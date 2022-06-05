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Эрдоган едет осваивать Киргизию, - Анатолий Комраков
13:35 06.06.2022

5.06.2022

Турция готова потеснить Россию и Китай в еще одной постсоветской республике
Анатолий Комраков

Реджеп Тайип Эрдоган поможет Садыру
Жапарову прикрыть Киргизию
от экономических неурядиц.
Экономические проблемы и рост бедности в Киргизии создают уникальные возможности для экспансии Турции. В ближайшее время президент Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Бишкек для проведения Высшего совета стратегического сотрудничества с Кыргызстаном. Освоение республик Центральной Азии Китаем и Турцией грозит России потерями трудовых ресурсов и сокращением экспортных возможностей. Глобальный рост цен на продовольствие оставит в этом году около 38% жителей Киргизии за чертой бедности. А экономический спад в России из-за геостратегического конфликта еще больше ухудшит положение местного населения.
В конце июня в Бишкеке ждут президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с официальным визитом. Лидера турецкого мира будет встречать президент Киргизии Садыр Жапаров. В столице Киргизии пройдет Высший совет стратегического сотрудничества и сессия Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств. Кроме того, ожидается создание Киргизско-Турецкого фонда развития. Официальные представители двух стран напоминают, что необходимо достичь "стратегической цели" – товарооборота между странами до 1 млрд долл. в год. Вице-президент Турции Фуат Октай говорил в прошлом году, что 1 млрд – это только первая цель. "Дальше мы должны работать над тем, чтобы достичь товарооборота в 5 млрд долл.", – заявил он.

В 2021 году товарооборот между двумя странами составил 836 млн долл. Причем торговля эта абсолютно неравновесная: Киргизия купила товаров на уровне 749,5 млн, а продала на 86,5 млн. В структуре экспорта основную долю составляют хлопок, сельхозпродукция, руды и концентраты драгоценных металлов. Взамен из Турции идет одежда, обувь, мебель. Но самой заметной сделкой стало приобретение знаменитых беспилотников "Байрактар". Впрочем, официальные лица подчеркивали, что закуплены и российские БПЛА.

По данным Федеральной таможенной службы, по итогам прошлого года товарооборот РФ с Киргизией составил 2,5 млрд долл. При этом экспорт из Киргизии вырос на 38% – с 240 млн долл. в 2020-м до 333 млн в 2021 году. По данным Нацстаткома (НСК) Киргизии, в 2017 году из 3 тыс. предприятий с иностранными инвестициями 22,1% приходились на совместные предприятия с Россией, тогда как на турецкие – 13,5%. На Китай приходилось 18,5% и на Казахстан 14%.

Ключевой аспект сотрудничества двух стран – трудовая миграция. Россия давно находится в процессе критического сокращения экономически активного населения (по данным Организации стран экономического сотрудничества и развития, за почти 10 лет численность рабочей силы в РФ сократилась с 75,7 млн в 2011 году до 74,8 млн в 2020-м, то есть почти на миллион человек (см. "НГ" от 02.06.22). В то же время в Киргизии аналитики называют быстрый рост численности населения наиболее важной и острой проблемой. Как отмечается в докладе Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, за последние пять лет численность населения здесь увеличилась почти на 630 тыс. человек, или на 11%. А это создает существенную угрозу нехватки жизненного пространства, так как площадь территории, пригодной для комфортного проживания и ведения экономической деятельности, крайне ограниченна.

Государственная служба миграции Киргизии в 2019 году оценила общую численность мигрантов в 824 тыс. человек, из них 88% (728 тыс.) находились в РФ. Турция делит с Казахстаном второе-третье место по привлекательности для этой категории граждан – по 4%. Добираются отсюда соискатели рабочих мест также в Корею, ОАЭ, Германию (по 1%). Столько же (1%) приходится и на остальные страны Европы. 15% от численности населения в трудоспособном возрасте, или 25% от общей численности рабочей силы страны, находятся в поиске работы за рубежом. Причем более 90% мигрантов составляют люди в наиболее работоспособном возрасте, от 20 до 49 лет.

