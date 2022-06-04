Виноват COVID-19? Почему выпускники Кыргызстана провалили тест "Алтын тамга"

13:57 06.06.2022

Мария ОРЛОВА



Всего 3,7 процента выпускников, претендующих на получение аттестата особого образца, смогли сдать тест "Алтын тамга". Это один из самых низких показателей за всю историю проведения тестирования.



Хуже, пожалуй, было только в 2011 году, когда "Алтын тамга" сдавали первый раз. Тогда из 3 тысяч 6 человек подтвердили знания только 95 (3,16 процента).



В этом году на получение красного аттестата претендовали 2 тысячи 232 выпускника, но в тестировании приняли участие 2 тысячи 142, и только 80 (3,7 процента) сдали его на отлично.



Напомним, что государственная аттестация "Алтын тамга" на получение аттестата особого образца проводится среди выпускников школ, четвертные, полугодовые и годовые отметки которых за 10-й и 11-й классы оценены на "пять".



В 2021-м в тестировании приняли участие 1 тысяча 394 выпускника, подтвердили знания 511. Но тогда в Баткенской области выпускникам автоматически выдали такие аттестаты.



В 2020 году из 1 тысячи 250 учащихся 234 выпускника (19 процентов) сдали успешно, а в 2019-м 182 отличника (17 процентов) из 1 тысячи 62 получили аттестаты особого образца.



С чем это связано, 24.kg спросило у директора Национального центра оценки и качества образования и информационных технологий Министерства образования и науки Бактыгуль Шамшидиновой.



- Мы сами удивлены такому низкому результату, такого у нас никогда не было. Всегда подтверждали аттестаты 10-17 процентов выпускников.



Мы это связываем с тем, что эти дети практически полтора года проучились в дистанционном формате. Ученики, которые оканчивают школы в этом году, когда началась пандемия, учились в 9-х классах.

Бактыгуль Шамшидинова



В последние годы претендентов было 1,3-1,5 тысячи. В этом году их число увеличилось практически на тысячу человек. Думаю, что это также связано с онлайн-обучением. Дети при подготовке заданий могли пользоваться интернетом, книгами, посторонней помощью и в итоге получали хорошие оценки. А школы потом выдвинули их на получение аттестата особого образца.



Больше всего справившихся с тестом в Бишкеке - 37 детей, на втором месте - Ошская область (15), на третьем - Джалал-Абадская (11).



В Иссык-Кульской области аттестат особого образца подтвердили шесть выпускников, Баткенской, Таласской и Оше - по трое, Нарынской и Чуйской - по одному.



- Никаких компьютерных сбоев не было или, может, там были указаны неправильные ответы?



- Прежде чем выдать результаты теста ученикам, проводится три этапа работы с листами ответов. Их сначала сканируют, затем они проходят верификацию, и только потом ответы считываются ключами и выходит результат с количеством правильных ответов.



Кроме того, проводится ручная проверка ключей. Выборочно берутся листы ответов, и сверяются результаты компьютерной обработки и ручной проверки. И они все сошлись. Никаких компьютерных сбоев не было. Ключи были правильные.



Тесты "Алтын тамга" соответствуют государственным стандартам и учебной программе.

Бактыгуль Шамшидинова



Когда мы собираем разработчиков, говорим: необходимо при подготовке заданий учитывать, что проходить тестирование будут ученики из разных районов страны, а не только из сильных школ. Так что мы ориентируемся не на программы лицеев или гимназий, а на обычные средние школы.



У нас большой опыт разработки тестов, более 25 лет занимаемся только ими.



Чтобы подтвердить аттестат, выпускник должен правильно ответить на 75 процентов вопросов.



- Пересдать тест можно?



- Нет. В положении прописано, что тест сдается только один раз.



Сейчас идет процедура апелляции. Она у нас техническая, не содержательная, потому что у нас в тестах нет ошибок. Идет ручная обработка листов ответов, и потом она сверяется с результатом, выданным компьютерами. Апелляцию уже прошли 196 человек, ни один из них и после перепроверки не подтвердил право на получение аттестата особого образца.



- Министерство образования и науки будет делать какие-то выводы из такого очень низкого показателя?



- Конечно. Все наши тесты прошли психометрический анализ. Будем готовить аналитический отчет и давать рекомендации.



- Может, в этом году задания были сложнее предыдущих?



- Нет, ни в коем случае. Тесты составлены на основе школьной программы. У нас есть якорные вопросы, которые повторяются из года в год. Когда мы будем проводить анализ, посмотрим эти якорные вопросы. Они нам и дадут подсказку, в чем дело.