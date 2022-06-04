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В Кыргызстане расходы на депутатов в десятки раз выше, чем на учителей
12:05 06.06.2022

Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Государство продолжает тратить миллионы сомов на содержание Жогорку Кенеша, несмотря на сокращение числа парламентариев. А зарплаты бюджетников так и не успевают за депутатскими.

24.kg проанализировало расходы на содержание Жогорку Кенеша и систему образования.

На каждого парламентария государство за полгода потратило почти в 30 раз больше, чем на педагогов.

Даже повышение заработных плат учителей в апреле 2022 года ситуацию существенно не изменило. Работники системы образования никак не могут сравниться по уровню доходов с депутатами. Только первые работают как минимум 30 часов в неделю, а вторые могут себе позволить месяц не собираться на заседания.

Кто государству дороже

За четыре месяца на содержание Жогорку Кенеша из бюджета потратили более 176,3 миллиона сомов, Минобразования - 11,5 миллиарда сомов. На первый взгляд, это значительно больше, чем траты на парламент.

Но депутатов в стране только 90. Численность работников системы образования в Кыргызстане составляет 176 тысяч 396 человек, из них 82 тысячи - учителя.

Получается, каждый парламентарий обходится казне в десятки раз дороже сотрудника системы образования.

Да, не все траты идут именно на депутатов. В Жогорку Кенеше есть аппарат. Его сотрудники и обеспечивают комфортную работу нардепов. Поэтому содержание аппарата можно считать косвенными расходами на депутатов. Так же, как все средства Министерства образования мы условно считаем тратами на педагогов.

В апреле 2022 года на содержание Жогорку Кенеша потратили 72,4 миллиона сомов. Это более 800 тысяч сомов в пересчете на одного народного избранника.

За этот же период расходы на Министерство образования оцениваются в 4,3 миллиарда сомов, или 24,8 тысячи на сотрудника.

Анализ постатейных расходов Жогорку Кенеша и Минобраза тоже в пользу депутатов.

Расходы на зарплату в ЖК составили 53,9 миллиона сомов, в Минздраве - 3,6 миллиарда сомов.

Получается, на одного парламентария потратили 599 тысяч сомов, сотрудника системы образования - 20 тысяч 812 сомов. Даже если поделить расходы на выплату зарплаты только учителям, то сумма хоть и получается приличная, но все равно меньше трат на парламентариев - 44,7 тысячи сомов.

Учительские зарплаты не ровня депутатским

Если сравнить среднюю депутатскую и учительскую зарплаты, данные не в пользу последних. Ведь их доходы почти в два раза меньше депутатского оклада.

В декабре 2021 года президент подписал указ о сокращении должностных окладов депутатов Жогорку Кенеша. Согласно документу, оклад торага теперь составляет 30 тысяч сомов, его заместителей - 27 тысяч сомов, лидеров депутатских фракций и председателей комитетов - 26 тысяч сомов, депутатов - 25 тысяч сомов. Исходя из этих данных, средняя зарплата парламентария составляет 27 тысяч сомов.

По данным Национального статистического комитета, среднемесячная зарплата в сфере образования (сюда относится зарплата педагогических и непедагогических кадров государственных и частных образовательных учреждений, а также научных учреждений) по итогам февраля 2022 года составила 14 тысяч 510 сомов.

Кроме должностных окладов у депутатов предусмотрены выплаты за трудовой стаж, классный чин, инициируемые законопроекты, премии и множество других надбавок. Поэтому реальная зарплата народных избранников гораздо выше заявляемой официальной. Точные данные о ней не озвучивают ни Жогорку Кенеш, ни Минфин.

Можно только примерно подсчитать, сколько зарабатывают депутаты, изучив их декларации. Депутаты нынешнего созыва начали работать только в 2022 году. Поэтом данные об их заработках станут известны общественности только к концу 2023 года. Но мы изучили декларации депутатов Жогорку Кенеша прошлого созыва. Они показали, что парламентарии в год зарабатывают не меньше 600 тысяч сомов.

Это значит, что зарплата депутата составляет от 50 тысяч сомов в месяц и выше.

Учительские зарплаты сейчас тоже выше сухих цифр Нацстаткома. В апреле им повысили оклады. Большинство педагогов остались довольны. Но все равно им далеко до депутатских заработков. После повышения зарплаты с 1 апреля почти все учителя получают по 30 тысяч сомов, если работают на полторы ставки.

Даже после повышения учителя в среднем зарабатывают на 40 процентов меньше парламентариев.

Да, есть педагоги с зарплатой выше 30 тысяч сомов. Это учителя кыргызского языка в начальной школе. Имея хороший стаж, высшее образование, максимальную нагрузку - 30 часов в неделю, а также учитывая 15-процентную доплату за преподавание госязыка, им начислено более 50 тысяч сомов. Минус налоги - на руки останется около 40 тысяч сомов.

Но и депутаты зарабатывают больше полусотни тысяч сомов в месяц. Например, за 2020 год исполняющий обязанности спикера Талант Мамытов заработал 703 тысячи 355 сомов, то есть почти 60 тысяч сомов в месяц. Экс-вице-спикер Аида Касымалиева - 618 тысяч 558 сомов. Доход Айнуру Алтыбаевой составил 1 миллион 60 тысяч сомов. Получается, бывшие депутатки получали 51,5 тысячи сомов и 88,3 тысячи сомов в месяц.

Пустые обещания и странные идеи

Расходы на содержание Жогорку Кенеша продолжают расти, несмотря на сокращение числа депутатов. А вот качество работы народных избранников оставляет желать лучшего. Приведем простой пример трудовой деятельности парламентариев, которые должны заботиться о качестве жизни и комфортной работе педагогов.

Комитет Жогорку Кенеша по социальной политике месяц не мог собраться на заседание.

Целый месяц депутаты не могли рассмотреть нужные вопросы. Главе комитета, к слову, пришлось уйти в отставку. Только после избрания нового председателя депутаты вернулись к работе. Можете себе представить, чтобы учитель вел себя так же? И мы нет.

Вернувшись к трудовым обязанностям, парламентарии тоже не стали образцом для подражания. Нет, они, конечно, попытались защитить учителей. Но странным образом: депутат Мирлан Самыйкожо предложил штрафовать учеников и их родителей за неуважительное отношение к педагогу.

"У учеников достаточно прав, и всегда они защищены, у педагогов прав меньше", - уверен депутат. О правах ребенка он почему-то забыл.

И это только инициатива, озвученная на одном заседании. А ведь нынешний состав парламента регулярно "блещет" идеями, от которых ни кыргызстанцам в целом, ни учителям жить легче не становится.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654506300


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