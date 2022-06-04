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Донбасс - это спецоперация по спасению России, - Иван Охлобыстин
12:21 06.06.2022

КУЛЬТПАТ

Мы парии "культпаты". Культурные патриоты - проще говоря.

Наши коллеги нас презирают и ненавидят.

Нас мало. Нас трагически мало. Мы находимся примерно в том же соотношении сил, что и наши ребята на передовой. У нас так же нет надежных тылов. Как нет в стране программного обеспечения, гвоздей, подшипников и заквасок для кефира.

Все это, по соображениям экономической целесообразности, когда-то "западники-реформаторы" заменили на импортные. Получалось дешевле, а разница расползалась по карманам "реформаторов". Неважно что эта "целесообразность" отзывалась потом нищенскими зарплатами, копеечными пенсиями и безработицей простых, далеких от макроэкономического планирования, людей.

Поражающие воображение цифры от продажи природных ресурсов ни как не сказывались на бюджете обычных россиян. Не проявили себя в новых производствах, разработке программного обеспечения или доступном жилье. Для отвода глаз часть проданного вкладывалась в благоустройство и без того жирующей столицы.

Люди не дураки, понимают происходящее, но сделать ничего не могут. Да и сформулировать толком тоже. Потому что такие вещи должна формулировать культура, но она тоже существует по законам "экономической целесообразности" и ни на что не способна. По сути - ее нет. Зачем придумывать новые телевизионные форматы, если есть возможность франшизы? Зачем снимать свое кино, если можно купить право на прокат голливудской продукции?

И что? Вот сейчас Россию обложили санкциями - заводы встают из-за отсутствия арендованного на время программного обеспечения, а кинозалы опустели из-за отсутствия отечественного кино.

Ровно такая же ситуация во всех отраслях.

У нас ничего нет, кроме армии. Армия не может существовать по законам "экономической целесообразности". Оттого армия и уцелела.

Так можно ли удивляться тому, что 85% россиян поддерживают спецоперацию на Украине, не смотря на все санкции и ожидаемые трудности?

Это не просто спецоперация по защите мирного населения Донбасса от полного истребления.

Это спецоперация по спасению России.

Только спецоперация оказалась способной выволочь на поверхность печальную правду о том, что у нас в стране ничего нет и никогда не появится.

Сейчас надежда простых людей на достойное существование в будущем основывается отнюдь не на экономическом или культурном процветании, а на военных победах. Даже не на победах, а просто военных действиях. Ведь они предполагают изменение ракурса от "экономической целесообразности" к "военной необходимости".

Именно она, по мнению народа, должна стать залогом процветания страны. Иначе быть не может. Иначе трибунал.

Народ хочет жить по законам военного времени, потому что законы "мирного" его уничтожат окончательно.

И законы военного времени диктуют свои условия.

Одно из них - немедленного изменения культурного борделя в культурный фронт.

Все, вплоть до закрытия министерств, фондов, отделов, театров, телевизионных каналов, киностудий, не соответствующих военной повестке.

Когда ежедневно на передовой погибают наши мальчики, мы просто не имеем морального права говорить ни о чем, кроме того, что способно приблизить победу.

Все другие слова, слова блядские. Даже если они звучат под звон орденов "За заслуги перед отечеством".

Подумайте об этом коллеги. И поторопитесь с выводами.

Иначе вас ждет даже не трибунал, а самосуд.

Или валите из страны. Отсидеться по гримеркам и столичным кафешкам с губками, сложенными в "куриные попки" и фигами в кармане не удастся.

Только куда вам "валить"? Ничего вас там не ждет. Уровень противостояния достиг такого уровня, когда не имеет значения - ты за спецоперацию или против, главное, что ты россиянин. Внешний мир вас уже отменил, вместе со всей русской культурой.

Правильно сделал, кстати. Какая вы русская культура?

#иван охлобыстин

Источник - zavtra.ru
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