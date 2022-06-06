Как в Казахстане формируется образ врага. Об изменениях общественного климата, - В.Прохватилов

11:44 06.06.2022 ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 06.06.2022 |



31 мая в Казахстане отметили "День памяти жертва политических репрессий и голода". Это официальная памятная дата, утвержденная указом первого президента страны Нурсултана Назарбаева в 1997 году.



На официальном сайте "Библиотеки первого президента республики Казахстан – Елбасы" сообщается: "Трагические страницы голодомора 1932-1934 годов еще не достаточно исследованы. По разным источникам, число погибших от голода составляет от 1,5 до 3 миллионов. В годы "большого террора" гонениям подверглись представители казахской политической и культурной общественности. Несмотря на то, что многие из них поддержали Советскую власть, в 1930-1950 годах они подверглись репрессиям".



Известный казахстанский политолог Айнур Курманов отмечает, что "в официальных документах и заявлениях указывается о трех-четырех миллионах жертв, хотя уже доказано историками, что в общей сложности умерших от голода в эти годы было не более 600 тысяч человек". При этом, говорит он, причины голода фальсифицируются и извращаются "чиновниками и придворными историками".



Основными причинами голода был падеж скота из-за неблагоприятных погодных условий 1932 года и бегстве баев вместе с миллионами голов крупного рогатого скота на территорию Китая. Москва помогала голодающим районам Казахской АССР выделением хлеба и продуктов, но они не доходили до голодающего населения "в результате деятельности местных кадров, на 70 процентов состоявших из казахов".



Сейчас в современных художественных фильмах и литературе Казахстана организаторами коллективизации и репрессий "сознательно представляются сплошь одни русские, чтобы подчеркнуть этнический фактор и представить Россию тогдашнюю и сегодняшнюю главным виновником происходивших событий".



По случаю даты 31 мая госсекретарь Ерлан Карин в интервью "Казинформ" напомнил, что в ноябре 2020 года под его руководством начала свою работу подведомственная ему государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий. Эта комиссия, как мы писали, ставит своей главной целью реабилитацию граждан Казахской ССР, воевавших на стороне Гитлера в рядах Туркестанского легиона.



Ерлан Карин известен как куратор казахстанского филиала турецкой организации "Серые волки" и движения "Оян, Казахстан", которые являются получателями грантов американских фондов, включая запрещенный в России Фонд Сороса***. Карин косвенно поддержал деятельность "языковых патрулей", заявив, что национализм как идеология должен стать главным стержнем всего казахского государства.



31 мая Ерлан Карин отчитался о работе его комиссии, сообщив о сотнях тысяч оправданных, а также о создании единой "базы памяти". При этом реабилитировали всех скопом и, как выяснилось, без особого разбирательства. "В порядке прокурорского надзора реабилитировано более 250 тыс. граждан. В основном это лица из числа ссыльных и спецпоселенцев". Под видом спецпереселенцев и ссыльных скрыты, отмечает Айнур Курманов, "реальные преступники из числа басмачей и нацистских пособников во время Великой Отечественной войны".



Председатель подкомиссии по поэтапному рассекречиванию закрытых архивных фондов, депутат мажилиса Берик Абдыгалиулы в прошлом году заявил о необходимости отмены всех юридических актов в отношении басмачей в 20-х и 30-х годах, а также в отношении участников формирований, воевавших на стороне Гитлера. Он также отметил, что необходимо привлекать к уголовной ответственности за клевету в отношении реабилитируемых деятелей Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС.



По словам Абдыгалиулы, "Казахстан стал независимым не просто так, после безболезненной ликвидации СССР… Казахский народ вел борьбу за независимость, принося жертвы. И борьба эта шла с самыми настоящими захватчиками как в царский, так и в коммунистический периоды". Захватчиками Берик Абдыгалиулы считает русских. Причем всех русских, как до, так и после революции 1917 года.



Реабилитируемые преступники представляются борцами за национальное освобождение. Их поместят в Пантеон национальных героев, якобы стоявших у истоков независимости Казахстана. Основателя Туркестанского легиона и друга Гитлера Мустафу Шокая уже возвели в ранг национального вождя, поставив ему памятник в Кызыл-Орде, переименовав в его честь улицы, библиотеки и торговые центры во многих городах страны.



