, такое мнение Вашингтона не очень соотносится с действиями Сеула, учитывая то, что президент Республики Корея Юн Сок Ель распорядился укрепить оборонный потенциал и средства сдерживания. Это неудивительно, учитывая то, что целями для испытанных ракет малой дальности могут стать близкие к Северной Корее страны.



По данным южнокорейских военных, высота полета составляла 25–80 км, а скорость ракет – 3–6 Махов (то есть от 3672 до 7344 км/ч). То есть речь идет практически о гиперзвуковых ракетах. Ракеты с такой скоростью уже запускались. Например, "Хвасон-8", испытанная в сентябре 2021 года, развивала скорость до 6 Махов.



Высокоскоростные средства доставки могут стать серьезной проблемой для южнокорейской противовоздушной обороны. Другие опасения касаются потенциальных ядерных испытаний, которые могут оказаться первыми за последние пять лет. В марте приходили сообщения о том, что северокорейцы стали разрабатывать заброшенный тоннель рядом с ядерным полигоном Пунгери (см. "НГ" от 27.03.22). Ожидалось, что испытания могли быть проведены 15 апреля. Хотя подобные прогнозы не подтвердились, вероятность испытаний все равно остается высокой.



В разговоре с "НГ" доцент кафедры востоковедения МГИМО Илья Дьячков высказал мнение, что действия Пхеньяна слабо коррелируются с внешнеполитическими событиями. Перед режимом в любом случае стоит задача выживаемости, и ее КНДР будет решать через усиление вооружений, в частности разработки маневрирующих и твердотопливных ракет.



"Версия о том, что Пхеньян хочет перевести внимание на себя после начала событий в Украине, представляется надуманной. Развитие северокорейского вооружения сейчас в целом идет независимо от внешнеполитической повестки. Вашингтон на уступки идти уже давно не собирается, а аналитики при одном упоминании о возможности такого хода и прямых переговоров Пхеньяна и Вашингтона удивляются", – подчеркнул эксперт.



Масла в огонь добавляет и то обстоятельство, что нынешний президент Южной Кореи настроен максимально проамерикански. Страна включается в гонку вооружений и уже готова заполучить атомные подводные лодки. Вдобавок к этому на июньских совместных военных учениях Республики Корея и США присутствовал американский атомный авианосец Ronald Reagan.



Таким образом, о деэскалации в ближайшее время речь не идет. Скорее Вашингтону, наоборот, выгодно нагнетание страстей на Корейском полуострове в контексте противостояния с Китаем, считает Дьячков.



При этом угрозы голода в стране сейчас нет, подчеркивает эксперт. Он напомнил, что Северной Корее с недавнего времени удалось перейти на продовольственное самообеспечение. Это не значит, что граждане живут в достатке, но выживать они способны даже в условиях полной изоляции.



"Когда в рамках карантина была закрыта граница, то она действительно была закрыта без лазеек, и даже северокорейские дипломаты не могли вернуться в страну. Возможно недоедание, но голода в стране нет. Но есть другая проблема. На фоне возобновления торговли с Китаем COVID-19 в стране все-таки появился. А бороться с ним тяжело, поскольку население не вакцинировано и не переболело", – рассуждает Дьячков.



5.06.22