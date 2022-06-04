 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 06.06.2022
14:12  Очередная таджикско-киргизская "однодневная война" – сколько это может длиться? - "ФСК"
14:07  Удар убеждения: как Россия продолжила атаки на военную инфраструктуру Украины
14:03  Привычный нам капиталистический мир разрушается, несмотря на большую инерцию, - А.Школьников
13:59  Не дразнить медведя или застрелить медведя? Такая дилемма стоит перед американской "элитой"
13:57  Виноват COVID-19? Почему выпускники Кыргызстана провалили тест "Алтын тамга"
13:35  Эрдоган едет осваивать Киргизию, - Анатолий Комраков
13:32  Токаев обещает обойтись без обнуления полномочий, - Виктория Панфилова

12:38  Анкара и Москва обеспечат коридор для зерна из Одессы
12:36  Европейские женщины испугались конкуренции с приехавшими украинками: семьи под угрозой
12:33  Жена президента Украины удивила британцев рассказами о себе и о детях
12:21  Донбасс - это спецоперация по спасению России, - Иван Охлобыстин
12:05  В Кыргызстане расходы на депутатов в десятки раз выше, чем на учителей
12:00  В отличие от Примакова, Лавров позволил себя унизить
11:47  Станет ли Орбан "ливерной колбасой"? - А.Уваров
11:44  Как в Казахстане формируется образ врага. Об изменениях общественного климата, - В.Прохватилов
10:25  Скончался русский "серый кардинал" Ислама Каримова - Георгий Крайнов
09:51  "Новый капитализм" Кисиды в свете антироссийских санкций, - А.Кошкин
09:33  Скот по льготным кредитам продают по завышенным ценам - президент Мирзиеев
08:55  "Мы настаиваем, что это была террористическая атака", - Токаев о "январистах"
08:53  "Талибан" сталкивается с угрозой со стороны ИГ и нового сопротивления, - доклад ООН
07:26  В желтой жаркой Африке.... Путин и голодающие негры, - репортаж А.Колесникова
00:38  Сирийская спецоперация Эрдогана разгневает Иран, - И.Субботин
00:07  США разрешили двум компаниям поставлять нефть из Венесуэлы в Европу
00:06  Пхеньян продолжит испытания гиперзвуковых ракет. Деэскалации на Корейском полуострове не предвидится
00:05  Эрдоган назвал паникой миграционный кризис в Европе
Воскресенье, 05.06.2022
23:01  В боях за освобождение Украины погиб русский генерал Кутузов
22:03  Слався Елбасы Касым! За поправки в конституцию Казахстана проголосовали 76,7% граждан
21:58  Три эшелона геополитических смертников, - Ю.Борисов
20:01  В Нигерии 5 джихадистов перебили в католической церкви более 50 прихожан
13:25  В какую цену обойдется семье отдых в Казахстане
13:24  Путин рассказал об уничтоженных на Украине "Байрактарах"
10:01  Кыргызский экономический университет открыл специальность обучения "Шахматное искусство".. А домино, асыки..?
09:24  У КырГКНБ появился новый Учебно-тренировочный центр (близ Бишкека)
08:56  Новым Генпрокурором Киргизии (временно) стал Молдокматов из северного племени "бугу"
08:48  Как создать область на полу-пустом месте, - Данияр Ашимбаев
08:38  Токаев проголосовал на республиканском референдуме
08:34  За голову скрывающегося генерала казполиции Масимова объявлена награда - 12 млн тенге
06:46  Взлетел китайский "Шэньчжоу-14"
01:06  МИД Таджикистана обвинило киргизских военных в очередном конфликте на границе
00:47  Сердар Бердымухамедов выделил на продовольственную безопасность Туркмении 300 миллионов долларов
00:12  Путин открыл новый фронт борьбы с Западом - сенегальский, - М.Ростовский
00:04  Пакистанская игра Эрдогана, - Ст.Тарасов
Суббота, 04.06.2022
21:23  П.В. Густерин: Как Сталин отомстил бандеровцам за Ватутина…
21:14  Амеры вздрючили санкциями обитавших на Западе жен и детей РосПсакина
21:01  Бандеровцы при отступлении подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской
18:05  Старый Евросоюз сломался, несите новый, - К.Карасев
16:06  Из Узбекистана в Россию вновь запускаются поезда
16:04  Как Каз-металлурги переживают кризис, - А.Бектенова
15:38  Казахстан из-за санкций... переименует свою нефть
15:31  Друзья, но не союзники: Китай и Россия противостоят угрозам в Евразии
13:59  Объявленный в межгосударственный розыск Казбизнесмен Ануарбек Джексенгалиев задержан
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Виноват COVID-19? Почему выпускники Кыргызстана провалили тест "Алтын тамга"
13:57 06.06.2022

Мария ОРЛОВА

Всего 3,7 процента выпускников, претендующих на получение аттестата особого образца, смогли сдать тест "Алтын тамга". Это один из самых низких показателей за всю историю проведения тестирования.