На фоне специальной военной операции России на Украине прозападная пресса республики усилила нажим на руководство Казахстана с требованиями занять антироссийскую позицию и выйти из всех интеграционных объединений, включая ЕАЭС и ОДКБ. Речь дошла до прямых оскорблений в адрес президента Токаева и его команды, пишет казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.



Радио "Азаттык"** (филиал признанного в РФ иноагентом "Радио Свобода"**) сейчас реабилитирует участников январского путча против президента Токаева. В рамках презентации проекта "Кровавый январь" составлен список погибших, была организована мини-фотовыставка, показан документальный фильм и представлен баннер с именами погибших в ходе январских событий 2022 года. В списке 188 фамилий. Инициаторов и участников январского путча представляют героями и невинными жертвами силовиков.



3 июня был оглашен приговор в отношении восьми активных участников массовых беспорядков в городе Тараз. Они "принимали участие в массовых беспорядках с применением силы, актов вандализма, разрушения, уничтожения имущества, неподчинения требованиям сотрудников полиции. Подсудимые вместе с группой протестующих принимали активное участие в беспорядках, не подчиняясь законным требованиям полиции и военных, мобилизованных для обеспечения общественной безопасности, причинив тем самым ущерб здоровью сотрудников правоохранительных органов и материальный ущерб", – сообщили в суде. Все обвиняемые получили по четыре года условно.



Столь снисходительное отношение республиканской Фемиды к погромщикам и бандитам объясняется давлением на руководство страны со стороны Запада и прозападных активистов. Так, 1 июня большая группа родственников задержанных правоохранителями участников "январских беспорядков", как сообщает КазТАГ, вышли на акцию протеста у здания городской прокуратуры в Алма-Ате, развернув плакаты с требованиями провести международное расследование.



Международные правозащитные организации, в том числе Amnesty International, Human Rights Watch, а также посольство США в Казахстане оказывают прямое давление на власти республики, требуя освободить из-под стражи одного из руководителей январского путча, лидера незарегистрированной Демократической партии Казахстана Жанболата Мамая. Поддержка из-за рубежа вдохновляет внутреннюю оппозицию. 3 июня группа активистов мамаевской партии во главе с супругой Мамая вывесили на пешеходном мосту на проспекте Саина в Алма-Ате огромный транспарант с надписью: "Тоқаев, Жанболат Мамайды босат" ("Токаев, освободи Жанболата Мамая").



Сообщающее об этом государственное агентство КазТАГ явно поддерживает данное требование.



Нарастает волна антироссийских спекуляций. Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов 1 июня заявил, что дефицит сахара в стране обусловлен введенным запретом со стороны Российской Федерации на экспорт сахара. Хотя еще недавно в правительстве утверждали, что все склады затоварены и проблемы не существует.



В преддверии Дня Победы в Казахстане активизировалась группа казахстанских националистов. Известный русофоб Арман Шураев грозил, что 9 мая на улицы Казахстана "сотни тысяч людей выйдут с украинскими флагами в руках" и последуют "настоящие гражданские столкновения". За отмену Дня Победы высказался ряд представителей нацпатов: блогеры, организаторы "языковых патрулей", политики, медийные фигуры.



В мае в Казахстане отменили традиционный военный парад в честь Дня Победы, сославшись на нехватку денег. В Нур-Султане был отменен не только парад, но и салют, а "Бессмертный полк" провели "в онлайн-формате". Многие казахстанские чиновники сделали все, чтобы оторвать праздник от его советских корней и сделать его "менее праздничным". Несмотря на это, тысячи казахстанцев вышли 9 мая на улицы и возложили цветы в честь победы в Великой Отечественной войне.



В довершение всего в Казахстане отключили несколько российских телеканалов. Местные блогеры не верят, что это произошло из-за технических проблем, отмечая, что после начала спецоперации России на Украине "англосаксы ведут борьбу за информационное пространство уже на территории бывших союзных республик".



Популярный блогер Нур Исмаил считает, что странам региона Центральной Азии "нужно принять либо сторону нашего большого северного соседа, с которым нас связывают общая история и реальные экономические перспективы роста, либо стать разменной монетой в большой геополитической борьбе англосаксов с Россией". Источник - fondsk.ru

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