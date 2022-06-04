"Талибан" сталкивается с угрозой со стороны ИГ и нового сопротивления, - доклад ООН

08:53 06.06.2022

Эксперты ООН в своем новом докладе заявили, что правители афганских талибов поддерживают тесные связи с "Аль-Каидой" по мере того, как они укрепляют контроль над страной, и их главная военная угроза исходит от экстремистской группировки "Исламское государство" и партизанских атак бывших сотрудников службы безопасности Афганистана, пишет The Washington Post.



Эксперты заявили в отчете Совету Безопасности ООН, что с наступлением лучшей погоды боевые действия могут обостриться, поскольку как и "Исламское государство", так и силы сопротивления проводят операции против сил талибов.



Но ни "Исламское государство", ни "Аль-Каида" "считаются неспособными организовать международные нападения раннее чем до 2023 года, независимо от их намерений или действий талибов, направленных на их сдерживание", - заявила группа экспертов.



Тем не менее, в нем говорится, что присутствие ИГ, "Аль-Каиды" и "многих других террористических групп и боевиков на афганской земле" вызывает обеспокоенность в соседних странах и в более широком международном сообществе.



С момента захвата Афганистана 15 августа прошлого года, когда силы США и НАТО находились на завершающей стадии своего хаотического вывода из страны спустя 20 лет, талибы "предпочитали лояльность и старшинство компетентности, и их решения были непрозрачными и непоследовательными", - заявили эксперты.



В отчете, полученном в четверг, группа по наблюдению за санкциями против движения "Талибан" сообщила, что его лидеры назначили 41 человека из черного списка санкций ООН в кабинет министров и на руководящие должности, и они поддерживают доминирующую в стране пуштунскую этническую группу, ущемляя общины меньшинств, включая этнических таджиков и узбеки.



По словам экспертов, главная задача талибов заключалась в том, чтобы укрепить контроль, "стремясь к международному признанию, вновь вступить в международную финансовую систему и получить помощь, чтобы справиться с растущим экономическим и гуманитарным кризисом в Афганистане".



"Однако после прихода к власти было много факторов, создающих внутреннюю напряженность внутри движения, что привело к восприятию того, что управление талибами было хаотичным, разрозненным и склонным к изменению политики и невыполнению обещаний", - заявили они.



По мере того, как талибы пытаются превратиться из повстанческого движения в руководящий орган, они разделились на прагматиков и сторонников жесткой линии, которые одержали верх и хотят повернуть время вспять, к жесткому правлению группировки с 1996 по декабрь 2001 года, когда они были свергнуты американскими силами после терактов 11 сентября в США.



На сегодняшний день их усилия добиться признания и помощи со стороны западных стран потерпели неудачу, в основном потому, что они не сформировали более представительное правительство и ограничили права девочек на образование после начальной школы, а женщин - на работу и путешествия без участия мужчины (родственников).



"Главная дилемма заключается в том, как движение с негибкой идеологией может взаимодействовать с обществом, которое изменилось за последние 20 лет", - говорят эксперты. "Дальнейшие стрессы вращаются вокруг власти, ресурсов, а также региональных и этнических разногласий".



Несмотря на эти серьезные проблемы, комиссия заявила, что талибы "кажутся уверенными в своей способности контролировать страну и "подождут" международного сообщества, чтобы в конечном итоге добиться признания своего правительства".



"По их оценкам, даже если они не сделают существенных уступок, международное сообщество в конечном итоге признает их как правительство Афганистана, особенно при отсутствии правительства в изгнании или значительного внутреннего сопротивления", - заявили эксперты.



Пока ни одна страна официально не признала движение "Талибан", и растет международное недовольство его обращением с девочками и женщинами и его неспособностью сдержать свое обещание сформировать инклюзивное правительство. Есть также опасения по поводу неспособности талибов сдержать свое обещание не допустить, чтобы террористические группы действовали в Афганистане.



Группа заявила, что "Сеть Хаккани", воинствующая исламистская группировка, имеющая тесные связи с талибами, после захвата власти быстро перешла к получению контроля над ключевыми портфелями и министерствами, включая министерства внутренних дел, разведки, паспортов и миграции. По словам экспертов, теперь он "в значительной степени контролирует безопасность в Афганистане, в том числе безопасность столицы Кабула".



"Сеть Хаккани по-прежнему считается имеющей самые тесные связи с "Аль-Каидой", - заявила группа, и отношения между талибами и "Аль-Каидой" также остаются тесными. Эксперты указали на сообщения о присутствии "основного руководства" "Аль-Каиды" в восточном Афганистане, включая ее лидера Аймана аль-Завахири. Чтобы противостоять Исламскому государству, в отчете цитируется неназванная страна, заявившая, что талибы создали три батальона сил специального назначения, называемых "красными подразделениями".



По словам группы, появление Национального фронта сопротивления и Фронта свободы Афганистана, в состав которых входят бывшие сотрудники афганских сил безопасности, "побудило "Талибан" принять агрессивные меры против населения, подозреваемого в поддержке антиталибских операций".



В апреле силы Национального фронта сопротивления активизировали операции в провинциях Бадахшан, Баглан, Джаузджан, Кундуз, Панджшер, Тахар и Саманган.



По словам экспертов, недавно возникший Фронт свободы Афганистана "также заявил о нескольких нападениях на базы талибов в Бадахшане, Кандагаре, Парване и Самангане".



"Силы талибов могут столкнуться с трудностями при одновременном противодействии нескольким повстанцам", - заявили они.