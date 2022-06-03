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США разрешили двум компаниям поставлять нефть из Венесуэлы в Европу
00:07 06.06.2022

Текст: Ольга Иванова

Итальянская нефтяная компания Eni и испанская Repsol в ближайшее время могут начать поставки венесуэльской нефти в Европу, чтобы восполнить потери от эмбарго на российскую нефть, сообщает со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

Объемы нефти, которые получат Eni и Repsol, невелики, а влияние на мировые цены на нефть будет скромным, заявил один из собеседников агентства, сообщает газета "Ведомости".

"Но зеленый свет Вашингтона на возобновление давно замороженных потоков венесуэльской нефти в Европу может дать символический импульс президенту Венесуэлы Николасу Мадуро", – пишет агентство.

Другие источники сообщили, что возобновить поставки разрешил Госдепартамент США, они рассказали, что в разосланных Eni и Repsol письмах Госдеп уверял компании, что им не грозят штрафы за перевозку венесуэльских нефтяных грузов.

Две европейские компании совместно с венесуэльской PDVSA владеют предприятиями в стране. По словам источников, Eni и Repsol могут зачесть сырую нефть в счет невыплаченных долгов и просроченных дивидендов при условии поставок нефти в Европу без перепродажи "где-либо еще".

При этом Вашингтон не сделал подобных поправок в отношении американской нефтяной компании Chevron, индийской Oil and Natural Gas и французской Maurel & Prom SA, которые "также лоббировали интересы США".

Ранее Вашингтон одобрил возобновление операций в Венесуэле для нефтяных компаний США и Европы. Об этом сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. "Правительство Венесуэлы провело проверку и может подтвердить данные о том, что США разрешили своим и европейским компаниям вести переговоры и возобновить операции в Венесуэле", – сообщила она.

Напомним, власти США дали американской нефтяной компании Chevron лицензию на ведение переговоров о потенциальной будущей деятельности в Венесуэле, но она не предполагает работу с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA.

Британский журнал Economist сообщил, что Белый дом намерен восполнить потери от эмбарго на российскую нефть благодаря поставкам горючего из Венесуэлы. Для этого Соединенным Штатам потребуется отказаться от действующего ныне полного запрета на импорт венесуэльской нефти.

Источник - Взгляд
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