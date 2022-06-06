Станет ли Орбан "ливерной колбасой"? - А.Уваров

11:47 06.06.2022 АНДРЕЙ УВАРОВ | 06.06.2022



Хамы "Квартала 95" пробили очередное дно



Непрекращающиеся и безнаказанные быдло-наезды украинской дипломатии на руководство Германии развязали ручонки самостийному полит-креативу в оскорблении первых лиц Венгрии.



Собственно, врагами украинства венгров сделали после того, как Будапешт стал отстаивать языковые и культурные права мадьяр Закарпатья. Орбан и Сиярто уверенно шли вперед, блокируя натовские устремления Киева, но в Киеве с упертостью карпатских баранов отказывались либерализовать языковое законодательство.



С началом военного конфликта и санкционной истерии Запада Будапешт вновь подтвердил свой по-настоящему независимый статус, отвергая невыгодные для страны решения. Позиция Венгрии по нефтяному эмбарго была одной из ключевых причин, почему Евросоюз долго не мог согласовать шестой пакет санкций. Орбан заявлял, что это поставит под угрозу энергетическую безопасность и называл новый пакет санкций против РФ "исторической ошибкой".



Для изрыгающей ненависть Украины этого хватило, чтобы началась антивенгерская истерия. Украинские СМИ посвятили поискам "пророссийскости" Орбана целые исследования, препарируя его цитаты. Под вывеской "Ми хочемо миру в Україні і в Європі. А чого хоче пан Орбан?" выступал даже дважды сбежавший из парламента певец Славко Вакарчук.



Газета "Европейская правда" откопала и затащила в редакцию некоего Тибора Томпа – "активного представителя венгерской общины", который признал, что венгры якобы не поддерживают Орбана и "никакого притеснения венгерской общины в Украине никогда не было; напротив, в Украине была в отношении венгров так называемая положительная дискриминация".



Тибор, у которого нет проблем



4 июня в антивенгерскую войну эмоций вступили украинские беженцы профукивающие выделяемые средства на свои карнавалы. Площадку для оскорбительной выходки предоставили польские власти Варшавы, разрешив организовать протест у посольства Венгрии.



Анонс вакханалии



Беспредел устроили прописавшиеся в польской столице укроактивисты Euromaidan-Warszawa Роман Корбут и Наталья Панченко, одни из организаторов нападения на посла России 9 мая. Похоже, Польша стала европейским центром всего омерзительно-низкопробного.



"Целью перформанса было показать на весь мир как мы, украинцы, видим сегодня политику Орбана… В то время, как другие государства пытаются помочь Украине выиграть войну против оккупанта, Венгрия занимает четко выраженную пророссийскую позицию в этой войне", – заявила взбесившаяся Панченко. Перформанс проводили в знак протеста против блокирования Будапештом нефтяных санкций против РФ, издеваясь над Орбаном. Организаторы вакханалии сообщили: "В Будапеште должны понять, что за свой цинизм они будут нести как минимум громадные репутационные потери".



На шоу было все: макет нефтепровода "Дружба", из которого лилась кровь украинцев; ряженый "Орбан", угощавший всех присутствующих; были танцы на костях под хиты венгерской музыки; были в качестве "друзей и спонсоров Орбана" Путин и патриарх Кирилл…



Промежуточным финалом стала, как ее назвали в Киеве, "психологическая война" 5 июня. Поводом явилось интервью спикера парламента Венгрии Ласло Кевера, в котором он высказал мнение о "психических проблемах" у президента Украины Владимира Зеленского. Кевер сказал, что, наблюдая за международной политикой, он не видел, чтобы когда-то лидер нуждающейся в помощи страны так "поднимал голос против кого-то", как это делает криворожский клоун.



Ласло Кевер



То, что трусят сказать Киеву немцы, сделал венгр. "Обычно тот, кто нуждается в помощи, просит об этом вежливо – конечно, настойчиво, но просит, а не требует или угрожает. Угрожают врагам, а не тем, кого хотят иметь друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема", – сказал Ласло Кевер, добавив, что опасается за судьбу украинских венгров после войны, которым "нужно быть очень осторожными", чтобы не дошло до того, что им придется совсем покинуть родину.



После этих слов, как ныне говорят, "в Киеве запылало". Раскормившийся на парламентских харчах спикер Руслан Стефанчук выразил протест Ласло Кеверу, заявив, что Венгрия в пику всему миру "настойчиво продолжает поливать грязью Украину и отбеливать Россию. В отличие от спикера венгерского парламента, мы в Украине, в том числе закарпатские венгры, уверены, что Украина победит и будет восстановлена достаточно быстро".



Кстати, Стефанчук сообщил, что закарпатские венгры просят сегодня у Будапешта не защищать их права, а дать "оружие, которым они могут защитить свои дома от русской орды".



Ведомство Дмытра Кулебы беспардонно заявило, что ожидает обнародования спикером парламента Венгрии Ласло Кевером справки о состоянии его психического здоровья и что дальнейшая оценка слов Кевера напрямую зависит от вывода, зафиксированного в справке.



Офис президента (ОП) грудью бросился на защиту Зеленского. Замглавы ОП Андрей Сибига назвал спикера соседей страны "недополитиком", у которого "такие обострения происходят в определенные периоды года". "Народ всегда мудр и знает веками, как отвечать на совершенно неприемлемые, дикие высказывания "недополитиков" вроде неуважаемого главы государственного собрания Венгрии: "Осла узнаешь по ушам, а дурака – по болтовне. У короткого ума язык длинный"", – написал Сибига.



Придворные Зеленского не только отреагировали по принципу "сам дурак", но и пошли в атаку. Спикер МИД Олег Николенко угрожающе отметил, что "исторически Венгрия уже не раз ориентировалась на сторону зла", намекая о союзных отношениях Будапешта и Берлина при Хорти и Гитлере. А Сибига добавил, что хотел бы услышать оценку Ласло Кевером того, как отряды венгерской военной жандармерии сожгли заживо более 6 тыс. людей в черниговской деревне Корюковка.



"С другой стороны эпохальные события далеко не регионального характера наверняка тоже являются достаточным триггером для такой поросли "политиков", а еще если откликается изнутри фашистская ДНК", – написал Сибига. И самодовольно приписал: "История пойдет вперед, Украина победит: все граждане, проживающие в Украине, будут гордиться нашим государством, а такие "персоны" останутся на помойке истории. В этом сомнений нет – разве что вспомнят как недоразумение, которое "подгавкивало" на президента Украины, президента страны героев, смелых и свободных людей"…



Даже свидомые комментаторы заметили, что это явный перебор. Разумеется, Орбан – не Шольц, и ответка в Киев прилетит. А если ответ Будапешта будет выверенным, это станет прецедентом для других стран Европы, идущих на поводу у хамов "Квартала 95". Источник - fondsk.ru

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