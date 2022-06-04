В желтой жаркой Африке.... Путин и голодающие негры, - репортаж А.Колесникова

07:26 06.06.2022 В желтой жадной Африке

Не видать идиллии ни Владимиру Путину, ни Макки Саллу

3 июня президент России Владимир Путин встретился с президентом Сенегала, главой Африканского союза Макки Саллом и с главой комиссии этого союза этого союза Факи Махаматом. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников намерен был разобраться, для чего африканцы приезжали в солнечный Сочи. Но для этого надо было, оказалось, внимательно выслушать вечерние пояснения Владимира Путина насчет многочисленных схем преодоления надвигающегося мирового голода.



Представители голодающей Африки на переговорах с Владимиром Путиным проголодаться не успели и сами по себе голодающими не выглядели



Представители голодающей Африки на переговорах с Владимиром Путиным проголодаться не успели и сами по себе голодающими не выглядели



Фото: пресс-служба президента РФ



Собеседники Владимира Путина в Сочи сидели совсем рядом с ним, нога к ноге, что не оставляло никаких сомнений: оба приехавших сделали ПЦР-тесты перед встречей, до сих пор обязательные для встречи с такими людьми, как господин Путин, а два переводчика, без сомнения, отдохнули на десятидневном карантине, хотя до этого, конечно, и не устали.



- В начале встречи хотел бы отметить,- рассказал господин Путин,- что мы помним и тоже обращаем внимание на знаковые события: совсем недавно отмечался День Африки, неделю назад.



Чаще этот день, 25 мая, называется Днем освобождения Африки. Мадагаскар, Сейшелы, Мавритания, Коморы... Все эти завораживающие воображение самодостаточных туристов и свободолюбивых бизнесменов наименования лишний раз подчеркивают, что по решению ООН еще 1963 года самоопределению нет альтернативы, особенно в странах, "борющихся за свободу, независимость и равноправие".



Так что встреча в Сочи, хотя и вряд ли кто-то из ее участников копнул так глубоко, оказалась соответствующей всем этим параметрам, да и вообще идее военной спецоперации, которая в этот день тоже отмечала дату - 100 дней. Как она ее отмечала, гражданскому человеку сложно даже представить, но Луганская и Донецкая народные республики, если бы они находились в Африке (и может, так было бы в каком-то смысле даже лучше для всех), точно могли бы претендовать на полноценное празднование этого дня вместе с Каймановыми и Бермудскими островами.



- В этой связи хотел бы вспомнить, что наша страна всегда была на стороне Африки, всегда поддерживала Африку в ее борьбе с колониализмом,- добавил российский президент.



Развивающаяся Африка никогда этого не забудет. Ведь благодаря этому она оставалась развивающейся. Хотя день своего освобождения она объявила на всякий случай заранее, как раз в 1963 году.



И это все было все-таки то немногое из наследия Советского Союза, чем можно было дорожить, так как оно, хоть и не многое (впрочем, стоило недешево), даже сейчас могло сгодиться новейшей российской действительности для ее скорейшей и дальнейшей монетизации.



- Я очень рад видеть вас здесь, встретиться с вами в Сочи, в этом прекрасном черноморском городе. И на этом международном фоне я особенно рад вас видеть,- почему-то добавил президент Сенегала.



Он был рад видеть Владимира Путина на таком фоне, какого вообще-то врагу (то есть прежде украинским вооруженным силам Украины) не пожелаешь.



- И действительно,- произнес президент Сенегала,- Россия сыграла огромную роль в независимости Африканского континента, которую Африканский континент никогда не сможет забыть, и именно во имя этой дружбы я в том числе и здесь.



А это было похоже на оправдание перед кем-то, что он встречается с Владимиром Путиным. Но по информации "Ъ", Макки Салл сам попросил об этой встрече. Его интересовали зерно и удобрения.



Но сначала, мне показалось, последовали оправдания:



- Как вы знаете,- вздохнул президент Сенегала,- ряд стран голосовал в рамках Организации Объединенных Наций за резолюции, и при этом нужно отметить, что позиция Африканского континента очень разнородна и, несмотря на большое давление, многие страны все-таки не осудили позицию России.



Впрочем, давайте говорить прямо: против осуждения проголосовала только одна страна - Эритрея. Сенегал-то воздержался. А вот, к примеру, страны голосовавшие за: Бенин, Ботсвана, Габон, Гамбия, Гана, Демократическая Республика Конго, Джибути, Египет, Замбия, Кабо-Верде (правильно поступила, а точнее, выступила Наталья Поклонская.- А. К.), Кения, Кот-д’Ивуар, Лесото, Либерия, Ливия (Ливия! - А. К.), Маврикий, Мавритания, Малави, Нигер, Нигерия, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сомали (вот тоже спасибо за все.- А. К.), Сьерра-Леоне, Тунис, Чад.



