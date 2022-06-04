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"Мы настаиваем, что это была террористическая атака", - Токаев о "январистах"
08:55 06.06.2022

Токаев о январских протестах в Казахстане: Мы настаиваем, что это была террористическая атака

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев настаивает, что в ходе январских событий на Казахстан была осуществлена террористическая атака, сообщает КазТАГ.

"Масштаб разрушений, который произвели бандиты и террористы, не может не ужасать, потому что 1,6 тыс. служебных коммерческих зданий были повреждены, около 1 тыс. единиц автотранспорта были сожжены, 3000 единиц оружия было похищено и, конечно же, много погибших, среди которых, кстати, есть бандиты и террористы. Мы настаиваем на том, что это была террористическая атака, направленная на подрыв государственного строя, поэтому говорим о необходимости привлечения к ответственности всех без исключения людей, которые замешаны, будь это участие, соучастие или подстрекательство. И тем более, организация", - сказал Токаев после того, как проголосовал на референдуме по поправкам в Конституцию Казахстана.

По его словам, "сама операция против государства носила четко спланированный характер, ею руководили хорошо подготовленные профессионалы".

Токаев также пообещал обнародовать список погибших в ходе январских событий.

"Что касается списка погибших, естественно, он будет опубликован, будет известен всей нашей общественности. Там очень много погибших, как я уже сказал, которые представляли, так сказать, террористическую сторону. Те люди, которые своими действиями хотели подорвать государственный строй", - сказал Токаев в воскресенье.

Вместе с тем, отметил он, "есть и люди, которые не имели отношения к этим организованным вылазкам против нашего государства".

"В связи с этим мы, конечно же, соболезнуем и сожалеем. Все военнослужащие, которые были задействованы в неоправданных действиях против гражданского населения, естественно, будут привлечены к ответственности, расследование ведется, баллистические экспертизы проводятся. Поэтому все будет известно", - сказал Токаев.

Источник - КазТАГ
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