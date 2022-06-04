 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Жена президента Украины удивила британцев рассказами о себе и о детях
12:33 06.06.2022

Мадам Зеленская: сын дает отцу военные советы

Супруга украинского президента Елена Зеленская, общаясь с журналистами, заявила, что говорит "открыто" о войне со своими детьми, пишет британская газета Daily Mail.

Выступая, г-жа Зеленская сказала, что убита горем из-за влияния конфликта на ее семью. Она находится рядом со своими двумя детьми, в то время как ее муж занимается нелегкой задачей руководства страной в такое тяжелое время.

В чем здесь горе, не вполне понятно. Особенно на фоне горя тех украинских семей, которые уже никогда не дождутся сыновей, отцов и мужей, поскольку президент Украины рассматривает их как "пушечное мясо", не более. Свежий пример – Северодонецк, от которого Зеленский неоднократно не разрешал отводить войска, а теперь пытается провернуть в промышленной зоне химического комбината "Азот" сценарий "Азовсталь", да еще и ждет от отступающей армии нападений на уже сданные позиции!

Не говоря уже о горе тех мирных жителей Донбасса, которых ежедневно и очень жестоко обстреливают ВСУ: Донецк, Горловка, Макеевка, Ясиноватая, Первомайск и другие населенные пункты ДНР и ЛНР под огнем каждый день!

Но у жены Зеленского свое горе – муж не рядом. А дети, по ее утверждению, ждут перемог и даже советуют папеньке, как и чем ему лучше воевать.

По словам пани Зеленской:

– С моей старшей дочерью легче, она уже взрослая. Она все читает, все видит и знает, каких побед нам предстоит добиться, чтобы закончить войну.

– С моим сыном все по-другому, он подрастающий политолог, он все знает, он дает нам военные советы, что мы должны купить… И отцу тоже... Какие танки, самолеты, вертолеты нам нужно покупать, чего нам не хватает. Какие страны помогают нам плохо, а какие хорошо. Он – военный эксперт, с ним можно говорить об этом месяцами".

По мнению Зеленской, Россия не рассматривает Украину как независимую страну.

"Это мое личное мнение – они просто не видят в нас страну, которая должна иметь отдельное сознание. Многие из них думают, что мы являемся частью их общества и мы просто что-то придумали для себя. Но наши музеи, наши художественные и культурные объекты, наши песни, наша литература доказывают, что это не так. И именно поэтому они хотят уничтожить его в первую очередь, уничтожить наше национальное самосознание".

Возможно, британцы в эту пургу и поверят, на это она и рассчитана. Но мы-то знаем, что пани Зеленской 44 года, она училась в советской школе. Советский союз был разрушен, когда Лена Кияшко (девичья фамилия жены украинского президента) была во вполне сознательном возрасте – 14 лет. К тому же еще годы действовал "закон инерции", поэтому и учили детей в школах по советским программам, тем более в Кривом Роге, на Днепропетровщине. Зеленской ли не знать, что украинскую культуру и литературу, песни и музеи страна, в которой она родилась и училась, развивала так, как самостийная Украина не делала никогда. Но у нее вдруг проявилась память рыбки. И, конечно, супруга Зеленского ни словом, ни жестом не осудила так называемые декоммунизацию и дерусификацию, которую проводит Украина, уничтожая все то, что перечислила Елена – только советское, русское, да и украинское тоже, если оно не вписывается в идеологию украинства.

А читатели Daily Mail были очень удивлены тому, что сынишка Зеленского – целый "военный эксперт":

"Военные советы от девятилетнего пацана? Не, мужик, лучше бы ты продолжал юморить…" – комментирует Angus MacIntosh;

"Так это девятилетний сынишка посоветовал Зеленскому не прекращать военные действия и не подписывать мирных соглашений?" – David J;

"Да небось и девятилетний пацан справится лучше украинских генералов. Отправили 100 тысяч солдат на свою линию Мажино в Донбассе. Позиционная армия с тактикой Первой мировой – и это в XXI веке, зная, что конек русских – это артиллерия. Ну-ну…" – EvadingCensor;

"Может, мальчонка заодно расскажет бате, что делать с черным рынком оружия, в который превратилась Украина?" – Sethman1975;

"Теперь понятно, почему Зеленский выкатывает такие нелепые требования и устраивает истерики по каждому поводу. Это его малолетний сынок науськивает.

Люди гибнут, а его жена сокрушается, что у дочери не будет выпускного. Вот и все, что вам надо знать." – Okthen21.

Соб.корр. ФСК

Источник - Фонд стратегической культуры
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