В отличие от Примакова, Лавров позволил себя унизить

12:00 06.06.2022

Колеров: В отличие от Примакова, Лавров позволил себя унизить



МОСКВА, 6 июня 2022, 01:41 - REGNUM Глава МИД РФ Сергей Лавров в ситуации, сложившейся вокруг своего визита в Сербию, согласился на унижение - в отличие от своего предшественника Евгения Примакова, в 1999 году прервавшего свой перелет в США. Такую точку зрения высказал 6 июня в своем телеграм-канале главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.



"В 1999 году Примаков сам развернул самолет в воздухе, когда начали бомбить Югославию. Гордый поступок. В 2022 году Лавров дождался, когда ему запретят долететь в Сербию. Даже предупреждения сербского Вучича не остановили его от унижения", - рассказал Колеров.



Напомним, что ранее источники в российском МИДе подтвердили СМИ, что официальный визит Сергея Лаврова в Сербию, запланированный на 6 и 7 июня, отменяется из-за решения Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыть небо для российского правительственного самолета с Лавровым на борту.



О проблемах, связанных с приездом Лаврова в Белград, первым заговорил президент Сербии Александр Вучич 2 июня в Братиславе, отвечая на вопросы журналистов. Он сказал, что ситуация вокруг визита "усложняется", и что непонятно, как Лавров прилетит в Сербию.



ИСТОРИЯ ВОПРОСА



Со второй половины XIX века Россию и Сербию связывают тесные и неоднозначные отношения. Большинство населения Сербии относится к России дружественно, тогда как элита ориентирована на Запад, стремится в Евросоюз и распространяет русофобские идеи.

Отношения между Россией и Сербией в ее нынешнем виде отсчитываются с 2006 года, когда Черногория объявила свою независимость от Сербии.

Между странами поддерживается политический диалог на всех уровнях. Взаимные рабочие визиты руководителей двух стран проводятся достаточно регулярно.

Несмотря на планы присоединения к Евросоюзу, Сербия не поддержала антироссийские санкции. Отношения между странами характеризует участие президента Сербии Александра Вучича в параде Победы в 2018 году и то, что он прошел с президентом России Владимиром Путиным в шествии "Бессмертного полка".

Работает российско-сербский Межправительственный комитет по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). Взаимный товарооборот между двумя странами в последние годы составляет порядка двух миллиардов долларов. В российском экспорте в Сербию преобладают минеральные продукты, продукция химический промышленности, сырье и продовольствие. Россия покрывает потребности Сербии в природном газе на 90%.

Между двумя странами действует соглашение о свободной торговле – большинство товаров освобождено от пошлин. Российские инвестиции в экономику Сербии составляют порядка 4 млрд долларов. Действуют совместные проекты в области энергетики, инфраструктуры и др.

В настоящее время прорабатывается вопрос о строительстве на территории Сербии газопровода, который станет продолжением нового маршрута транспортировки российского газа в Европу – "Турецкого потока".

В военной области сотрудничество России и Сербии не ограничивается поставками вооружений. Также поддерживаются контакты между военными двух стран, проводятся совместные учения.

Также поддерживаются контакты в области науки и образования, туризма, культуры. Сильны религиозные связи.