Они запретили России, так сказать, ковыряться в носу. И вот закономерно оказывались теперь голодающей Африкой.



- Сейчас у нас нет доступа к зерновым из России, особенно к пшенице из России,- перешел наконец к делу Макки Салл.- И что самое главное, у нас нет доступа к удобрениям, потому что ситуация и так была сложная, а сейчас она еще более сложна, и это влечет за собой последствия для продовольственной безопасности в Африке.



Сегодня утром буквально я разговаривал с моим коллегой из комиссии Африканского союза, и я ему сказал, что есть две основные проблемы - это кризис и санкции. Нужно вместе работать над разрешением именно этих двух проблем, чтобы продовольственные товары, в частности зерно, и удобрения были выведены из-под санкций.



Было очевидно, про какие санкции говорит глава Африканского союза: российские суда не страхуют и не пускают в порты, куда они должны зайти, чтобы перевезти зерно или удобрения. А, например, если бы Андрей Мельниченко, бывший неисполнительный директор и крайне исполнительный владелец компании "Еврохим", который давно под санкциями, и захотел как-то помочь голодающей, как было (и будет) принято говорить, Африке, то вряд ли он захотел бы это сделать даже просто по-человечески: в этот день под санкции Евросоюза попала, например, даже его родная жена, то есть и ей закрыли европейские порты.



Тему зерна и удобрений собеседники обсуждали, по сведениям "Ъ", три с половиной часа, сначала в зале с камином, потом за обедом. И разговор показался господину Путину, видимо, настолько принципиальным, и он настолько захотел быть понятым, а главное, выяснилось, что есть что сказать и при этом выглядеть более или менее убедительно и даже выигрышно, что вечером этого дня президент России по сути пересказал то, что говорил президенту, главе Африканского союза и премьеру правительства этого союза, съемочной группе ВГТРК во главе с Павлом Зарубиным, держащей в Сочи продолжительный или даже бессрочный карантин.



- Да, конечно,- говорил господин Путин, и было видно, что он еще не остыл от обеденного разговора с Макки Саллом,- мы сейчас видим попытки переложить ответственность за происходящее на мировом рынке продовольствия, складывающиеся проблемы на этом рынке на Россию. Должен сказать, что это попытка, как у нас в народе говорят, переложить с больной головы на здоровую эти проблемы.



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И он объяснял почему, и так же, видимо, терпеливо, как и Макки Саллу:



- Потому что, во-первых, неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться не вчера и даже не с момента начала специальной военной операции России на Донбассе, на Украине. Она начала складываться еще с февраля 2020 года в процессе борьбы с последствиями пандемии коронавирусной инфекции, когда мировое хозяйство, мировая экономика присели, и нужно было восстанавливать мировую экономику.



Ничего лучшего не нашли в тех же Соединенных Штатах финансовые, экономические власти, как пойти по пути вливания больших денежных средств в поддержку населения, в поддержку отдельных предприятий и отраслей экономики.



А разве России Владимир Путин предложил что-то иное?



- В целом и мы делали примерно то же самое,- согласился он,- но я смею вас заверить, и результат очевиден, налицо: мы делали это гораздо более аккуратно, мы делали это точечно, добивались нужного результата без того, чтобы все эти действия отразились на макроэкономических показателях, в том числе на безмерном росте инфляции!..



За два года, неполных два года, с февраля 2020-го по конец 2021 года, денежная масса в США выросла на 5,9 трлн! Это беспрецедентная работа печатного станка. Общий объем денежной массы вырос на 38,6%!



За все сейчас должны были наконец поплатиться Соединенные Штаты. У Владимира Путина появился безукоризненный повод рассчитаться с ними:



- Видимо, финансовые власти Штатов исходили из того, что доллар - мировая валюта, и он, как обычно, как и в прежние времена, рассосется по всей мировой экономике, и в Штатах это будет незаметно. Оказалось, что это не так! Собственно говоря, люди порядочные, а в Штатах такие тоже есть (а вот это был сюрприз.- А. К.), министр финансов недавно заявила, что они совершили ошибку. Так что это ошибка именно финансовых, экономических властей Соединенных Штатов, она никак не связана с действиями России на Украине, вообще никак. И это был первый шаг, очень серьезный шаг к развитию неблагоприятной ситуации на продовольственном рынке, потому что прежде всего наверх пошли, в гору пошли цены на продовольствие. Это первое.



Виноватыми не могли не оказаться и европейские страны, это тоже было выстрадано господином Путиным, и становилось все более понятно, почему он решил на эту тему высказаться вслух: его версия надвигающегося мирового голода казалась ему безупречной, и он, в самом деле, хотел теперь быть с ней услышанным.



