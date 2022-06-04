Скончался русский "серый кардинал" Ислама Каримова - Георгий Крайнов

10:25 06.06.2022

Скончался помощник первого президента Георгий Крайнов

На 89-м году жизни скончался Георгий Крайнов, работавший помощником первого президента Узбекистана. В последние годы он работал ведущим научным сотрудником Мемориального комплекса имени Ислама Каримова.

Ўзбек тилида O`zbek tilidaСегодня, 11:11 Общество

4 июня скончался известный государственный деятель, соратник первого президента Узбекистана Ислама Каримова Георгий Алексеевич Крайнов, сообщается на сайте Научно-просветительского мемориального комплекса имени Ислама Каримова. Как сообщили "Газете.uz" в комплексе, прощание с ним проходит в понедельник.



Георгий Крайнов родился 21 ноября 1933 года в Андижане. Окончил Андижанский государственный педагогический институт.



Трудовую деятельность начинал в газете "Андижанская правда". Работал корректором, редактором, ответственным секретарем, заместителем главного редактора.



В 1976 году Крайнов занимает должность заведующего сектором газет и журналов отдела пропаганды и агитации ЦК КП Узбекистана. Через год его назначают помощником первого секретаря ЦК КП. Он долгие годы работал с Шарафом Рашидовым.



В независимом Узбекистане Георгий Крайнов занимал ряд ответственных постов - помощник президента, главный консультант приемной президента, заведующий протокольным сектором общего отдела Управления делами аппарата президента.



С 2018 года до конца жизни работал ведущим научным сотрудником Научно-просветительского мемориального комплекса имени первого президента.



Ему были присвоены высокие награды: почетное звание "Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан", орден "Дустлик", орден "Мехнат шухрати", медаль "Содик хизматлари учун".