"Новый капитализм" Кисиды в свете антироссийских санкций, - А.Кошкин

09:51 06.06.2022 АНАТОЛИЙ КОШКИН | 06.06.2022 |



Японцы страдают от повышения цен



Попытки Японии разговаривать с Россией на языке "санкций" отмечались и в прошлом. Так было, например, при вводе в Афганистан советского ограниченного военного контингента, после пресечения полета южнокорейского "Боинга", вторгшегося в воздушное пространство Советского Союза. Однако тогда санкции принимались Японией под давлением США.



Наиболее чувствительными для СССР "мерами воздействия" был бойкот московской Олимпиады 1980 года и прекращение на некоторое время прямого авиационного сообщения между Москвой и Токио. Японским правительством предпринимались попытки оказывать воздействие и на компании, осуществлявшие торгово-экономическое сотрудничество с Советским Союзом, но это вызывало недовольство бизнесменов. Работая в те годы в Японии, автор этих строк слышал недовольство японских предпринимателей попытками Токио вмешиваться в сделки и контракты с советскими партнерами. Помню, много лет закупавший советскую древесину глава японской фирмы говорил о таких попытках: "Политики должны решать свои проблемы политическими методами. Использование бизнеса как инструмента давления на неугодную страну создает трудности для своих предпринимателей, лишает их устойчивой прибыли. К тому же СССР огромная самодостаточная страна, которая без особого труда найдет возможность закупать необходимые ей товары на других рынках. В результате в накладе окажутся японские производители и торговые фирмы. Тем более возмутительно, когда японское правительство делает это из-под палки, по требованию американцев. Но тут, видимо, ничего не поделаешь, ведь мы все еще страна-протекторат…"



Вспомнил об этом, читая сводки японских аналитических центров и сообщения СМИ о том, какой ущерб наносят японской экономике бездумное стремление японского правительства выслужиться перед сюзереном – США и быть в первых рядах союзников, обрушивших на Россию "адские санкции". В рвении премьер-министра Японии Фумио Кисиды просматривается и неуемное желание ущемить российское руководство, отомстить ему за нежелание идти на поводу сумасбродных территориальных требований Токио. О том, что именно российский народ сказал решительное "нет" японским реваншистам, вознамерившимся переписать итоги Второй мировой войны, недавно говорил хорошо известный в нашей стране отставной японский премьер Синдзо Абэ.



Наиболее чувствительные потери Япония может понести от сокращения или полного эмбарго импорта российских энергоносителей – нефти, газа, угля, но убытками оборачивается и решение японского правительства резко ограничить закупки в России других товаров. По сообщению агентства Киодо, уже более 50 процентов японских фирм испытывают трудности с получением сырья из-за военной операции России на Украине. Опрос исследовательской организации Teikoku Databank показал, что 50,8% японских компаний несут убытки от сокращения закупаемого ими сырья, продуктов и услуг, а 66,7% пострадали от роста закупочных расходов.



Неблагоприятная обстановка складывается на рынке закупок древесины. Десятилетиями с советских времен важным сегментом импорта Японией древесины была наша страна. Опрос выявил влияние на деревообрабатывающую промышленность: 88,3 процента компаний, занимающихся деревянным строительством, и 83,6 процента оптовых торговцев древесиной и бамбуком сообщили о трудностях с получением необходимых им запасов.



Как признает Киодо, эти цифры являются следствием санкций, введенных Японией для запрета импорта некоторых российских пиломатериалов. К тому же Россия приостановила экспорт некоторых изделий из дерева. В японском санкционном списке значатся три позиции: шпон, щепа и круглый лес, но по нему Россия ввела запрет еще раньше. Единственное отличие между российскими и японскими санкциями в том, что Россия ввела их со сроком действия до конца 2022 года, а Япония бессрочно.