История с биолабораториями, например, не очень работает, тем более что она не так уж и масштабна, как бы все ни старались, а тут все грандиозно и просто нечего же возразить:



- Вторая причина - это недальновидная политика европейских стран, а прежде всего Еврокомиссии, в сфере энергетики. Мы видим, что там происходит... Вроде бы все и хорошо, но нехорошо только, когда даются неквалифицированные, не имеющие никакого под собой основания рекомендации о том, что нужно делать в сфере энергетики, завышаются возможности альтернативных видов энергетики: солнечной, ветровой, не знаю, какой угодно другой, водородной,- это перспектива, наверное, но сегодня этого нет в должном объеме, должного качества и по нужным ценам. И в то же время начали принижать значение традиционных видов энергии, в том числе и прежде всего углеводородов.



В общем, ситуация стала бесперспективной задолго до начала спецоперации:



- Банки перестали давать кредиты, потому что на них оказывают давление. Страховые компании перестали страховать соответствующие сделки. Перестали выдавать местные власти участки земли для расширения производства, сократили строительство транспорта специализированного, в том числе и трубопроводного. Все это привело к недоинвестированию в мировой энергетический сектор, а как результат - повышение цен. Пожалуйста, в прошлом году недостаточно было ветровой нагрузки, ветер не тот, как ожидали, зима затянулась - и сразу цены полетели вверх!



Это была тема, на которую Владимир Путин рассуждал с удовольствием. Он был весь в ней, весь:



- Кроме всего прочего, европейцы не прислушались к нашим настоятельным просьбам сохранить долгосрочные контракты на поставку того же природного газа в европейские страны, начали их тоже прикрывать. Многие еще работают, но начали прикрывать. Но это имело свое значение негативное для европейского энергетического рынка: цены поползли вверх. Россия здесь абсолютно ни при чем!



Пора было все-таки уже перейти к российскому и украинскому зерну, да и к удобрениям:



- Но как только цены на газ, скажем, поползли наверх, сразу же увеличились цены на удобрения, потому что часть этих удобрений производится в том числе за счет газа. Все взаимосвязано между собой! Как только поползли цены на удобрения, многие предприятия, в том числе в европейских странах, стали нерентабельными, начали закрываться вообще - и объем удобрений на мировом рынке резко упал, а цены, соответственно, выросли, причем цены выросли драматично, можно сказать, совершенно неожидаемо для многих европейских политиков.



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Все это имело смысл обсуждать, впрочем, до 24 февраля.



- Но следующий шаг,- продолжил господин Путин,- когда началась наша операция, европейские, американские партнеры так называемые начали предпринимать шаги, которые усугубили ситуацию в этом секторе - и в продовольственном, и в секторе производства удобрений.



Вот это было уже понятней.



- Между прочим, по удобрениям Россия занимаем 25% мирового рынка, а скажем, по калийным удобрениям, как мне говорил Александр Григорьевич Лукашенко,- надо проверить, конечно (Владимир Путин научен, видимо, проверять все, что говорит президент Белоруссии.- А. К.), но я думаю, что это соответствует действительности,- по калийным удобрениям Россия и Белоруссия - это 45% мирового рынка! Это огромный объем!



Дальше все было как по маслу (прежде всего подсолнечному, но и вообще растительному тоже):



- А от количества удобрений, вложенных в почву, зависит и урожайность. Как только стало ясно, что не будет наших удобрений на мировом рынке, сразу цены поползли и на удобрения, и на продовольствие, потому что если удобрений нет, нет и нужного объема производимой сельскохозяйственной продукции.



Владимир Путин и правда, видимо, намерен был доказать, что дефицит зерна и удобрений связан с военной спецоперацией вообще в последнюю очередь.



Но пока что все еще не доказал.



- Одно цепляется за другое,- говорил он,- и Россия здесь совершенно ни при чем. Наши партнеры сами наделали кучу ошибок, а теперь ищут на кого бы свалить, и, конечно, в этом смысле самым удобным кандидатом на это является Россия... Британцы, потом американцы... англосаксы (вовремя обобщить - это тоже большое умение.- А. К.)!.. ввели санкции на наши удобрения! Потом, осознав, что происходит, американцы сняли санкции, а европейцы - нет. Сами в контактах со мной говорят: да-да, нужно подумать, нужно с этим что-то делать, а сегодня только усугубили эту ситуацию!



Теоретическая часть обзора подходила к концу:



- Это будет ухудшать ситуацию на мировых рынках удобрений, а значит, и виды на урожай будут гораздо более скромными, а значит, и цены будут идти только вверх - вот и все! Это абсолютно недальновидная, ошибочная, я бы сказал, просто глупая политика, которая ведет в тупик!



