Европейские женщины испугались конкуренции с приехавшими украинками: семьи под угрозой

12:36 06.06.2022

"Очень эффектные и активные"



Европа, похоже, наигралась с украинскими беженцами, и больше не готова жертвовать своим комфортом и финансами ради переселенцев. Так, в Болгарии выселенных из отелей украинцев привезли в лагеря за колючей проволокой - это все, что смогли предложить гостям. В Литве интерес к украинцам резко упал: решивших вернуться домой не останавливают, наоборот, организуют дополнительные рейсы. Польша, принявшая больше всего переселенцев, наконец, честно призналась: она больше не справляется.



Недовольство, похоже, обоюдное - беженцы не готовы терпеть неудобства, и требуют максимум комфорта, а европейцы (в основном женщины) боятся потерять работу и даже свои семьи из-за бойких украинок.



В Сети широко разошлось видео, которое сняли украинские беженки, которых ранее выселили из отелей на морском побережье в Болгарии. Женщины, судя по возмущенным крикам, пребывают в недоумении:



- Успокойтесь, у детей сейчас будет истерика! - говорит одна.



- Магазинов вокруг нет, туалет на улице, душ общий на четыре человека. Никакой цивилизации вокруг, - констатирует вторая.



- Это просто жесть, это просто тюрьма. Посмотрите на это. Просто ужас!



- Я не собираюсь тут жить. Дети в шоке, взрослые в шоке, все в шоке…



Показательно, что почти все реплики – на русском языке. Про "ридну мову" как-то сразу все забыли.



На кадрах действительно типичный лагерь для беженцев - небольшие металлические вагончики-контейнеры, больше напоминающие временное жилье для строителей, общий душ и удобства на улице.



Самое неприятное, что лагерь находится за колючей проволокой - хочется надеяться, что власти Болгарии таким образом пытаются защитить беженцев от непрошеных гостей, а не наоборот.



Ранее в Сеть попадали и другие видео, на которых разгневанные местные жители обнаруживали свои жилища, отданные беженцам на время, в непотребном виде - со сломанной техникой, поломанными домашними растениями, испачканными фекалиями стенами.



Тем временем, начался массовый исход беженцев из Литвы - там тоже изменились настроения, и в ближайшее время ловить приезжим будет нечего. По данным Департамента миграции, за последнее время Литву официально покинуло 900 украинских беженцев. Но в ведомстве сомневаются, что цифра точная, уехавших может быть намного больше. По данным Департамента статистики, общее количество украинских беженцев в Литве превышало 55 тысяч человек.



В неправительственных организациях отмечают, что у местных жителей поубавился пыл, с каким принимали беженцев еще несколько месяцев назад. А украинцы все еще остро нуждаются в жилище, работе, социальном, обеспечении.



Как рассказали корреспонденту "МК" местные жители, отношение к беженцам сильно изменилось из-за их поведения... и конкуренции, которую молодые украинки составляют местным женщинам. По словам одной из жительниц Вильнюса, один руководитель частного предприятия слишком рьяно взялась помогать приезжим:



- В одном вильнюсском салоне красоты, который я посещаю много лет, начались массовые волнения и даже увольнения. Бунт произошел из-за того, что руководство решило отдать клиентскую базу украинкам-беженкам, которые пришли сюда на работу. Они, как правило, работают мастерами маникюра, косметологами, стилистами. Мы все понимаем - помогать нужно, но не за счет простых работников, которые десятилетиями нарабатывали себе клиентскую базу и жили с этого, - рассказала "МК" Эгле.



По ее словам, в Литве также серьезно опасаются, что украинки начнут разбивать семьи:



- Местные успели отметить, что украинки очень эффектные и активные женщины. И внешне, и по характеру, темпераменту сильно отличаются от местных. Внимание к ним повышенное. Поэтому литовки серьезно обеспокоены не только тем, что могут лишиться работы, но и своих семей. Тем более они сюда приехали без мужчин... Литовцы продолжают помогать беженцам, но уже сейчас видно, что это не те темпы, которые были несколько месяцев назад. Боюсь, что еще немного и отношение к беженцам будет меняться и не в лучшую сторону.



Кроме того, в Литве, которая так радушно приняла беженцев, уже есть случаи, когда беженцы оставляли жилье в непотребном виде.



- У моего знакомого дом в вильнюсском районе. Когда беженцы стали приезжать, он любезно предоставил жилье этим людям - ему самому было, где жить. Через некоторое время он еле его узнал. После выселения беженцы оставили грязь, мусор, стены были чем-то испачканы. Были такие случаи и не один. Но о них в местной прессе не напишут, - рассказала еще одна собеседница "МК" Мария.



Что же касается Польши - страны, которая приютила больше всего украинских граждан (более 3 миллионов), тот тут ситуация схожа: только за последние две недели на родину подались более 345 тысяч украинцев. Власти Польши, осознав, что страна находится на пороге экономического кризиса, с 1 июля прекращают выплаты пособий, на которые так надеялись приезжие.



В Польше официально заявили, что не справляются с наплывом украинцев. Так, мигранты приезжают в крупнейшие города: в Жешуве число жителей увеличилось на 53%, в Гданьске на 34%, в Кракове на 23%, в Варшаве на 15%. при этом, согласно опросу, 58% мигрантов намерены остаться в Польше на время проведения спецоперации, а 27 % - навсегда.



По данным ООН, с конца февраля страны Европы приютили почти 7 миллионов украинских беженцев.



Марина Попова