Опрос также показал, что 91,3 процента фирм, занимающихся деревянным строительством, и 91,2 процента розничных продавцов топлива, таких как заправочные станции, пострадали от резкого роста закупочных расходов. И ответственность за это несет японское правительство во главе с Кисидой.



Страдают от повышения цен и простые японцы. Возрастает стоимость электроэнергии, рост цен на топливо нанес удар по транспортным компаниям и туристическим агентствам. Как предсказывают японские экономисты, все больше компаний начнут перекладывать часть своих возросших затрат на потребителей, цены на сырье, вероятно, останутся высокими. 36,1% принявших участие в опросе предпринимателей сообщили, что уже рассматривают возможность повышения розничных цен, а 25,2% заявили, что ищут возможность замены материалов. "Такие шаги могут привести к падению потребления", – предупреждает Есики Синкэ, старший исполнительный экономист исследовательского института крупной страховой компании Dai-ichi Life.



Или вот еще пример. Крупнейшие автомобилестроительные компании Японии взяли курс на скорейший переход к увеличению производства электромобилей. Агентство Киодо сообщает, что согласно недавнему отчету британской исследовательской компании Argus Media, цена на литий, редкий металл, используемый в производстве перезаряжаемых аккумуляторов, выросла в пять раз с апреля прошлого года. По словам компании, цены также выросли на другие металлы, такие как кобальт и никель, которые используются для аккумуляторов. "Всплеск спроса с вторжением России на Украину, которое нарушило цепочки поставок лития, в свою очередь, вероятно, приведет к росту цен на сами электромобили, что сделает и без того дорогие автомобили еще менее доступными для потребителей и потенциально замедлит переход от автомобилей, работающих на ископаемом топливе… Наряду с повышением цены на литий, в 1,8 раза возросли цены на кобальт и в 1,5 раза на никель. Темпы роста цен на никель ускорились после того, как Россия, крупный производитель этого металла, вторглась на Украину, что вызвало опасения по поводу поставок", – отмечает японское агентство.



Санкционная политика Токио обернулась потерями и для трех ведущих банковских групп Японии Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho. По итогам завершившегося в Японии в конце марта 2021 финансового года, потери превысили 350 млрд иен (более 2,7 млрд долларов по текущему курсу).



Общенациональный телеканал Японии NHK сообщал, что основные потери связаны с невозможностью клиентов вернуть выданные им кредиты из-за влияния санкций в отношении России. Общая сумма средств, выделенных на связанные с Россией проекты, включая неиспользованные кредитные линии и другое финансирование, достигает у этих финансовых учреждений примерно 1 трлн иен (более 7,7 млрд долларов).



В целом, как сообщают японские СМИ, последствия от антироссийских санкций оказались более тяжелыми для Японии, чем прогнозировалось. Ограничения уже повлияли на деятельность 15 тыс. компаний. Более 40% компаний планируют увеличить цены на свою продукцию, а всего в стране до конца лета подорожают 8,3 тыс. наименований товаров. С начала года около 4,7 тыс. товаров в Японии уже выросли в цене. Среди них алкоголь, хлебобулочные изделия, замороженные продукты, лапша быстрого приготовления, ветчина, сосиски, соусы, шоколад и др. Таковы первые результаты провозглашенного Кисидой при вступлении в должность премьера "нового капитализма".



В июле японцы будут голосовать за обновленный состав верхней палаты советников парламента. Не желающие кардинальных изменений политического ландшафта страны японские избиратели используют выборы в палату советников для выражения своего недовольства властью. И хотя, если верить опросам, большинство японцев соглашаются с наложением санкций на Россию за "вторжение на Украину", многие считают их чрезмерными и хотят, чтобы они не ударяли бумерангом по их стране.



Остается не так много времени, чтобы Кисида и его правительство учли недовольство народа и внесли коррективы в свою "санкционную политику" в отношении России, которую некоторые японские политики поспешили исключить из числа мировых держав… Источник - фонд стратегической культуры

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