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Для молодежи из бедных киргизских семей
на родине часто нет работы. Фото ReutersЭкономика страны слишком сильно зависит от денежных переводов мигрантов, которые в 2019 году составили 2,4 млрд долл., или почти 30% ВВП страны, сообщает пресс-служба ООН со ссылкой на спецдокладчика ООН по вопросу о крайней нищете Оливье де Шуттера. "Денежные переводы приносят пользу в первую очередь бедным сельским домохозяйствам, и с их помощью уровень бедности сократился на 11% в 2019 году. Но они не могут быть долгосрочной стратегией развития страны. Это бегство человеческого капитала в беспрецедентных масштабах", – отметил де Шуттер.
Киргизия сегодня пытается справиться с многочисленными проблемами – ростом цен на продукты питания, снижением доходов от денежных переводов и растущей безработицей. Многие из них связаны с последствиями пандемии COVID-19 и санкций, введенных против России после вторжения в Украину.

"Хотя уровень бедности в Кыргызстане постепенно снижается, в 2020 году более четверти населения все еще жили за национальной чертой бедности. По оценкам Всемирного банка, к концу года эта цифра может вырасти до 38%, что отбросит страну на десятилетие назад", – отметил де Шуттер. Спецдокладчик призвал страну отказаться от зависимости от денежных переводов и инвестировать больше средств в дошкольное образование, повысить качество обучения в школах, а также укреплять систему социальной защиты для людей, живущих в бедности.

После начала пандемии доля жителей республики, чьи доходы находятся ниже уровня бедности, увеличилась с 20 до 31%. Уровень бедности повысился из-за снижения доходов и роста безработицы, рассказывал министр экономики и коммерции Киргизии Данияр Амангельдиев. По его словам, падение ВВП в 2020 году составило 8,6%.

Примечательно, что в Росии есть эксперты, которые не видят в турецкой экспансии особенных рисков для России. "Турция очень уверенно чувствовала себя на всем пространстве бывшего СССР в 90-е годы и не только в близких ей по языкам тюркской группы странах Центральной Азии, но даже в Украине. Однако сейчас ее влияние в основном осталось в гуманитарной сфере – в образовании, и здравоохранении, – считает политолог Андрей Суздальцев. – Турция не пытается в этих странах противостоять геополитически России, у которой расположены здесь военные базы. В сфере экономики турецкое влияние здесь также незначительно, оно ограничивается рядом небольших проектов. Хотя потенциал Киргизии весьма значителен: здесь сосредоточены 30% запасов пресной воды в регионе, есть золотые рудники, на территории республики расположен хаб по распределению товаров из Поднебесной. Экономическое продвижение Китая Турцию беспокоит, особенно начало строительства железной дороги из КНР через Киргизию в Узбекистан. Дорога с китайской шириной колеи может быть продолжена в сторону Каспийского региона, где она будет уже напрямую угрожать интересам Турции".

По словам эксперта, нынешний кризис в РФ может заметно сказаться на экономике Киргизии, треть ВВП которой составляют отчисления мигрантов. "Наиболее заметный удар пришелся по торговле, сфере услуг, а именно в этих сферах больше всего заняты мигранты из Киргизии в отличие от их коллег из других стран, которые больше задействованы, например, в строительстве. Отток трудовых мигрантов связан также с возросшими издержками по переезду, оформлению", – говорит Суздальцев.

Тут правда стоит напомнить, что Киргизия активно сотрудничает с Турцией в военной сфере. Турецкие ударные беспилотники Bayraktar уже поступили на вооружение киргизской пограничной службы. А президент Садыр Жапаров лично осмотрел турецкие Bayraktar и ознакомился с их работой. Понятно, что эксплуатация турецких ударных беспилотников требует не только большой программы обучения и подготовки персонала, но и элементов интеграции силовых структур двух стран.

Источник - ng.ru
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