Хуже, пожалуй, было только в 2011 году, когда "Алтын тамга" сдавали первый раз. Тогда из 3 тысяч 6 человек подтвердили знания только 95 (3,16 процента).

В этом году на получение красного аттестата претендовали 2 тысячи 232 выпускника, но в тестировании приняли участие 2 тысячи 142, и только 80 (3,7 процента) сдали его на отлично.

Напомним, что государственная аттестация "Алтын тамга" на получение аттестата особого образца проводится среди выпускников школ, четвертные, полугодовые и годовые отметки которых за 10-й и 11-й классы оценены на "пять".

В 2021-м в тестировании приняли участие 1 тысяча 394 выпускника, подтвердили знания 511. Но тогда в Баткенской области выпускникам автоматически выдали такие аттестаты.

В 2020 году из 1 тысячи 250 учащихся 234 выпускника (19 процентов) сдали успешно, а в 2019-м 182 отличника (17 процентов) из 1 тысячи 62 получили аттестаты особого образца.

С чем это связано, 24.kg спросило у директора Национального центра оценки и качества образования и информационных технологий Министерства образования и науки Бактыгуль Шамшидиновой.

- Мы сами удивлены такому низкому результату, такого у нас никогда не было. Всегда подтверждали аттестаты 10-17 процентов выпускников.

Мы это связываем с тем, что эти дети практически полтора года проучились в дистанционном формате. Ученики, которые оканчивают школы в этом году, когда началась пандемия, учились в 9-х классах.
Бактыгуль Шамшидинова

В последние годы претендентов было 1,3-1,5 тысячи. В этом году их число увеличилось практически на тысячу человек. Думаю, что это также связано с онлайн-обучением. Дети при подготовке заданий могли пользоваться интернетом, книгами, посторонней помощью и в итоге получали хорошие оценки. А школы потом выдвинули их на получение аттестата особого образца.

Больше всего справившихся с тестом в Бишкеке - 37 детей, на втором месте - Ошская область (15), на третьем - Джалал-Абадская (11).

В Иссык-Кульской области аттестат особого образца подтвердили шесть выпускников, Баткенской, Таласской и Оше - по трое, Нарынской и Чуйской - по одному.

- Никаких компьютерных сбоев не было или, может, там были указаны неправильные ответы?

- Прежде чем выдать результаты теста ученикам, проводится три этапа работы с листами ответов. Их сначала сканируют, затем они проходят верификацию, и только потом ответы считываются ключами и выходит результат с количеством правильных ответов.

Кроме того, проводится ручная проверка ключей. Выборочно берутся листы ответов, и сверяются результаты компьютерной обработки и ручной проверки. И они все сошлись. Никаких компьютерных сбоев не было. Ключи были правильные.

Тесты "Алтын тамга" соответствуют государственным стандартам и учебной программе.
Бактыгуль Шамшидинова

Когда мы собираем разработчиков, говорим: необходимо при подготовке заданий учитывать, что проходить тестирование будут ученики из разных районов страны, а не только из сильных школ. Так что мы ориентируемся не на программы лицеев или гимназий, а на обычные средние школы.

У нас большой опыт разработки тестов, более 25 лет занимаемся только ими.

Чтобы подтвердить аттестат, выпускник должен правильно ответить на 75 процентов вопросов.

- Пересдать тест можно?

- Нет. В положении прописано, что тест сдается только один раз.

Сейчас идет процедура апелляции. Она у нас техническая, не содержательная, потому что у нас в тестах нет ошибок. Идет ручная обработка листов ответов, и потом она сверяется с результатом, выданным компьютерами. Апелляцию уже прошли 196 человек, ни один из них и после перепроверки не подтвердил право на получение аттестата особого образца.

- Министерство образования и науки будет делать какие-то выводы из такого очень низкого показателя?

- Конечно. Все наши тесты прошли психометрический анализ. Будем готовить аналитический отчет и давать рекомендации.

- Может, в этом году задания были сложнее предыдущих?

- Нет, ни в коем случае. Тесты составлены на основе школьной программы. У нас есть якорные вопросы, которые повторяются из года в год. Когда мы будем проводить анализ, посмотрим эти якорные вопросы. Они нам и дадут подсказку, в чем дело.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654513020


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Казахстанцев ждут большие изменения – Президент о референдуме
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 июня 2022 года №906
- Маулен Ашимбаев встретился с сенаторами Франции
- Председатель Мажилиса встретился с Генеральным секретарем ТюркПА
- О реформе управления наукой
- Правительством утвержден План мероприятий по устройству областей Абай, Жетісу и Ұлытау
- Государственный секретарь встретился с французскими сенаторами
- Кадровые перестановки
- Бахыт Султанов провел в Нью-Дели торговые переговоры
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  