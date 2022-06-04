Анкара и Москва обеспечат коридор для зерна из Одессы

12:38 06.06.2022 Хороший злак: Анкара и Москва обеспечат коридор для зерна из Одессы

"‎Известия"‎ узнали возможную схему доставки украинской пшеницы при посредничестве турецких военных



Роберт Ланский



Москва согласовала с Киевом и Анкарой предварительную схему выхода украинских судов с зерном из Одессы: в территориальных водах соседней страны разминированием будут заниматься турецкие военные, они же будут сопровождать корабли до нейтральных вод. Там суда встретят российские корабли и сопроводят их до Босфора. Об этом "Известиям" заявил высокопоставленный осведомленный источник. По его словам, пока схема согласована только для Одессы. Собеседник также отметил: все украинское зерно сейчас доставляется в ЕС железнодорожным и автобусным транспортом, однако до конечных потребителей оно пока так и не дошло. В парламенте Турции "‎Известиям"‎ пояснили, что Анкара участвует в этой операции, поскольку ей важно урегулировать мировую продовольственную проблему.



Турецкая схема



РФ - крупнейший в мире экспортер пшеницы, на нее приходится около 20% всех поставок на общую сумму в $10,1 млрд. Украина на пятом месте: 9% мирового экспорта на сумму в $4,6 млрд. Ее президент Владимир Зеленский заявлял, что из-за российской спецоперации в украинских портах застряло около 22,5 млн т зерна. Владимир Путин 3 июня заверил, что РФ не препятствует его вывозу, а также напомнил о возможности поставок украинского зерна из порта Бердянска на Азовском море или через территории разных стран, включая Белоруссию. Он отметил, что проблемы с продовольствием в мире начались задолго до спецоперации РФ - еще во время пандемии.‎



Между тем решать вопрос с вывозом зерновых РФ и Украина будут при посредничестве Турции. "‎Известия"‎‎ узнали детали будущей схемы по отправке продовольствия из украинских портов. Точнее, одного порта - согласована схема пока только для Одессы. Как рассказал "‎Известиям"‎ высокопоставленный осведомленный источник, Украина согласилась допустить в свои территориальные воды турецкие суда для разминирования оговоренной части акватории и создания "‎зернового коридора"‎.



- Схема будет такой: турецкие военные займутся разминированием прибрежной зоны в районе Одессы. Суда выходят из порта под конвоем турецких кораблей в нейтральные воды Черного моря, до установленной координаты. Дальше до Босфора их будут сопровождать российские военные корабли, чтобы обеспечить их безопасный проход через Черное море и не допустить провокации. Такая схема согласована с Турцией и Украиной, осталось детализировать точный маршрут кораблей, - подчеркнул источник.



По его словам, "‎дорожную карту"‎ утвердят уже 8–9 июня во время визита глав МИД РФ и Минобороны в Турцию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже подтвердил, что Сергей Лавров во время визита в Анкару обсудит вопрос с вывозом зерновых.



Источник также уточнил, что участвовать в переговорах будут и представители ООН. Скорее всего, это будет глава гуманитарной миссии организации Мартин Гриффитс - 3 июня дипломат прибыл в Москву, чтобы обсудить с российскими властями расчистку морского пути для экспорта зерна и других продуктов питания из черноморских портов Украины, сообщило Reuters.



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В конце мая источник агентства рассказал, что Анкара ведет переговоры с Москвой и Киевом об открытии коридора для экспорта зерна из Украины через Турцию. Это подтвердилось в последующих телефонных беседах президента Турции с лидерами РФ и Украины 30 мая.



В беседе с Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Путин отметил "готовность российской стороны содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнерами. Это касается и вывоза зерновых из украинских портов‎".



Позднее стали появляться подробности того, как Анкара, Москва и Киев собираются взаимодействовать. 1 июня глава МИД РФ уточнил, что Эрдоган согласился обеспечить разминирование украинских портов для обеспечения транспортного коридора и вывоза продовольствия. Президент Турции же отметил, что будет создан командный центр для управления "‎зерновым коридором"‎ при участии РФ, Украины и ООН. Он будет располагаться в Стамбуле.



"Известия‎"‎ обратились за подробностями в посольства РФ в Анкаре и Турции в Москве.



- Пока зерновые из Украины доставляются по ж/д путям и фурами в страны ЕС и Молдавию, однако мы еще не видели, чтобы это зерно дошло до конечных потребителей. Это вызывает вопрос: а не задержит ли ЕС у себя украинскую пшеницу в качестве расплаты за поставки вооружений? - добавил источник "‎Известий".



