Токаев обещает обойтись без обнуления полномочий, - Виктория Панфилова

13:32 06.06.2022

Обновив Конституцию, президент Казахстана обеспечил себе реальную полноту власти

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

5.06.2022



Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с состоявшимся республиканским референдумом, явка на который составила более 60%. Поправки в Основной закон, по словам главы государства, станут залогом того, что беспорядки, произошедшие в стране в январе, не повторятся. Между тем некоторые казахстанские активисты прямо на бюллетенях оставляли требования о "проведении международного расследования январской трагедии, в результате которой погибли 230 человек".

По словам Токаева, расследование январских событий детально и тщательно проводится уполномоченными органами, все материалы публикуются Генеральной прокуратурой. "Никаких секретов для нашего общества не имеется. Мы все делаем открыто, транспарентно, на высоком профессиональном уровне, поэтому необходимости приглашать международных экспертов нет", – заявил глава государства на импровизированном брифинге для журналистов после голосования 5 июня на одном из избирательных участков.



Напомним, массовые акции протеста, начавшиеся на западе республики, за несколько дней охватили все крупные города страны. Президент заявил о попытке государственного переворота и обратился за помощью к ОДКБ. После наведения порядка он предложил программу комплексной модернизации политической системы Казахстана, в частности, переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом.



На референдум были вынесены 33 поправки, затрагивающие треть Основного закона. Однако ответить надо было на один вопрос: "Принимаете ли вы изменения и дополнения в Конституции Республики Казахстан, изложенные в проекте Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года?"



Всего месяц был выделен на всенародное обсуждение нововведений. Но, как сказал Токаев, "никакого принуждения не было". Люди активно с раннего утра шли на избирательные участки, и уже к полудню явка составила почти 60%. Таким образом, референдум, "организованный на высоком уровне", признан состоявшимся. Казахстанский политолог Талгат Калиев считает, что если поправки будут приняты, то политический процесс в стране имеет шансы обрести новое оформление и народу будет возвращена политическая субъектность и предусмотренное Конституцией право единственного носителя власти.



Директор Агентства этнонациональных стратегий, доктор исторических наук, профессор Александр Кобринский сказал, что Конституция – это правила игры в основном для политической элиты, на жизни обывателя она сказывается крайне мало. "Токаев выстраивает под себя политическую систему и соответственно правила политической жизни под свое видение, которые до этого были в значительной степени персонифицированы под предыдущего президента", – сказал "НГ" Кобринский. По его словам, это изменение всей политической системы. При высокой явке и высокой поддержке на референдуме это позволит преодолеть раскол общества и негативные тенденции, проявившиеся в январе.



Что касается появления политических сил, то, как считает эксперт, Конституция позволяет появляться новым политическим партиям. Вопрос лишь в том, какая будет правоприменительная практика. Но в то же время для тех, кто посчитает, что закон был нарушен, появляется возможность обжаловать решение в Конституционном суде. Другой момент, что эти новые политические партии вряд ли получат поддержку общества. "Насколько все работать будет? Мы знаем, что Конституция СССР от 1936 года была самой демократичной во всем мире и, несмотря на это, в стране были проведены самые страшные репрессии. Вопрос не в Конституции, вопрос в правоприменении и толковании норм Основного закона", – считает Кобринский. Это, по его словам, оценить можно будет довольно скоро. Например, Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением, что не будет при помощи Конституции продлевать сроки своих полномочий. Так сказать, обнулять президентский срок.



Проголосовал на референдуме и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай. Накануне в интервью политологу Данияру Ашимбаеву Назарбаев заявил, что полностью поддерживает предложенные Токаевым поправки в Основной закон, чуть не главная из которых лишает его самого фактически всех полномочий и лишь фиксирует его роль в качестве создателя современного Казахстана. Впрочем, многие в Казахстане воспринимают голосование на референдуме как лишение Нурсултана Назарбаева всех его привилегий. По мнению политолога Аркадия Дубнова, заявление Назарбаева выглядит некоей сделкой, предложенной нынешней власти – я вам сдаю часть своего ближайшего окружения, в том числе "семьи", и, может быть, даже долю огромных финансовых и материальных ресурсов, находящихся под ее контролем, а вы мне гарантируете сохранить место в истории.



Как сказал "НГ" директор Группы оценки рисков Досмым Сатпаев, статьи, касающиеся узурпации власти и запрета родственникам главы государства занимать официальные должности, пользуются популярностью у населения и хорошо прорекламированы. Что же касается других поправок, то они больше похожи на квест. Формулировки многих из них довольно сложные и больше имеют технический характер. Эксперт считает, что с принятием новой редакции Конституции полномочия президента ничуть не пострадают.



Масштабные акции протеста, на которые призывали выйти население активисты, так и не состоялись. В Алма-Ате силовики задержали участника движения Oyan Qazaqstan, который вышел на одиночный пикет в центре города. Активист заявил, что не хочет голосовать полностью за весь пакет реформ. Так как, по его мнению, это полуреформы, и они не политические.



По мнению казахстанского экономиста Петра Своика, на референдум можно было вынести три главных вопроса, остальные 30 провести через парламент. Тем не менее он считает, что референдум – это подведение итогов прошедшего периода страны. Напомним, что первый референдум в Казахстане состоялся в 1995 году. В последующие годы все поправки в Основной закон проводились в парламенте. "С обновления Конституции начинается реальная власть второго президента Касым-Жомарта Токаева", – считает Своик.