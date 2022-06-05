Скот по льготным кредитам продают по завышенным ценам - президент Мирзиеев

09:33 06.06.2022

Скот и швейные машинки, которые приобретаются за счет льготных кредитов, продаются населению по завышенным ценам. Об этом ранее писали блогеры и СМИ. Теперь это озвучил президент Шавкат Мирзиеев. Он рассказал, как глава филиала "Микрокредитбанка" присвоил на этой схеме 302 млн сумов.



Президент Шавкат Мирзиеев подверг критике нарушения и присвоение средств при выдаче льготных кредитов населению. На совещании по продовольственной безопасности 31 мая он рассказал о таком нарушении в Газалкенте Ташкентской области, сообщила программа "Менимча" телеканала "Узбекистан 24".



"Изучения показывают, что крупный рогатый скот, овцы, куры, швейные машинки, которые должны быть приобретены за счет льготного кредита, продаются поставляющими предприятиями населению по завышенным ценам", - заявил он.



Президент рассказал, что управляющий Газалкентским филиалом "Микрокредитбанка" зарегистрировал в качестве поставщика компанию, возглавляемую его супругой, и присвоил кредит в размере 302 млн сумов.



"Разве у хокима Ташкентской области [Зойира Мирзаева] нет полномочий обеспечить верховенство закона в отношении этого бессовестного?" - задался вопросом он.



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О подобной схеме ранее писали СМИ и блогеры. Финансист Отабек Бакиров в своем блоге отмечал: "Местные хокимы и их посредники заинтересованы в льготных кредитах, выделяемых под девизом семейного предпринимательства. Завышенная стоимость крупного рогатого скота, кур, коров, саженцев лимонов и теплиц, которые дорого обходятся заемщикам, в основном оседала в карманах этих посредников".



"Газета.uz" рассказывала, что в правительстве в конце марта обсуждалась возможность погашения проблемных кредитов, выделенных в рамках государственных программ семейного предпринимательства за последние пять лет, за счет перевыполненной части местных бюджетов, то есть денег налогоплательщиков. Только в 2021 году проблемными оказались кредиты на 2,8 трлн сумов (245,7 млн долларов). Глава Центрального банка ранее предупреждал, что "там, где есть льготные кредиты, есть склонность к нецелевому использованию и коррупционные элементы".