Интерес Анкары



Поставки зерновых также были одной из главных тем во время недавнего ближневосточного турне главы МИД РФ Сергея Лаврова в Алжир, Оман, Бахрейн и Саудовскую Аравию. Почти все арабские страны, которые за последний месяц посетил министр, завозят пшеницу, ячмень и другие злаковые преимущественно из Черноморского бассейна. Более 60% своего импорта зерновых Оман и ОАЭ осуществляют за счет РФ и Украины. Для Эр-Рияда Россия - пятый крупнейший поставщик зерновых, а для Египта, крупнейшего в мире импортера пшеницы, - первый, страна ежегодно завозит свыше 20 млн т зерна. При этом сама она производит около 10 млн т.



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Из-за военных действий, минирования акватории в Черном море и санкций вывоз зерновых из украинских и российских портов практически полностью прекратился, что вызвало в начале марта резкий рост цен на пшеницу. Сейчас Египет платит $480 за т импортируемой пшеницы по сравнению с $270 в феврале.



Такой скачок уже привел к тому, что арабские страны начали частично диверсифицировать импорт: 2 июня Каир совершил крупнейшую закупку зерна с февраля, но большую часть приобрел не у РФ, а у Румынии - 240 тыс. т. У России Египет закупил около 175 тыс. т и еще 50 тыс. т - у Болгарии. Кроме того, Каир импортировал 50 тыс. т из Индии, несмотря на действующий там запрет на экспорт зерновых. Помимо этого Каир договорился с Киевом, что Украина поставит пшеницу поездами через Польшу - таким образом арабская страна намерена получить как минимум четыре баржи с зерном.



Решение Турции участвовать в разблокировке украинских портов вызвано тем, что страна сама может пострадать от продовольственного кризиса и хочет его предотвратить, считает депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз.



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- Важно открыть коридор и вывезти эту пшеницу на международный рынок. Здесь все страны, особенно Россия, Турция и другие, должны объединить усилия, чтобы в мире не возникло проблемы с ценами на продукты. Уже наблюдается острый продовольственный кризис, из-за боевых действий поставки пшеницы значительно сократились. Важно вывезти застрявшие в украинских портах около 20 млн т. Весь годовой объем производства пшеницы в Турции, например, 20 млн т. Это означает, что столько пшеницы, сколько производит Турция в год, после разблокировки будет вывезено из Украины, - заявил депутат в беседе с "‎Известиями"‎.



Эта мера, по его мнению, существенно скажется на мировых ценах на продовольствие, в чем также заинтересована и сама Турция.



В этом году, по оценкам Иностранной сельскохозяйственной службы минсельхоза США (USDA), Турция произведет около 17 млн т зерновых. При этом потребление пшеницы в стране прогнозируется на уровне 21 млн т. Анкара импортирует около 11 млн т ежегодно. Большая часть - из России и Украины, но сейчас Турция ищет альтернативных поставщиков: она увеличила импорт из Румынии и Молдавии, в марте этого года также импортировала 230 тыс. т пшеницы из Аргентины.



Еще одна проблема для турецкого министерства сельского хозяйства - большой разрыв между внутренней ценой закупки пшеницы и мировой. Всему виной ослабление турецкой лиры, которая за год обесценилась более чем на 50%.



"Это репутационный жест"‎



Турецкий политолог Онур Синан Гюзальтан отмечает, что участие Анкары в этом вопросе, учитывая ее посредничество в переговорах российской и украинской делегаций, "ожидаемо и должно считаться нормальным‎"‎.



Коридор для вывоза



- Турция прилагает усилия для разрешения кризиса в своем регионе, который касается ее самой. Кроме того, она выполняет Конвенцию Монтре и следит за тем, чтобы Черное море оставалось морем мира. Потому вполне вероятно, что дорожная карта по зерновому коридору будет уточнена в ближайшие дни, во время визита министра Лаврова, - подчеркнул эксперт в беседе с "‎Известиями"‎.



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По мнению журналиста, автора Telegram-канала "‎Повестка дня Турции"‎ Яшара Ниязбаева, участие Анкары в зерновом вопросе между Москвой и Киевом - "‎больше репутационный жест"‎.



- С одной стороны, Турция играет роль в такой важной гуманитарной миссии, пытается решить вопрос мирового продовольствия и делает это совместно с ООН. С другой стороны, как утверждал ранее глава турецкого МИДа: Анкара играет роль во всех событиях, которые происходят вокруг нее. А кто, если не Турция? - уточнил эксперт в беседе с "‎Известиями"‎.



Он добавил: Анкара перекрыла черноморские проливы в соответствии с Конвенцией Монтре, потому она не может позволить третьим государствам принять участие в выводе украинских судов. Турция ввела запрет на прохождения военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы 1 марта. Источник - Известия

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