В практической части хотелось бы услышать про то, что Россия ждет снятия санкций на страхование своих судов на заход их в европейские порты, чтобы везти зерно, на которое нет никаких санкций, так как оно признано продуктом первой необходимости, но российский президент, видимо, считал, что это и так понятно и что этого все равно не будет.



Зато он подробно рассказал о том, что думает про заблокированное украинское зерно:



- В мире производится в год примерно 800 млн тонн зерна, пшеницы. Сейчас нам говорят о том, что Украина готова экспортировать 20 млн тонн. 20 млн тонн по сравнению с тем, что производится в мире,- 800 млн тонн, это 2,5%. Но если мы будем исходить из того, что в общем объеме продовольствия в мире пшеница составляет только 20%,- а это так и есть, это не наши данные, это данные ООН... То это значит, что эти 20 млн тонн украинской пшеницы - это 0,5%. Ни о чем! Это во-первых.



Были и другие аргументы:



- Во-вторых, 20 млн тонн украинской пшеницы - это потенциальный экспорт. На сегодняшний день и американские официальные органы говорят о том, что сегодня Украина могла бы экспортировать 6 млн тонн пшеницы. По данным нашего Министерства сельского хозяйства, это не 6, это примерно 5 млн тонн... даже, допустим, 6... и, это данные нашего Минсельхоза, 7 млн тонн кукурузы. Мы понимаем, что это немного. В текущем сельскохозяйственном году - 2021–2022 годы - мы проэкспортируем 37 млн, а за 2022–2023-й, я думаю, что мы поднимем этот экспорт до 50 млн тонн. Но это так - апропо, между прочим...- пожал плечами господин Путин.



Он поделился идеями, как можно вывезти украинское зерно:



- Мы не препятствуем этому. И существует несколько способов вывоза зерна. Первый. Пожалуйста, можно вывозить через порты, которые находятся под контролем Украины, прежде всего Черноморского бассейна - Одесса и близлежащие порты.



Не мы же заминировали подходы к порту - это Украина заминировала! Я уже много раз говорил всем нашим коллегам: пусть они разминируют и, пожалуйста, пускай корабли, груженные зерном, выходят из портов. Мы гарантируем их мирный проход без всяких проблем в международные воды. Нет никаких проблем, пожалуйста!



Да, они разминируют, а потом как все интересные суда туда пойдут без остановки... А не оттуда...



- Они должны разминировать и поднять со дна Черного моря корабли, которые были специально затоплены,- продолжал президент России,- для того чтобы затруднить вход в эти порты на юге Украины... Существует другая возможность: порты Азовского моря - Бердянск, Мариуполь - находятся под нашим контролем, мы готовы обеспечить беспроблемный вывоз в том числе украинского зерна через эти порты. Пожалуйста!



Он понимал, конечно, что в условиях военного времени никто на такие контакты не пойдет. И в условиях мирного-то трудно представить.



- Мы провели уже, заканчиваем работу по разминированию,- украинские войска когда-то это заминировали в три слоя,- работы заканчиваются,- тем не менее говорил господин Путин.- Мы создадим необходимую логистику. Пожалуйста, мы это сделаем. Это второе.



Президент России просто сыпал возможностями:



- Третье. Можно вывозить зерно с Украины через Дунай и через Румынию.



И вот еще, пожалуйста:



- Четвертое. Можно через Венгрию.



Но ясно же, что сейчас никакие составы с зерном никуда не пойдут.



Однако тем не менее:



- Пятое. Можно через Польшу! Да, там существуют определенные проблемы технического характера, потому что колея разная, надо тележки вагонные менять. Но это дело просто нескольких часов, и все.



Хотя, конечно, так заводиться из-за полупроцента мировой пшеницы - странновато...



- Наконец, самое простое - это вывоз через территорию Белоруссии,- констатировал президент России.- Самое легкое и самое дешевое, потому что оттуда сразу в порты Прибалтики, в Балтийское море и дальше - в любую точку планеты!



Хотя на самом деле это было, может, и самое сложное. Владимир Путин сам про это и рассказал:



- Но для этого нужно снимать санкции с Белоруссии! Но это не наш вопрос. Во всяком случае, президент Белоруссии Александр Григорьевич (господин Лукашенко.- А. К.) ставит вопрос именно так: если кто-то хочет решить проблему, если она вообще существует,- вывоза украинского зерна, пожалуйста, самый простой способ - через Белоруссию. Никто не мешает! Так что проблемы с вывозом зерна с Украины не существует!



На самом деле после всех этих исчерпывающих пояснений стало окончательно понятно, что в ближайшее время никто ниоткуда ничего не вывезет.



Андрей Колесников

Газета "Коммерсантъ" №98 от 04.06.2022, стр. 1 Источник - коммерсант

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